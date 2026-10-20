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Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Dejan Kulusevski mengungkapkan dirinya kini “lebih cerdas” dan “pria yang berbeda” setelah mengakhiri mimpi buruk cedera selama 526 hari dalam kemenangan Tottenham

D. Kulusevski
Tottenham Hotspur
Coventry City
Premier League

Dejan Kulusevski mengungkap bagaimana masa absen panjang akibat cedera telah mengubah dirinya. Ia mengaku merasa seperti “orang yang berbeda” setelah kembali bermain untuk Tottenham. Pemain timnas Swedia itu mencatatkan penampilan kompetitif pertamanya dalam 526 hari saat Tottenham meraih kemenangan susah payah atas Coventry pada Senin.

  • Sudut pandang baru tentang permainan

    Kulusevski menyebut dirinya kini "lebih cerdas" dan menjadi "pria yang berbeda" setelah kembali tampil dalam pertandingan kompetitif usai hampir satu setengah tahun absen. Pemain sayap itu masuk pada menit ke-86 dan disambut tepuk tangan sambil berdiri. Itu menjadi penampilan pertamanya sejak mengalami cedera lutut parah pada 11 Mei 2025. Kembalinya Kulusevski bertepatan dengan keberhasilan Tottenham akhirnya meraih kemenangan pertama di Liga Primer musim baru ini, setelah mereka mengalahkan Coventry City 3-1.

    Kulusevski menegaskan bahwa masa-masa di luar lapangan telah mengubah cara pandangnya terhadap sepakbola dan jati dirinya sebagai atlet profesional. "Saya sangat bersyukur harus melalui pengalaman itu. Sekarang, saya siap bermain sepakbola. Saya memandang diri saya secara berbeda sekarang. Saya rasa saya telah menjadi pria yang berbeda. Saya masih orang yang sama yang ingin bermain sepakbola, tetapi sedikit lebih cerdas. Jadi, saya senang," kata Kulusevski kepada Sky Sports.

  • Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bintang Tottenham Hotspur menerima perjuangan yang harus dilalui

    Merenungkan dampak psikologis dan fisik dari absennya, mantan pemain Juventus itu memilih berfokus pada perkembangan dirinya selama jauh dari sorotan kasta tertinggi. Ia mengaku bangga atas ketangguhan yang dibutuhkan untuk melewati masa begitu panjang tanpa bermain di laga kompetitif. Kembalinya menjadi dorongan besar bagi klub London Utara tersebut, yang selama ini kehilangan pergerakan menusuk dan kreativitasnya di sisi sayap.

    Winger itu memandang perjuangan yang dilaluinya selama 17 bulan sebelumnya dengan penuh perenungan. "Saya akan menceritakan perjalanan ini kepada semua orang. Ini perjalanan yang luar biasa meski terkadang berat; hal yang berat itu indah," kata Kulusevski.

  • Jalan panjang untuk kembali bugar

    Kulusevski mengalami cedera lutut yang kompleks dan kerusakan tulang rawan yang luas dalam pertandingan melawan Crystal Palace. Gelandang serang asal Swedia itu segera menjalani operasi, tetapi pemulihannya mengalami kemunduran besar setelah komplikasi dalam proses penyembuhan mengharuskannya menjalani tindakan korektif kedua pada musim dingin berikutnya. Rangkaian kendala itu membuat mantan bintang Juventus tersebut absen sepanjang musim 2025–26 dan memaksanya menjalani satu setengah tahun yang menyiksa, dengan sesi latihan seorang diri di pusat kebugaran serta rehabilitasi intensif demi menyelamatkan kariernya yang tengah menanjak. Setelah hampir 18 bulan tidak tampil dalam pertandingan kompetitif, penampilan itu menjadi penutup yang pantas dan penuh kemenangan bagi salah satu periode terberat dalam kariernya.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De Zerbi puji para pemimpin di ruang ganti

    Meski kembalinya Kulusevski menyita banyak perhatian, malam itu juga penting bagi James Maddison, yang tampil sebagai starter untuk klub untuk pertama kalinya sejak awal Mei 2025. Pelatih Roberto De Zerbi dengan cermat mengatur menit bermain Kulusevski dan Maddison, tetapi ia mengakui bahwa pengaruh keduanya jauh melampaui kontribusi mereka selama 90 menit pertandingan. Pelatih asal Italia itu menyoroti kepemimpinan dan aura yang dibawa Kulusevski dan Maddison ke dalam tim, serta menyebut kembalinya mereka telah memberi dorongan mental bagi seluruh skuad di tengah masa transisi klub.

    "Mereka pemain yang berbeda, dengan bakat, pengalaman, dan kepribadian yang berbeda," ujar De Zerbi seusai pertandingan. "Dengan kehadiran mereka di ruang ganti, suasananya menjadi berbeda."

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