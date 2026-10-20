Kulusevski menyebut dirinya kini "lebih cerdas" dan menjadi "pria yang berbeda" setelah kembali tampil dalam pertandingan kompetitif usai hampir satu setengah tahun absen. Pemain sayap itu masuk pada menit ke-86 dan disambut tepuk tangan sambil berdiri. Itu menjadi penampilan pertamanya sejak mengalami cedera lutut parah pada 11 Mei 2025. Kembalinya Kulusevski bertepatan dengan keberhasilan Tottenham akhirnya meraih kemenangan pertama di Liga Primer musim baru ini, setelah mereka mengalahkan Coventry City 3-1.

Kulusevski menegaskan bahwa masa-masa di luar lapangan telah mengubah cara pandangnya terhadap sepakbola dan jati dirinya sebagai atlet profesional. "Saya sangat bersyukur harus melalui pengalaman itu. Sekarang, saya siap bermain sepakbola. Saya memandang diri saya secara berbeda sekarang. Saya rasa saya telah menjadi pria yang berbeda. Saya masih orang yang sama yang ingin bermain sepakbola, tetapi sedikit lebih cerdas. Jadi, saya senang," kata Kulusevski kepada Sky Sports.