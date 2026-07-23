Dejan Kulusevski & Mohammed Kudus tidak ikut dalam tur pramusim Tottenham karena masih berjuang menjalani rehabilitasi cedera

Tottenham nyaris terhindar dari degradasi musim lalu, berhasil melewati pertarungan sengit melawan zona degradasi sebelum finis di peringkat ke-17 Liga Premier untuk musim kedua berturut-turut—serangkaian hasil yang pada akhirnya membuka jalan bagi proses perombakan ambisius yang kini mulai terbentuk di bawah asuhan De Zerbi. Sejak saat itu, klub ini menjadi salah satu yang paling aktif di bursa transfer Liga Premier, bergerak cepat untuk memperkuat seluruh lini lapangan dalam upaya mengejar ketertinggalan dari tim-tim papan atas liga, setelah mengucurkan dana sebesar £237 juta untuk mendatangkan pemain baru musim panas ini.

Terlepas dari pengeluaran tersebut, De Zerbi menegaskan bahwa proyek pembangunannya masih jauh dari selesai. “Saya merasa sangat baik karena kami bekerja dengan baik. Saya pikir kami sedang membangun tim yang sangat bagus, dengan beberapa pemain baru yang sangat penting, dan kami memulai proyek ini di babak baru dalam sejarah klub," kata pelatih asal Italia itu saat berbicara kepada SpursPlay. "Sekarang kami harus menyelesaikan, karena belum selesai, aktivitas bursa transfer kami, baik masuk maupun keluar, tetapi saat ini saya sangat senang, sangat bangga, dan sangat optimis."