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Dejan Kulusevski & Mohammed Kudus tidak ikut dalam tur pramusim Tottenham karena masih berjuang menjalani rehabilitasi cedera
Masalah cedera terus menghantui dua pemain kunci Tottenham
Para pendukung Tottenham mendapat kabar mengecewakan saat klub ini bersiap untuk tur ke belahan bumi selatan, dengan Kulusevski dan Kudus sama-sama tidak masuk dalam rombongan yang akan berangkat. Tim asuhan Roberto De Zerbi dijadwalkan akan memainkan tiga pertandingan di Auckland dan Sydney, sebagai kelanjutan dari kemenangan 1-0 mereka baru-baru ini atas MK Dons.
Situasi terkait Kudus sangat mengecewakan mengingat sebelumnya ada harapan bahwa ia akan segera kembali bermain, setelah tidak tampil untuk Tottenham sejak mengalami cedera paha yang parah saat melawan Sunderland pada Januari lalu. Meskipun mantan pemain West Ham ini baru-baru ini terlihat kembali berlatih di gym di markas latihan Spurs, telah diambil keputusan untuk menahannya di London agar ia dapat fokus pada pemulihannya daripada mengambil risiko dengan mengikuti tur lintas benua yang intens.
- Getty Images Sport
Kulusevski masih belum mendekati masa kembalinya
Situasinya tampak kurang menggembirakan bagi Kulusevski, yang sama sekali tidak terlihat di fasilitas Tottenham di Enfield, sehingga memicu kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kondisi lututnya. Pemain sayap asal Swedia ini kini sudah 14 bulan tidak bermain dalam pertandingan kompetitif, setelah menjalani operasi patela akibat cedera yang dialaminya tepat sebelum Spurs menjuarai Liga Europa pada Mei 2025.
Masa istirahat selama 14 bulan ini menjadi perhatian utama bagi staf teknis, karena pemain sayap tersebut pernah dianggap sebagai pilar utama lini serang Tottenham. Wilson Odobert dan Xavi Simons juga tetap tinggal di London untuk melanjutkan rehabilitasi dari cedera masing-masing.
Para pemain baru siap tampil dalam pertandingan tur perdana
Meskipun cedera mendominasi berita utama, ada banyak antusiasme seputar para pemain baru yang berhasil masuk ke dalam skuad 35 pemain asuhan De Zerbi. Yang paling menonjol di antaranya adalah para pemain baru yang didatangkan pada bursa transfer musim panas, termasuk duo senilai £185 juta, Sandro Tonali dan Mateus Fernandes.
Andy Robertson, Jan Paul van Hecke, dan Martin Dubravka juga akan menjalani tur pertama mereka bersama Spurs, meskipun Marcos Senesi diberi libur tambahan setelah mencapai final Piala Dunia bersama Argentina, sementara Guglielmo Vicario, yang dikaitkan dengan kepindahan ke Napoli, juga absen setelah mengalami cedera ringan dalam sesi latihan baru-baru ini.
- Getty Images Sport
Proses pembenahan yang dipimpin De Zerbi terus berlanjut
Tottenham nyaris terhindar dari degradasi musim lalu, berhasil melewati pertarungan sengit melawan zona degradasi sebelum finis di peringkat ke-17 Liga Premier untuk musim kedua berturut-turut—serangkaian hasil yang pada akhirnya membuka jalan bagi proses perombakan ambisius yang kini mulai terbentuk di bawah asuhan De Zerbi. Sejak saat itu, klub ini menjadi salah satu yang paling aktif di bursa transfer Liga Premier, bergerak cepat untuk memperkuat seluruh lini lapangan dalam upaya mengejar ketertinggalan dari tim-tim papan atas liga, setelah mengucurkan dana sebesar £237 juta untuk mendatangkan pemain baru musim panas ini.
Terlepas dari pengeluaran tersebut, De Zerbi menegaskan bahwa proyek pembangunannya masih jauh dari selesai. “Saya merasa sangat baik karena kami bekerja dengan baik. Saya pikir kami sedang membangun tim yang sangat bagus, dengan beberapa pemain baru yang sangat penting, dan kami memulai proyek ini di babak baru dalam sejarah klub," kata pelatih asal Italia itu saat berbicara kepada SpursPlay. "Sekarang kami harus menyelesaikan, karena belum selesai, aktivitas bursa transfer kami, baik masuk maupun keluar, tetapi saat ini saya sangat senang, sangat bangga, dan sangat optimis."
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