AFP
Diterjemahkan oleh
Deja Vu! Luka Modric yang awet muda mengenang debut ikonis Slaven Bilic setelah mencetak gol dalam kemenangan Kroasia atas Ceko
Rasa deja vu bagi sang kapten
Sejarah punya cara yang unik untuk terulang dalam dunia sepak bola internasional, dan bagi Kroasia, sejarah itu melibatkan kapten talismanik mereka serta sosok yang sudah tidak asing lagi di bangku pelatih. Modric menjadi arsitek kemenangan penting pada Sabtu malam, seolah memutar kembali waktu untuk memimpin tim muda melewati laga yang berat. Kemenangan itu menjadi hadiah sambutan yang sempurna bagi Bilic, yang kembali memegang kendali Vatreni untuk menyuntikkan semangat baru ke dalam skuad. Bagi Modric, gol tersebut terasa seperti momen simetri yang surealis, menggemakan kontribusinya pada laga pertama Bilic sebagai pelatih dua dekade lalu. Pada 2006, dalam pertandingan pertama Bilic sebagai pelatih Kroasia, Modric yang saat itu masih muda mencetak gol dalam kemenangan terkenal 2-0 atas Italia di Livorno.
"Senang bisa mencetak gol lagi, saya bahagia. Saya mencetak gol, kalau saya tidak salah, pada debut Slaven, gol melawan Italia. Sekarang dia kembali, dan saya mencetak gol lagi, itu tidak buruk. Tentu saja, saya lebih bahagia karena kemenangan ini," aku Modric seperti dikutip oleh Jutarnji.
- AFP
Kekhawatiran taktis meski mengawali dengan kemenangan
Meski tiga poin berhasil diamankan, Modric seperti biasa berbicara jujur soal area-area di mana Kroasia mengalami kesulitan. Tim mendominasi fase awal pertandingan, tetapi kehilangan arah setelah tuan rumah mampu menyamakan skor. Playmaker berusia 41 tahun itu menyoroti hilangnya ketenangan yang mengubah penampilan yang terkendali menjadi duel sengit dari ujung ke ujung.
Modric memberikan uraian rinci tentang bagaimana pertandingan lepas dari kendali mereka. Ia mengatakan: "Kemenangan yang sangat penting. Penting bagi kami untuk memulai dengan poin dan pada saat yang sama memberi pelatih baru/lama kemenangan. Kami senang. Ada banyak hal bagus, begitu juga hal-hal yang tidak bagus, terutama setelah gol penyama kedudukan mereka. Sampai gol Ceko yang membuat skor menjadi 1-1, saya pikir kami bermain cukup baik, menciptakan banyak peluang, kami bisa unggul nyaman dengan dua atau tiga gol, lalu datang gol yang membuat skor menjadi 1-1 dan di situ kami sedikit berantakan."
"Kami mengubah pertandingan menjadi laga yang naik-turun, yang tidak cocok untuk kami dan tidak ada gunanya bermain seperti itu. Terutama karena kami sedang unggul. Pada akhirnya, kemenangan itu penting, ada banyak hal positif, sekarang kami harus beralih ke pertandingan-pertandingan berikutnya."
Dampak dari efek Bilic
Kembalinya Bilic jelas telah menghidupkan kembali ruang ganti, meski periode transisi baru saja dimulai. Modric mencatat bahwa kedatangan pelatih baru secara alami meningkatkan intensitas di antara para pemain, karena semua orang sangat ingin membuktikan nilai mereka kepada staf pelatih. Dengan perpaduan para veteran legendaris dan talenta-talenta yang sedang muncul seperti Josko Gvardiol dan Luka Vuskovic, skuad saat ini berada dalam fase evolusi. Fokus sekarang adalah menyempurnakan sistem sebelum mereka menghadapi lawan elite, ketika kesalahan dalam konsentrasi akan dihukum dengan lebih keras.
"Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan, tetapi ini cukup positif. Seperti biasa, ketika ada pelatih baru, semua orang ingin memberi lebih, jauh lebih banyak energi, hasrat, kemauan, segalanya. Saya tidak mengatakan itu tidak ada sebelumnya, tetapi hal itu semakin terlihat ketika ada pelatih baru. Ada beberapa hal yang ia inginkan dari kami, dan akan butuh waktu untuk menyempurnakan semuanya, tetapi itu menjadi lebih mudah ketika Anda menang. Itu penting, dan saya percaya bahwa di pertandingan berikutnya kami akan mengulangi hal-hal baik dan berusaha mengurangi hal-hal buruk seminimal mungkin, karena kami bermain melawan salah satu tim terbaik di dunia."
- AFP
Evolusi pertahanan dan menatap ke Spanyol
Salah satu aspek paling menarik dari era baru ini adalah kemampuan lini pertahanan dalam bermain bola. Dengan Gvardiol dan sensasi remaja Vuskovic sebagai fondasi, Kroasia ingin membangun permainan dari belakang dengan kepercayaan diri yang lebih besar daripada sebelumnya. Modric memuji kualitas teknis generasi baru tersebut, seraya mencatat bahwa memiliki bek yang bisa memecah lini lewat umpan mereka memungkinkan para gelandang tetap berada lebih tinggi di lapangan. Namun, ia memperingatkan bahwa tim harus tetap kompak, terutama dengan duel berat melawan Spanyol yang sudah menanti dalam jadwal.
"Setelah kami kebobolan gol, kami menjadi bingung, yang sering terjadi pada kami; kami harus banyak bekerja pada aspek itu agar kami tetap kompak dan tidak tercerai-berai. Kami harus paling banyak bekerja untuk itu, terutama dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, kami tidak boleh memberikan banyak ruang," kata Modric.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami