Meski tiga poin berhasil diamankan, Modric seperti biasa berbicara jujur soal area-area di mana Kroasia mengalami kesulitan. Tim mendominasi fase awal pertandingan, tetapi kehilangan arah setelah tuan rumah mampu menyamakan skor. Playmaker berusia 41 tahun itu menyoroti hilangnya ketenangan yang mengubah penampilan yang terkendali menjadi duel sengit dari ujung ke ujung.

Modric memberikan uraian rinci tentang bagaimana pertandingan lepas dari kendali mereka. Ia mengatakan: "Kemenangan yang sangat penting. Penting bagi kami untuk memulai dengan poin dan pada saat yang sama memberi pelatih baru/lama kemenangan. Kami senang. Ada banyak hal bagus, begitu juga hal-hal yang tidak bagus, terutama setelah gol penyama kedudukan mereka. Sampai gol Ceko yang membuat skor menjadi 1-1, saya pikir kami bermain cukup baik, menciptakan banyak peluang, kami bisa unggul nyaman dengan dua atau tiga gol, lalu datang gol yang membuat skor menjadi 1-1 dan di situ kami sedikit berantakan."

"Kami mengubah pertandingan menjadi laga yang naik-turun, yang tidak cocok untuk kami dan tidak ada gunanya bermain seperti itu. Terutama karena kami sedang unggul. Pada akhirnya, kemenangan itu penting, ada banyak hal positif, sekarang kami harus beralih ke pertandingan-pertandingan berikutnya."