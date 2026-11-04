Saat ditanya mengenai dampak drama sepakbola di Manchester terhadap rencana Sullivan dalam jangka pendek dan panjang, Friedel, mantan kiper timnas putra Amerika Serikat yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Saat ini, sebelum sanksi dijatuhkan dan bandingnya disidangkan, saya rasa tidak banyak hal yang berdampak pada para pemain. Dia pun demikian.

“Saya rasa apa yang sedang terjadi tidak benar-benar berdampak pada para pemain, kecuali jika sanksi dijatuhkan dan sangat berat: mereka tidak bisa bermain di kompetisi Eropa, ada larangan transfer, pengurangan poin membuat mereka tidak mungkin lolos ke kompetisi Eropa selama lima tahun ke depan atau berapa pun lamanya, atau mereka terdegradasi. Saat itulah para pemain mulai merasakan dampaknya.

“Tidak diragukan lagi, dia dan para perwakilannya akan memantau situasi, terutama para perwakilannya mengingat usianya. Namun, saya tidak melihat situasi ini berdampak pada para pemain yang saat ini terdaftar di klub. Saya juga tidak bisa membayangkan situasi ini berdampak pada seseorang seperti dia.

“Dia masih pemain yang belum pernah bermain sedetik pun di salah satu liga papan atas dunia. Mari kita bayangkan sejenak mereka mendapat pengurangan poin yang membuat mereka terdegradasi. Bermain di Championship mungkin justru sangat bermanfaat bagi mereka, karena dia bisa bergabung dengan klub yang memberinya kesempatan untuk langsung bermain.

“Jika mereka terdegradasi, lihatlah sejarah. Juventus mungkin contoh terbaik untuk kasus seperti ini. Di Juventus, beberapa sosok ikonik bertahan, tetapi banyak pula perubahan di klub.

“Jadi, itu mungkin sangat baik baginya karena dia bisa datang dan benar-benar mendapat kesempatan bermain. Saya rasa semua pemain hanya perlu memantau situasi, tetapi dampaknya baru benar-benar terasa bagi mereka jika sanksi tersebut memengaruhi karier mereka secara pribadi.”