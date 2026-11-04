Degradasi Man City bisa jadi ‘sangat baik’ bagi talenta muda timnas putra AS Cavan Sullivan, sementara pemain remaja sensasional itu menanti putusan dan sanksi Liga Primer Inggris dalam kasus FFP
Sullivan telah mengukir sejarah di MLS dan bersama timnas putra Amerika Serikat
Pasalnya, 114 dakwaan pelanggaran Financial Fair Play masih membayangi Etihad Stadium, dengan komisi independen telah mengeluarkan putusan awal yang menyatakan klub bersalah atas seluruh dakwaan tersebut. Berbagai sanksi telah menjadi bahan spekulasi bagi tim yang masih bersaing memperebutkan trofi pada musim 2026-27.
Sullivan menantikan hari ketika ia menjadi bagian dari tim tersebut, setelah kepindahannya yang menyita perhatian ke Manchester dikonfirmasi pada Mei 2024, saat ia menandatangani kontrak sebagai pemain binaan sendiri dengan Philadelphia Union.
Ia menjalani debut MLS bersama Philadelphia Union pada usia 14 tahun 293 hari, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Freddy Adu. Sejak saat itu, namanya menjadi berita utama di seluruh dunia, sementara antusiasme terhadap pemain muda yang paling menjanjikan ini terus meningkat.
Sullivan kini menjadi bintang mapan di Major League Soccer dan pemain timnas senior Amerika Serikat. Ia mencetak gol pertamanya di level tersebut dalam kemenangan 3-0 atas rival bebuyutan Meksiko pada 3 Oktober 2026, sekaligus menjadi pencetak gol termuda bagi negaranya pada usia 17 tahun lima hari.
Perkembangannya terus ditangani dengan hati-hati, dan proses itu diperkirakan berlanjut ketika ia resmi menjadi pemain Manchester City. Kemungkinan peminjaman telah mengemuka, tetapi jika Manchester City bermain di Championship musim depan, mungkinkah Sullivan langsung masuk ke skuad tim utama?
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Bisakah masa di Championship bersama Man City menguntungkan Sullivan?
Saat ditanya mengenai dampak drama sepakbola di Manchester terhadap rencana Sullivan dalam jangka pendek dan panjang, Friedel, mantan kiper timnas putra Amerika Serikat yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Saat ini, sebelum sanksi dijatuhkan dan bandingnya disidangkan, saya rasa tidak banyak hal yang berdampak pada para pemain. Dia pun demikian.
“Saya rasa apa yang sedang terjadi tidak benar-benar berdampak pada para pemain, kecuali jika sanksi dijatuhkan dan sangat berat: mereka tidak bisa bermain di kompetisi Eropa, ada larangan transfer, pengurangan poin membuat mereka tidak mungkin lolos ke kompetisi Eropa selama lima tahun ke depan atau berapa pun lamanya, atau mereka terdegradasi. Saat itulah para pemain mulai merasakan dampaknya.
“Tidak diragukan lagi, dia dan para perwakilannya akan memantau situasi, terutama para perwakilannya mengingat usianya. Namun, saya tidak melihat situasi ini berdampak pada para pemain yang saat ini terdaftar di klub. Saya juga tidak bisa membayangkan situasi ini berdampak pada seseorang seperti dia.
“Dia masih pemain yang belum pernah bermain sedetik pun di salah satu liga papan atas dunia. Mari kita bayangkan sejenak mereka mendapat pengurangan poin yang membuat mereka terdegradasi. Bermain di Championship mungkin justru sangat bermanfaat bagi mereka, karena dia bisa bergabung dengan klub yang memberinya kesempatan untuk langsung bermain.
“Jika mereka terdegradasi, lihatlah sejarah. Juventus mungkin contoh terbaik untuk kasus seperti ini. Di Juventus, beberapa sosok ikonik bertahan, tetapi banyak pula perubahan di klub.
“Jadi, itu mungkin sangat baik baginya karena dia bisa datang dan benar-benar mendapat kesempatan bermain. Saya rasa semua pemain hanya perlu memantau situasi, tetapi dampaknya baru benar-benar terasa bagi mereka jika sanksi tersebut memengaruhi karier mereka secara pribadi.”
Sejumlah opsi transfer peminjaman telah diwacanakan untuk pemain muda berbakat yang masih berusia belasan tahun itu.
Adu, yang pernah berada dalam situasi serupa dengan Sullivan dalam kariernya, sebelumnya mengatakan kepada GOAL bahwa bermain selama beberapa waktu di Championship bisa bermanfaat bagi pemain muda yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sepakbola Inggris.
Ia mengatakan: “Sebagai pemain, Anda tidak boleh merasa terlalu hebat untuk dipinjamkan ke tim mana pun di Championship, baik dari Man City maupun dari tim yang lebih kecil. Itulah yang Anda butuhkan sebagai pemain pada tahap itu.”
Adu melanjutkan: “Saya rasa itulah yang akan terjadi. Saya rasa dia akan dipinjamkan. Namun, ketika dia dipinjamkan, saya sangat berharap dia bergabung dengan tim yang akan memberinya tempat sebagai pemain inti secara reguler.
“Tidak ada yang lebih buruk bagi pemain muda daripada dipinjamkan ke tim yang, bisa dibilang, lebih kecil daripada klub asalnya, tetapi tidak bermain atau tidak menjadi pemain inti secara reguler. Sebab, tujuan dipinjamkan adalah agar Anda menjadi pemain inti secara reguler. Anda mendapatkan menit bermain yang diperlukan untuk memperoleh pengalaman yang dibutuhkan dan berkembang sebagai pemain melalui semua itu.
“Jika Anda dipinjamkan tetapi tidak mendapatkan semua itu, apa gunanya peminjaman tersebut? Saya bisa saja tetap di tim itu dan tidak bermain. Saya bisa saja tetap di klub asal saya dan tidak bermain.”
Tab Ramos, mantan bintang timnas AS lainnya, mengatakan kepada GOAL pada Maret lalu bahwa Sullivan bisa mulai beradaptasi dengan sepakbola Eropa dengan bermain di Eredivisie. Ia mengatakan: “Jika saya melihat ke depan, menilai apa yang terjadi pada pemain muda dan melihat levelnya saat ini serta aspek fisik permainan di Inggris, jika harus membuat prediksi, saya akan mengatakan bahwa dia menandatangani kontrak dengan Man City lalu bermain di Belanda selama beberapa tahun.”
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Fokus pada play-off MLS dan Nations League saat saga City terus berlarut-larut
Komentar itu disampaikan sebelum ancaman harus bermain di Championship menjadi semakin nyata dan mengkhawatirkan bagi City, sementara klub papan atas Liga Primer Inggris itu terus menegaskan bahwa mereka tidak bersalah sepanjang saga dugaan pelanggaran keuangan yang berlarut-larut.
Untuk saat ini, Sullivan fokus pada pertandingan di Philadelphia dan babak play-off MLS Cup 2026. Ia juga berharap kembali mendapat kesempatan membela tim nasional saat timnas putra Amerika Serikat asuhan Mauricio Pochettino menghadapi Haiti di perempat-final CONCACAF Nations League, dengan leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 14 November.
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