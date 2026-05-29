Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Dedikasi untuk semua orang yang bilang karierku sudah tamat!" - Bintang Inter itu menyindir para pengkritiknya setelah meraih gelar MVP Serie A, hanya setahun setelah kegagalan telak dalam upaya meraih treble di level Eropa dan domestik
Dimarco berhasil membalikkan keadaan secara mengejutkan setelah musim yang sulit
Dimarco mengalami kebangkitan yang luar biasa bersama Inter setelah melewati salah satu masa tersulit dalam kariernya hanya 12 bulan sebelumnya. Bek sayap ini mendapat kritikan tajam setelah kekalahan Inter 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions dan musim yang berakhir tanpa gelar juara.
Musim 2025-26 membawa respons yang dramatis. Dimarco mencetak 18 assist dan tujuh gol saat tim asuhan Cristian Chivu itu memenangkan gelar Serie A dan Coppa Italia. Penampilannya juga membuatnya meraih penghargaan MVP liga, menjadikannya pemain Italia pertama yang menerima penghargaan tersebut.
- Getty Images Sport
Dimarco menanggapi kritik
Dimarco mengakui bahwa ia tidak menyangka akan meraih kesuksesan sebesar ini setelah kekecewaan yang dialaminya tahun lalu, dan menyebut musim ini sebagai musim terbaik dalam kariernya. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Dimarco mengakui bahwa kritik yang diterimanya setelah musim lalu sangat memengaruhinya, terutama anggapan bahwa ia tidak lagi mampu tampil di level tertinggi.
"Ini adalah musim terbaik dalam karier saya. Kami memulai dari situasi yang sulit, dan memenangkan dua trofi seperti Scudetto dan Coppa Italia, ditambah dengan penghargaan MVP, adalah sesuatu yang luar biasa yang sejujurnya tidak saya duga bisa saya raih di awal musim," jelas Dimarco.
"Saya dedikasikan ini untuk keluarga saya, tapi tidak hanya itu, juga untuk orang-orang yang pada akhir tahun lalu mengatakan saya sudah habis. Mereka bilang saya harus dijual, bahwa saya hanya bertahan 35 menit, bahwa saya tidak tahu cara bertahan. Hal-hal yang menyakitkan saat dibaca sekarang. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa ketika saya melangkah ke lapangan dengan jersey ini, saya selalu memberikan lebih dari 100 persen."
Mencetak sejarah bagi Italia
Selain gelar-gelar kolektif yang diraih bersama Nerazzurri, pengakuan individu yang diraih Dimarco memiliki arti yang sangat besar bagi sepak bola Italia. Dengan dinobatkan sebagai pemain terbaik liga, ia telah mematahkan tren dan menjadi pemain lokal pertama yang menerima penghargaan tersebut dalam formatnya saat ini. Ini adalah pencapaian bersejarah yang sulit diungkapkan dengan kata-kata oleh bintang kelahiran Milan ini, terutama mengingat ikatannya yang sangat erat dengan klub dan tim nasional.
"Menjadi orang Italia pertama yang memenangkan penghargaan MVP membuat saya bangga, karena Anda bermain untuk negara Anda, bersama tim favorit Anda," akunya. "Saya bahkan kesulitan untuk menggambarkannya. Ini adalah penghargaan yang tidak saya duga, benar-benar hasil dari semua kerja keras yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun."
- Getty Images Sport
Dimarco diprediksi akan tetap menjadi bagian penting dalam proyek Inter
Inter kini akan berusaha memperkuat dominasi mereka di kancah domestik, dengan Dimarco diperkirakan tetap menjadi salah satu pemain utama dalam susunan skuad Chivu. Perannya yang krusial bagi klub terus meningkat setelah musim yang berhasil menempatkannya sebagai salah satu bek sayap serang terbaik di Eropa. Setelah membungkam kritik seputar kebugaran dan kemampuannya dalam bertahan, Dimarco memasuki musim depan dengan posisinya di Inter yang lebih kokoh dari sebelumnya.