"Dedikasi untuk semua orang yang bilang karierku sudah tamat!" - Bintang Inter itu menyindir para pengkritiknya setelah meraih gelar MVP Serie A, hanya setahun setelah kegagalan telak dalam upaya meraih treble di level Eropa dan domestik

Dimarco mengakui bahwa ia tidak menyangka akan meraih kesuksesan sebesar ini setelah kekecewaan yang dialaminya tahun lalu, dan menyebut musim ini sebagai musim terbaik dalam kariernya. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Dimarco mengakui bahwa kritik yang diterimanya setelah musim lalu sangat memengaruhinya, terutama anggapan bahwa ia tidak lagi mampu tampil di level tertinggi.

"Ini adalah musim terbaik dalam karier saya. Kami memulai dari situasi yang sulit, dan memenangkan dua trofi seperti Scudetto dan Coppa Italia, ditambah dengan penghargaan MVP, adalah sesuatu yang luar biasa yang sejujurnya tidak saya duga bisa saya raih di awal musim," jelas Dimarco.

"Saya dedikasikan ini untuk keluarga saya, tapi tidak hanya itu, juga untuk orang-orang yang pada akhir tahun lalu mengatakan saya sudah habis. Mereka bilang saya harus dijual, bahwa saya hanya bertahan 35 menit, bahwa saya tidak tahu cara bertahan. Hal-hal yang menyakitkan saat dibaca sekarang. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa ketika saya melangkah ke lapangan dengan jersey ini, saya selalu memberikan lebih dari 100 persen."