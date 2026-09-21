AFP
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Dedikasi Cole Palmer terhadap Inggris sangat dipertanyakan oleh para pundit setelah penarikan diri terbarunya dari tim nasional
Palmer mundur dari tugas Nations League
Palmer dipanggil kembali oleh Tuchel untuk laga UEFA Nations League Inggris melawan Spanyol, Ceko, dan Kroasia yang akan datang. Ini menjadi pemanggilan pertamanya sejak gagal masuk skuad Piala Dunia 2026. Namun, Palmer mundur dari skuad dengan alasan masalah cedera, meski bermain penuh 90 menit saat Chelsea kalah 0-3 dari Brentford pada Jumat.
Keputusannya langsung memicu gelombang kritik. Palmer menjadi satu dari lima pemain, termasuk Declan Rice dan Kobbie Mainoo, yang meninggalkan pemusatan latihan, dengan Morgan Gibbs-White dan James Garner dipanggil sebagai pengganti. Waktu pengunduran dirinya memicu frustrasi di kalangan fans maupun media.
- Getty Images Sport
Durham mempertanyakan komitmennya terhadap tim nasional
Berbicara kepada talkSPORT, penyiar Adrian Durham tidak menahan diri dalam menilai situasi ini. "Saya mulai mempertanyakan komitmen Cole Palmer terhadap timnas Inggris," kata Durham. "14 caps, dua gol. Dia bermain dalam satu laga kualifikasi Piala Dunia sepanjang kariernya, dan dalam laga itu dia tampil buruk saat tandang ke Andorra [pada Juni 2025]. Dia sudah bermain lima kali untuk Inggris sejak Euro, saat dia mencetak gol di final. Inggris sudah memainkan 28 pertandingan sejak final Euro pada 2024 [melawan Spanyol]."
Durham mengakui bahwa cedera memang bisa terjadi, tetapi menegaskan bahwa hanya bermain dalam lima dari 28 pertandingan yang mungkin dijalani memunculkan pertanyaan serius tentang keinginannya dalam jangka panjang untuk bermain di level internasional.
Para pengamat menuntut kejelasan dari bintang Chelsea
Durham menuntut sikap yang jelas dari sang pemain. "Saya mempertanyakan komitmennya kepada Inggris. Apakah dia benar-benar ingin bermain untuk Inggris? Jika tidak, katakan kepada dunia bahwa Anda tidak ingin bermain untuk Inggris," tambah Durham.
"Karena hanya memilih kapan Anda ingin bermain untuk Inggris sebenarnya mengganggu pemain-pemain nomor 10 lainnya seperti [Nottingham Forest] Morgan Gibbs-White, seperti [Fulham] Josh King, yang mungkin ingin bermain untuk Inggris. Jadi mari kita dengar langsung dari Cole Palmer. Apakah Anda ingin bermain untuk Inggris atau Anda tidak ingin bermain untuk Inggris?" Rekan presenter Jamie O'Hara setuju, dengan menyatakan bahwa Palmer seharusnya mengabaikan staf medis dan pergi ke kamp pelatihan.
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Palmer dan Inggris?
England kini akan menjalani laga-laga krusial Nations League tanpa Palmer, dengan mengandalkan para pemain pengganti yang baru dipanggil. Sementara itu, Palmer akan tetap berada di Cobham untuk memulihkan diri selama jeda internasional. Ia akan berupaya kembali ke kondisi kebugaran penuh untuk Chelsea saat mereka bersiap menghadapi pertandingan Premier League berikutnya, meski hubungannya dengan tim nasional tetap berada dalam sorotan tajam.
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