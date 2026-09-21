Palmer dipanggil kembali oleh Tuchel untuk laga UEFA Nations League Inggris melawan Spanyol, Ceko, dan Kroasia yang akan datang. Ini menjadi pemanggilan pertamanya sejak gagal masuk skuad Piala Dunia 2026. Namun, Palmer mundur dari skuad dengan alasan masalah cedera, meski bermain penuh 90 menit saat Chelsea kalah 0-3 dari Brentford pada Jumat.

Keputusannya langsung memicu gelombang kritik. Palmer menjadi satu dari lima pemain, termasuk Declan Rice dan Kobbie Mainoo, yang meninggalkan pemusatan latihan, dengan Morgan Gibbs-White dan James Garner dipanggil sebagai pengganti. Waktu pengunduran dirinya memicu frustrasi di kalangan fans maupun media.