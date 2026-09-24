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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Deco: Saya tidak khawatir soal Mourinho, kami tak menduga ledakan Raphinha, dan wasit bisa saja keliru

Barcelona
Real Madrid
Deco
J. Mourinho
Raphinha
LaLiga
Spanyol

Deco, direktur olahraga Barcelona, berbicara tentang perkembangan terbaru seputar klub Catalan tersebut, dalam kunjungan rutinnya ke KTT sepak bola yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Portugal.

Deco menyampaikan sejumlah pernyataan kepada beberapa media, di antaranya surat kabar AS, yang mewawancarainya secara eksklusif.

Deco mengatakan, "Julian Alvarez sudah menjadi masa lalu. Gagasannya selalu untuk mendatangkan penyerang murni yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk terlibat dalam pembangunan serangan, dan Julian adalah salah satu pemain yang memenuhi spesifikasi tersebut."

Ia melanjutkan, "Hal itu tidak mungkin terwujud. Kami telah mengajukan tawaran, tetapi Atletico Madrid selalu menegaskan bahwa mereka tidak akan menjualnya, dan kami harus mencari solusi lain."

Ia menuturkan, "Gabriel Jesus tidak masuk dalam rencana, karena kami tidak mengetahui situasinya, sebab ada banyak pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kontraknya dengan Arsenal. Dan ketika kami memutuskan bahwa mendatangkan Julian sudah mustahil, kami mulai mencari solusi, dan Jesus adalah pilihan yang ideal bagi kami."

Ia menegaskan, "Julian sudah menjadi masa lalu, dan kami harus memandang ke depan. Kami bahagia dengan apa yang kami miliki, dan saya berharap ia juga baik-baik saja serta dapat membantu klubnya, dan pada akhirnya begitulah adanya."

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho salah satu pelatih terbaik sepanjang sejarah

    Mengenai José Mourinho, pelatih Real Madrid, ia berkomentar, "Bagus dia berada di Liga Spanyol. Sebagai pesaing, ia membuat segalanya lebih sulit, tetapi saya senang untuknya, karena saya menganggapnya salah satu pelatih terbaik dalam sejarah."

    Ia menyoroti, "Apakah sosok Mourinho menimbulkan kekhawatiran di tengah kontroversi perwasitan? Kami tidak merasa khawatir. Saya rasa kami harus fokus pada diri kami sendiri."

    Ia menegaskan, "Sudah jelas akan selalu ada kontroversi perwasitan, dan akan selalu ada keputusan yang menguntungkan salah satu pihak, kadang menguntungkan satu tim dan kadang menguntungkan yang lain, dan terkadang saya rasa hal itu tidak proporsional."

    Ia menekankan, "Menurut saya wasit bisa saja melakukan kesalahan, dan hal itu bisa terjadi pada suatu saat. Teknologi asisten wasit video hadir untuk memperbaiki banyak hal, tetapi pada saat yang sama teknologi itu terkadang tidak memperbaiki segalanya. Bagaimanapun, kontroversi perwasitan akan terus ada. Ini adalah persoalan yang bersejarah di Spanyol, Italia, dan di mana pun."

    Deco menjelaskan, "Pada akhirnya, bukan kami yang akan mengakhiri persoalan ini. Saya rasa transparansi dan kejelasan selalu penting, tetapi saya tidak ingin masuk ke ranah itu. Kami di Barcelona fokus pada diri kami sendiri, dan kami akan selalu melakukan segala yang kami bisa, serta berusaha untuk membaik setiap hari. Dan saya tidak bisa mengomentari apa yang terjadi di pihak lain."

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    Kami menemukan sisi baru dari Raphinha

    Ia melanjutkan, "Apakah Lautaro dekat dengan Barcelona? Lautaro adalah ikon di Inter Milan, dan berangkat dari rasa hormat kami kepada pemain itu dan kepada klub Italia tersebut, ketika mereka memberi tahu kami bahwa ia tidak dijual, kami tidak berusaha melanjutkan kesepakatan itu atau membicarakannya kembali."

    Ia menambahkan, "Jay Gabriel pernah berada di Barcelona. Apakah ada kabar tentangnya? Tidak, tidak ada yang bisa dikatakan soal pemuda ini. Sudah biasa selalu ada beberapa pemain yang dikaitkan dengan kami, dan ada kepentingan besar di baliknya. Bahkan jika mereka pemain berusia muda, kami tidak tertarik pada pemain mana pun. Dan terkait situasinya, saya tidak yakin apa yang terjadi. Saya tidak tahu. Ia masih menjadi pemain Manchester United."

    Ia mengungkapkan, "Raphinha di posisi penyerang murni? Kami senang karena kami menemukan sisi baru dari Raphinha, tetapi yang terpenting adalah ia juga senang. Menjalankan peran ini berbeda; terkadang ia tidak menyentuh bola secara terus-menerus, berbeda dengan bermain di posisi sayap, di mana bola berada dalam penguasaanmu sebagian besar waktu, sehingga sifat permainan pun berubah."

    Ia menegaskan, "Ia harus siap menyerang di belakang para bek. Kami tidak menyangka ia akan menampilkan level permainan seperti ini, atau setidaknya kami tidak menyangka ia akan mencapai level ini, tetapi kualitasnya luar biasa dan hebat, dan karena itu saya rasa ia mampu bermain di posisi ini."

    Ia menutup, "Joao Cancelo? Ia memiliki kualitas yang memungkinkannya bermain di posisi mana pun. Ia adalah salah satu bek sayap terbaik di dunia, dan dari sisi teknis, ia menjadi salah satu pemain paling bersinar dalam beberapa tahun terakhir. Saya rasa Barcelona sangat cocok untuknya, karena Barcelona pada dasarnya bertumpu pada kualitas teknis."

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