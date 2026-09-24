Deco, direktur olahraga Barcelona, berbicara tentang perkembangan terbaru seputar klub Catalan tersebut, dalam kunjungan rutinnya ke KTT sepak bola yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Portugal.

Deco menyampaikan sejumlah pernyataan kepada beberapa media, di antaranya surat kabar AS, yang mewawancarainya secara eksklusif.

Deco mengatakan, "Julian Alvarez sudah menjadi masa lalu. Gagasannya selalu untuk mendatangkan penyerang murni yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk terlibat dalam pembangunan serangan, dan Julian adalah salah satu pemain yang memenuhi spesifikasi tersebut."

Ia melanjutkan, "Hal itu tidak mungkin terwujud. Kami telah mengajukan tawaran, tetapi Atletico Madrid selalu menegaskan bahwa mereka tidak akan menjualnya, dan kami harus mencari solusi lain."

Ia menuturkan, "Gabriel Jesus tidak masuk dalam rencana, karena kami tidak mengetahui situasinya, sebab ada banyak pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kontraknya dengan Arsenal. Dan ketika kami memutuskan bahwa mendatangkan Julian sudah mustahil, kami mulai mencari solusi, dan Jesus adalah pilihan yang ideal bagi kami."

Ia menegaskan, "Julian sudah menjadi masa lalu, dan kami harus memandang ke depan. Kami bahagia dengan apa yang kami miliki, dan saya berharap ia juga baik-baik saja serta dapat membantu klubnya, dan pada akhirnya begitulah adanya."