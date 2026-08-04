Dalam langkah berani untuk menyelamatkan negosiasi yang dianggap banyak pihak mulai mendingin, direktur olahraga Barcelona Deco dan Joao Amaral menggelar pertemuan penting dengan Fernando Hidalgo, agen yang mewakili Julian Alvarez.

Menurut Sport, pertemuan yang berlangsung di lokasi tertutup di Madrid itu dirancang untuk semakin mematangkan strategi transfer yang tetap menjadi prioritas mutlak tim rekrutmen Barcelona pada musim panas ini.

Raksasa Catalan itu sepenuhnya menyadari hambatan di hadapan mereka, tetapi jajaran pimpinan di Spotify Camp Nou belum siap menyerah. Meski kesepakatan itu telah memasuki periode sulit, klub meyakini bahwa menjaga kontak secara konstan dengan Hidalgo sangat penting agar bisa bereaksi cepat jika situasinya berubah.



