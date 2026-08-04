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Deco menggelar pertemuan rahasia di Madrid dengan agen Julian Alvarez saat Barcelona menolak menyerah untuk mendapatkan bintang Atletico Madrid itu
Deco bertemu Hidalgo di Madrid
Dalam langkah berani untuk menyelamatkan negosiasi yang dianggap banyak pihak mulai mendingin, direktur olahraga Barcelona Deco dan Joao Amaral menggelar pertemuan penting dengan Fernando Hidalgo, agen yang mewakili Julian Alvarez.
Menurut Sport, pertemuan yang berlangsung di lokasi tertutup di Madrid itu dirancang untuk semakin mematangkan strategi transfer yang tetap menjadi prioritas mutlak tim rekrutmen Barcelona pada musim panas ini.
Raksasa Catalan itu sepenuhnya menyadari hambatan di hadapan mereka, tetapi jajaran pimpinan di Spotify Camp Nou belum siap menyerah. Meski kesepakatan itu telah memasuki periode sulit, klub meyakini bahwa menjaga kontak secara konstan dengan Hidalgo sangat penting agar bisa bereaksi cepat jika situasinya berubah.
- Getty Images
Atletico Madrid tetap teguh menutup pintu keluar
Terlepas dari kegigihan Barcelona, sikap dari ibu kota Spanyol tetap berupa penolakan total. Atletico Madrid saat ini tidak mempertimbangkan kepergian salah satu aset paling vital mereka, dan presiden klub Miguel Angel Gil Marin telah menanggapi situasi ini secara personal. Laporan menyebutkan bahwa sang presiden bertekad memblokir kepindahan Alvarez ke Barcelona maupun Real Madrid demi melindungi citra dan gengsi klub di hadapan para rival domestik.
Hubungan institusional antara Barcelona dan Atletico semakin memperumit situasi, dengan negosiasi sebesar ini sering terhambat oleh ketegangan di masa lalu. Jajaran eksekutif Atleti kabarnya yakin bahwa dua raksasa itu sedang berupaya mempermalukan Rojiblancos, yang menyebabkan putusnya komunikasi langsung antarklub.
Gesekan ini membuat operasi tersebut berada dalam kondisi mandek, memaksa Barcelona bekerja melalui perantara dan pihak sang pemain untuk menjaga asa tetap hidup.
Keinginan sang pemain dan janji-janji yang diingkari
Yang menjadi pusat harapan Barcelona adalah keyakinan bahwa Alvarez menginginkan kepindahan itu. Di lingkungan Camp Nou, para petinggi klub meyakini langkah penting telah diambil ketika pemenang Piala Dunia itu menyatakan kesediaannya mengenakan warna Blaugrana.
Menambah dramanya, muncul klaim bahwa striker Argentina itu merasa dikecewakan oleh hierarki Atletico terkait masa depannya. Sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain menyebut ia yakin Gil Marin telah melanggar janji sebelumnya untuk memfasilitasi kepergian jika ia ingin melanjutkan karier di tempat lain.
- Getty Images
Belum ada ruang untuk optimisme di Barcelona
Terlepas dari aktivitas tingkat tinggi di Madrid, pihak Barcelona berhati-hati untuk tidak memunculkan kesan optimisme palsu. Mereka mengakui perekrutan ini sangat rumit dan bahwa pertemuan dengan Hidalgo tidak menandakan terobosan yang akan segera terjadi.
Seiring saga ini berlanjut, fokus akan kembali beralih ke tempat latihan, di mana sang penyerang diperkirakan akan tetap profesional. Meski memimpikan kepindahan ke Catalunya, Alvarez tidak berniat melanggar kontraknya saat ini atau memimpin pemberontakan terhadap Simeone.
Untuk saat ini, "pertemuan puncak di Madrid" menjadi bukti bahwa kesepakatan yang tetap menjadi target paling ambisius, dan mungkin paling sulit, dalam agenda musim panas Barcelona masih hidup.
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