Deco mengatakan bahwa ia berhak mendapat permintaan maaf atas perekrutan Joao Cancelo yang brilian, sementara direktur olahraga Barcelona mengungkapkan bahwa bek mantan Manchester City itu adalah 'penggemar gila Barcelona'

Masa bakti kali ini menandai periode kedua Cancelo di Spotify Camp Nou, menyusul masa peminjaman yang agak mengecewakan dari Manchester City selama musim 2023-24. Meskipun ia menjadi pemain inti selama tahun pertamanya itu, kurangnya gelar juara meninggalkan rasa ada yang belum tuntas bagi pemain internasional Portugal tersebut. Sejak kedatangannya pada Januari, ia telah mencetak satu gol dan dua assist dalam enam pertandingan liga, membuktikan dirinya sebagai bagian taktis yang vital bagi Flick. Kemampuannya yang serba bisa di sayap telah memberikan stabilitas pertahanan dan dorongan serangan yang kadang-kadang hilang pada paruh pertama musim ini.