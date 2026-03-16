Deco mengatakan bahwa ia berhak mendapat permintaan maaf atas perekrutan Joao Cancelo yang brilian, sementara direktur olahraga Barcelona mengungkapkan bahwa bek mantan Manchester City itu adalah 'penggemar gila Barcelona'
Membungkam para skeptis dari Arab Saudi
Keputusan Barcelona untuk membawa Cancelo kembali ke Catalonia dari Al-Hilal pada Januari lalu menuai banyak sorotan. Banyak pengamat, termasuk jurnalis ternama Gerard Romero, mencatat bahwa para kritikus terlalu cepat melabeli pemain berusia 31 tahun itu sebagai 'pensiunan' setelah kepindahannya ke Liga Pro Arab Saudi. Namun, Cancelo dengan cepat membantah narasi tersebut, beradaptasi dengan mulus ke dalam tim yang saat ini unggul empat poin dari Real Madrid di puncak klasemen La Liga. Penampilannya dalam kemenangan telak 5-2 atas Sevilla baru-baru ini—di mana ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist—menjadi bukti nyata akan kualitas dan kebugarannya yang tetap prima.
Deco mengungkapkan bahwa Cancelo 'gila' dengan Barca
Menyusul keberhasilan Joan Laporta terpilih kembali, Deco memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membela strategi perekrutan dan memuji karakter Cancelo. Ia menekankan bahwa klub menghargai sang bek bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena kecintaannya yang tulus terhadap Blaugrana. "Kami telah berupaya keras untuk mendatangkan Cancelo karena ia telah berulang kali menunjukkan bahwa ia adalah penggemar berat Barca," jelas Deco. Direktur olahraga tersebut menyarankan bahwa tingkat loyalitas seperti ini semakin sulit ditemukan dalam sepak bola modern, dengan menyatakan: "Itu adalah perasaan yang langka di kalangan pemain saat ini, dan kami berusaha untuk mengembalikannya."
Kebangkitan setelah awal musim yang kurang memuaskan
Masa bakti kali ini menandai periode kedua Cancelo di Spotify Camp Nou, menyusul masa peminjaman yang agak mengecewakan dari Manchester City selama musim 2023-24. Meskipun ia menjadi pemain inti selama tahun pertamanya itu, kurangnya gelar juara meninggalkan rasa ada yang belum tuntas bagi pemain internasional Portugal tersebut. Sejak kedatangannya pada Januari, ia telah mencetak satu gol dan dua assist dalam enam pertandingan liga, membuktikan dirinya sebagai bagian taktis yang vital bagi Flick. Kemampuannya yang serba bisa di sayap telah memberikan stabilitas pertahanan dan dorongan serangan yang kadang-kadang hilang pada paruh pertama musim ini.
Pertandingan penentu yang akan menentukan nasib musim di Eropa
Perhatian kini beralih dari dominasi di kancah domestik ke perkembangan di Eropa, dengan laga Liga Champions yang sangat krusial akan segera berlangsung. Barcelona akan menjamu Newcastle United pada Rabu mendatang dalam leg kedua babak 16 besar, dengan skor agregat saat ini imbang 1-1.
