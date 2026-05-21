Saat Barcelona bersiap menghadapi masa depan tanpa Lewandowski, direktur olahraga klub, Deco, secara terbuka mengakui betapa sulitnya proses perekrutan ini. Pemain internasional Polandia tersebut baru-baru ini mengucapkan selamat tinggal yang penuh emosi kepada para pendukung setia Camp Nou, meninggalkan kekosongan besar di lini depan Blaugrana yang kini sangat ingin diisi oleh klub.

Saat berbicara kepada ESPN mengenai pencarian penyerang nomor sembilan baru, Deco mengakui bahwa menemukan pemain sekelas Lewandowski adalah tugas yang tak mudah. "Hampir mustahil menggantikan Robert, penyerang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Di Barca, hal itu sulit dilakukan, tapi begitulah sepak bola. Ferran [Torres] datang sebagai pemain sayap dan berubah menjadi nomor 9. Saatnya mengambil keputusan dan memperkuat tim," jelas mantan gelandang Barca tersebut.