Deco menanggapi klaim terkait pertemuan soal transfer Joao Pedro, sementara petinggi Barcelona mengakui bahwa Robert Lewandowski 'hampir mustahil untuk digantikan'
Tantangan menggantikan seorang legenda
Saat Barcelona bersiap menghadapi masa depan tanpa Lewandowski, direktur olahraga klub, Deco, secara terbuka mengakui betapa sulitnya proses perekrutan ini. Pemain internasional Polandia tersebut baru-baru ini mengucapkan selamat tinggal yang penuh emosi kepada para pendukung setia Camp Nou, meninggalkan kekosongan besar di lini depan Blaugrana yang kini sangat ingin diisi oleh klub.
Saat berbicara kepada ESPN mengenai pencarian penyerang nomor sembilan baru, Deco mengakui bahwa menemukan pemain sekelas Lewandowski adalah tugas yang tak mudah. "Hampir mustahil menggantikan Robert, penyerang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Di Barca, hal itu sulit dilakukan, tapi begitulah sepak bola. Ferran [Torres] datang sebagai pemain sayap dan berubah menjadi nomor 9. Saatnya mengambil keputusan dan memperkuat tim," jelas mantan gelandang Barca tersebut.
Penghormatan Deco kepada pemain asal Polandia yang akan hengkang
Dampak Lewandowski di Catalonia tak bisa diremehkan, mengingat ia telah membantu klub ini mengembalikan dominasi domestiknya. Sejak bergabung dengan klub pada tahun 2022, ia berhasil meraih 7 trofi, termasuk tiga gelar La Liga. Penampilannya yang terakhir di Camp Nou dalam kemenangan 3-1 atas Betis membuatnya mendapat tepuk tangan meriah dan trofi kenang-kenangan dari petinggi klub.
Deco dengan cepat menyoroti warisan yang ditinggalkan sang striker, dengan menyatakan: “Robert sudah menjadi bagian dari lambang Barca, dan kami akan selalu berterima kasih kepadanya. Berkat dia, kami meraih kredibilitas di level olahraga.”
Menanggapi Isu-isu Seputar Pedro dan Alvarez
Seiring dengan semakin intensifnya pencarian, beberapa nama besar dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan ke Barca. The Daily Mail melaporkan bahwa Deco telah bertolak ke London untuk bertemu dengan perwakilan penyerang Chelsea, Pedro. Namun, Deco dengan tegas membantah klaim tersebut ketika ditanya mengenai hal itu.
"Saya tidak pergi menemui Joao Pedro; kalian semua salah," kata Deco, meskipun ia tetap enggan membocorkan daftar incaran klub yang sebenarnya. Selain pemain Brasil tersebut, Julian Alvarez dari Atletico Madrid juga sering disebut-sebut, meskipun persaingan dari Arsenal dan Paris Saint-Germain membuat kesepakatan untuk pemain Argentina itu menjadi rumit. Deco menambahkan: “Kami tidak menyingkirkan atau menandatangani siapa pun. Kami sedang membicarakannya.”
Jalan di depan
Dengan lawatan ke Valencia yang akan segera berlangsung untuk menutup musim La Liga saat ini, semua mata akan tertuju pada Deco dan jajaran direksi untuk melihat apakah mereka mampu mewujudkan hal yang "mustahil" dan menemukan penerus yang layak untuk menggantikan Lewandowski pada bursa transfer musim panas nanti. Barcelona diharapkan dapat bersaing memperebutkan gelar Liga Champions musim depan di bawah asuhan Hansi Flick, dan mendatangkan penyerang nomor 9 yang produktif lainnya bisa menjadi kunci bagi peluang mereka.