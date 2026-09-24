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CM grafica Lautaro Martinez Barcellona 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Deco: "Lautaro adalah pemain yang cocok untuk Barcelona, kami menyukainya dan kami masih menyukainya. Kami berhenti ketika Inter memberi tahu kami bahwa dia tidak dijual"

Inter
Barcelona
L. Martinez
Deco

Apakah telenovela Lautaro-Barcelona ditakdirkan untuk dimulai lagi?

Masa kini Lautaro Martinez masih bernama Inter. Kapten Inter itu terus mencetak gol dan menampilkan performa top dengan seragam Inter, tetapi ada momen pada musim panas lalu ketika kemungkinan melihatnya mengenakan seragam lain, yakni milik Barcelona, sempat menjadi ancaman di depan pintu Viale della Liberazione.


Klub Catalan itu benar-benar sempat berusaha merekrut penyerang Argentina tersebut dan bukan tidak mungkin upaya itu akan dimulai lagi pada bursa transfer berikutnya. Hal itu dikonfirmasi direktur olahraga klub Catalan, Deco, kepada Sky dan Sportitalia. Ia menjelaskan alasan di balik mandeknya negosiasi pada musim panas, tetapi juga kembali menegaskan ketertarikannya pada seorang pemain yang disebutnya "spektakuler".


  • Lautaro luar biasa

    "Lautaro adalah idola Inter dan kami sangat menghormati itu. Saya pikir dia adalah pemain yang fantastis, pemain yang luar biasa, ikon, legenda Inter, sang kapten"

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  • Mengapa transfer itu tidak terwujud pada musim panas

    "Demi menghormati pemain, demi menghormati klub, ketika klub memberi tahu kami bahwa dia tidak tersedia, kami tidak mencoba, kami tidak berbicara lagi. Kami berusaha melakukan segala sesuatunya dengan cara yang benar, dan dengan sangat jelas. Terkadang ada banyak spekulasi di media, tetapi klub tahu bagaimana sebenarnya semuanya terjadi".


  • Lautaro adalah pemain untuk Barcelona

    "Memang benar, ada momen ketika kami, di antara pemain-pemain yang kami cari, di antara mereka yang kami yakini sebagai pemain untuk Barça, Lautaro adalah salah satunya. Ketika presiden saya berbicara dengan para petinggi Inter dan mereka mengatakan bahwa dia tidak dijual, sebagai bentuk penghormatan kami tidak berbicara lagi, bahkan dengan sang pemain atau agennya".

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  • Kami menyukainya dulu dan kami masih menyukainya sekarang

    "Bagaimanapun juga ya, benar bahwa dia adalah pemain yang kami sukai dan yang kami sukai, dan saya pribadi menyukainya"

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