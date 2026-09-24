Deco: "Lautaro adalah pemain yang cocok untuk Barcelona, kami menyukainya dan kami masih menyukainya. Kami berhenti ketika Inter memberi tahu kami bahwa dia tidak dijual"

Masa kini Lautaro Martinez masih bernama Inter. Kapten Inter itu terus mencetak gol dan menampilkan performa top dengan seragam Inter, tetapi ada momen pada musim panas lalu ketika kemungkinan melihatnya mengenakan seragam lain, yakni milik Barcelona, sempat menjadi ancaman di depan pintu Viale della Liberazione.





Klub Catalan itu benar-benar sempat berusaha merekrut penyerang Argentina tersebut dan bukan tidak mungkin upaya itu akan dimulai lagi pada bursa transfer berikutnya. Hal itu dikonfirmasi direktur olahraga klub Catalan, Deco, kepada Sky dan Sportitalia. Ia menjelaskan alasan di balik mandeknya negosiasi pada musim panas, tetapi juga kembali menegaskan ketertarikannya pada seorang pemain yang disebutnya "spektakuler".



