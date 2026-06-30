Declan Rice tidak akan memberikan saran soal tendangan penalti kepada Harry Kane, namun ia sangat percaya pada para bintang timnas Inggris jika pertandingan Piala Dunia itu berlanjut ke adu penalti

Tuchel dan staf FA menyadari bahwa di babak gugur Piala Dunia, yang memiliki babak tambahan, Inggris kemungkinan besar akan menghadapi setidaknya satu adu penalti. Mereka akan menghadapi Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar.

Di bawah asuhan pelatih kepala sebelumnya, Gareth Southgate, tim nasional Inggris berhasil memenangkan tiga dari empat adu penalti yang mereka jalani. Mereka mengalahkan Kolombia di Piala Dunia 2018, dan mengalahkan Swiss dua kali, namun kalah dari Italia di final Euro 2020.

Tuchel memilih penyerang Al-Ahli, Ivan Toney, sebagian karena ia merupakan spesialis adu penalti. Skuad ini juga memiliki penendang ahli lainnya seperti Anthony Gordon dan kapten Harry Kane.