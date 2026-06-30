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Declan Rice tidak akan memberikan saran soal tendangan penalti kepada Harry Kane, namun ia sangat percaya pada para bintang timnas Inggris jika pertandingan Piala Dunia itu berlanjut ke adu penalti
Inggris bersiap menghadapi skenario adu penalti
Tuchel dan staf FA menyadari bahwa di babak gugur Piala Dunia, yang memiliki babak tambahan, Inggris kemungkinan besar akan menghadapi setidaknya satu adu penalti. Mereka akan menghadapi Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar.
Di bawah asuhan pelatih kepala sebelumnya, Gareth Southgate, tim nasional Inggris berhasil memenangkan tiga dari empat adu penalti yang mereka jalani. Mereka mengalahkan Kolombia di Piala Dunia 2018, dan mengalahkan Swiss dua kali, namun kalah dari Italia di final Euro 2020.
Tuchel memilih penyerang Al-Ahli, Ivan Toney, sebagian karena ia merupakan spesialis adu penalti. Skuad ini juga memiliki penendang ahli lainnya seperti Anthony Gordon dan kapten Harry Kane.
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Gelandang Arsenal menjelaskan proses eksekusi penalti yang dilakukannya
Kane tetap menjadi penendang penalti utama, namun Rice baru-baru ini berhasil mencetak gol dari titik penalti untuk Arsenal dalam kekalahan mereka melalui adu penalti melawan Paris Saint-Germain. “Saya memang bukan penendang penalti terbaik, tapi saya merasa seiring berjalannya waktu—terutama saat menendang penalti di final Liga Champions—saya belum pernah merasa sepercaya diri ini saat menendang penalti,” kata Rice.
Saat merenungkan strateginya menghadapi kiper di Budapest, ia menjelaskan pertarungan mental dari titik penalti. “Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya hanya mengikuti proses saya, saya tahu ke mana saya akan menendang. Saya mengamati kiper untuk mengetahui di mana menurutnya saya akan menendang, karena beberapa tendangan penalti terakhir saya justru ke sisi yang berlawanan. Semuanya tentang permainan psikologis yang sedang berlangsung.”
Mengatasi rasa gugup di masa lalu untuk mendukung rekan-rekan setim
Gelandang tersebut mengakui bahwa sebelumnya ia pernah mengalami kecemasan saat bertanding, namun kini ia telah menemukan ketenangan penuh. “Saya merasa sangat tenang. Dulu saya sering gugup saat mengeksekusi penalti. Kami pernah menghadapi [Crystal] Palace di awal musim ini, dan saat itu saya sangat gugup saat akan mengeksekusi penalti. Saya berhasil mencetak gol. Namun, saya tidak merasa segugup itu saat di final tadi.” Saat menilai rekan-rekan setimnya di tim nasional, keyakinannya tak tergoyahkan. “Saya melihat kelompok ini sekarang. Sejujurnya, saya rasa Inggris belum pernah memiliki kelompok penendang penalti yang lebih baik dari ini.” Rice menambahkan: “Saya melihat Harry, saya melihat Ivan, saya melihat Marcus [Rashford], lihat Anthony Gordon, [Bukayo] Saka, saya bisa menendang satu, Jude [Bellingham juga bisa].
“Saya tidak bisa mendatangi Kane dan memberi tahu dia soal penalti, karena dia adalah penendang penalti terbaik. Mentalitas semua orang, kami tidak perlu mengatakan apa-apa, mentalitas itu tak kenal lelah. Semoga saja para kiper bisa menahan beberapa tendangan.”
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Three Lions?
Inggris kini harus sepenuhnya fokus untuk mengalahkan Republik Demokratik Kongo besok guna memastikan tempat mereka di babak 16 besar. Tuchel akan memanfaatkan sesi latihan terakhir untuk menyempurnakan rencana taktisnya dan memastikan para penendang penalti yang ditunjuknya sudah siap. Jika pertandingan masih belum menentukan pemenang setelah perpanjangan waktu, skuad ini jelas memiliki ketangguhan mental dan kemampuan teknis untuk meraih kemenangan dalam adu penalti penentu.