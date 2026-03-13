“Declan Rice tidak akan ada masalah” - Pilihan mengejutkan untuk Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA yang dibuat oleh legenda Sunderland

Mantan striker Sunderland, Goodman, termasuk dalam kategori tersebut. Pria yang pernah menghabiskan tiga tahun di Wearside sebagai pemain ini—dalam wawancara bersama https://kasinoguide.com/betting-utan-svensk-licens/—mengatakan kepada GOAL: “Apakah akan mengejutkan jika Granit Xhaka terpilih sebagai Pemain Terbaik PFA Tahun Ini? Tidak, sama sekali tidak. Mengingat ini adalah satu-satunya penghargaan yang dipilih oleh sesama profesional, hal itu sama sekali tidak mengejutkan bagi saya. Dia luar biasa, benar-benar luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Dia telah menaikkan standar di seluruh klub.

“Para pemain yang membawa Sunderland promosi dari Championship pasti telah mendapat manfaat dari standar yang dia tetapkan di mana-mana, terutama dalam latihan dan pertandingan. Dia menuntut diri sendiri, tapi dia juga menuntut orang lain. Sayangnya, tidak banyak pemimpin seperti itu lagi saat ini.

“Jika saya masih bermain, dia akan mendapat suara saya untuk Pemain Terbaik Musim Ini versi PFA, benar-benar akan. Bukan karena bias, tapi berdasarkan apa yang saya lihat di Premier League musim ini. Ada pemain-pemain hebat, tapi apa yang dia lakukan dan pengaruhnya terhadap tim sungguh luar biasa.

“Ingatlah bahwa tim ini finis di peringkat keempat di Championship musim lalu. Saya tahu ada banyak pemain baru, tapi Xhaka telah mengikat dan menyatukan semuanya serta memimpin di lapangan, itu adalah usaha yang luar biasa.

“Jujur saja, tanpa bias sama sekali, dia akan mendapat suara saya. Saya bahkan tidak berpikir Declan Rice akan keberatan jika Granit Xhaka memenangkan penghargaan ini. Berdasarkan apa yang saya lihat dari Declan Rice, saat saya mendengarnya dan apa yang saya dengar tentang karakternya, dia adalah pemuda yang hebat.

“Jika Declan Rice menganalisis semuanya secara rasional, dia adalah bagian dari tim brilian yang kemungkinan besar akan memenangkan Liga Premier dan mungkin sesuatu yang luar biasa. Saya rasa bahkan dia, dengan apa yang saya ketahui tentang dirinya, tidak akan berpikir bahwa apa yang telah dilakukan Xhaka di Sunderland bukanlah hal yang luar biasa.”