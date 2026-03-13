Getty
Diterjemahkan oleh
“Declan Rice tidak akan ada masalah” - Pilihan mengejutkan untuk Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA yang dibuat oleh legenda Sunderland
Pendorong utama: Rice & Arsenal tetap dalam perburuan empat gelar
Pemain internasional Inggris, Rice, terus membuktikan bahwa kepercayaan sebesar £105 juta ($139 juta) yang diberikan Arsenal pada musim panas 2023 atas kemampuannya yang tak diragukan lagi memang tepat. Setelah matang di East End bersama West Ham, pemain berusia 27 tahun ini telah mencapai performa puncaknya sejak pindah ke London Utara.
Rice telah menjadi motor penggerak di balik upaya Mikel Arteta meraih quadruple bersejarah musim ini, dengan energinya di lini tengah membantu The Gunners tampil maksimal. Kemampuannya untuk terhindar dari cedera dan skorsing telah membuatnya mampu menembus angka 50 pertandingan di semua kompetisi dalam empat musim berturut-turut - dengan musim kelima tampaknya akan segera tercapai.
- Getty
Kembalinya yang dinanti-nantikan: Xhaka tampil gemilang selama masa baktinya yang kedua di Liga Premier
Hampir tak ada yang bisa membantah bahwa ikon Arsenal itu dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier oleh rekan-rekan sesama pesepakbola. Namun, belum tentu penghargaan tersebut akan diraih oleh seseorang di Stadion Emirates.
Penghargaan tersebut bisa saja jatuh ke tangan Stadium of Light, dengan Sunderland mengejutkan banyak pihak - sekaligus memenangkan banyak penggemar baru - setelah kembali ke kasta tertinggi setelah absen selama sembilan tahun. Perjuangan mereka telah ditampilkan dalam serial dokumenter ‘Sunderland 'Til I Die’.
Rekrutmen cerdas pasca promosi telah memungkinkan The Black Cats bersaing di antara tim-tim elit, dengan mantan kapten Arsenal, Xhaka, dianggap sebagai kartu as dalam paket transfer yang produktif.
Di usia 33 tahun, ia telah beradaptasi dengan mulus kembali ke kehidupan Liga Premier - melakukan tekel-tekel tajam dan membawa timnya maju seiring pergerakannya. Bagi banyak orang, Xhaka layak menjadi penerima penghargaan PFA musim 2025-26.
Siapa yang pantas memenangkan penghargaan Pemain Terbaik PFA musim 2025-26?
Mantan striker Sunderland, Goodman, termasuk dalam kategori tersebut. Pria yang pernah menghabiskan tiga tahun di Wearside sebagai pemain ini—dalam wawancara bersama https://kasinoguide.com/betting-utan-svensk-licens/—mengatakan kepada GOAL: “Apakah akan mengejutkan jika Granit Xhaka terpilih sebagai Pemain Terbaik PFA Tahun Ini? Tidak, sama sekali tidak. Mengingat ini adalah satu-satunya penghargaan yang dipilih oleh sesama profesional, hal itu sama sekali tidak mengejutkan bagi saya. Dia luar biasa, benar-benar luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Dia telah menaikkan standar di seluruh klub.
“Para pemain yang membawa Sunderland promosi dari Championship pasti telah mendapat manfaat dari standar yang dia tetapkan di mana-mana, terutama dalam latihan dan pertandingan. Dia menuntut diri sendiri, tapi dia juga menuntut orang lain. Sayangnya, tidak banyak pemimpin seperti itu lagi saat ini.
“Jika saya masih bermain, dia akan mendapat suara saya untuk Pemain Terbaik Musim Ini versi PFA, benar-benar akan. Bukan karena bias, tapi berdasarkan apa yang saya lihat di Premier League musim ini. Ada pemain-pemain hebat, tapi apa yang dia lakukan dan pengaruhnya terhadap tim sungguh luar biasa.
“Ingatlah bahwa tim ini finis di peringkat keempat di Championship musim lalu. Saya tahu ada banyak pemain baru, tapi Xhaka telah mengikat dan menyatukan semuanya serta memimpin di lapangan, itu adalah usaha yang luar biasa.
“Jujur saja, tanpa bias sama sekali, dia akan mendapat suara saya. Saya bahkan tidak berpikir Declan Rice akan keberatan jika Granit Xhaka memenangkan penghargaan ini. Berdasarkan apa yang saya lihat dari Declan Rice, saat saya mendengarnya dan apa yang saya dengar tentang karakternya, dia adalah pemuda yang hebat.
“Jika Declan Rice menganalisis semuanya secara rasional, dia adalah bagian dari tim brilian yang kemungkinan besar akan memenangkan Liga Premier dan mungkin sesuatu yang luar biasa. Saya rasa bahkan dia, dengan apa yang saya ketahui tentang dirinya, tidak akan berpikir bahwa apa yang telah dilakukan Xhaka di Sunderland bukanlah hal yang luar biasa.”
- Getty
Masih ada peluang: Sunderland masih mengincar tiket ke kompetisi Eropa
Kabar baik bagi Sunderland adalah bahwa Xhaka telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun saat bergabung dengan klub asal Timur Laut itu, yang berarti ia terikat kontrak hingga tahun 2028. Upaya untuk lolos ke kompetisi Eropa mungkin masih bisa terwujud musim ini, mengingat tim asuhan Regis Le Bris saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen Liga Premier—terpaut empat poin dari Brentford yang berada di peringkat ketujuh, dengan sembilan pertandingan tersisa.
Iklan