Declan Rice termasuk di antara LIMA pemain bintang Arsenal yang absen dalam sesi latihan menjelang laga penentu Liga Champions melawan Sporting CP
Rice dan Saka menambah daftar pemain Arsenal yang cedera
Absennya Rice cukup mengejutkan, mengingat gelandang tersebut baru saja bermain penuh selama 90 menit dalam kekalahan Arsenal 2-1 dari Bournemouth di Liga Premier akhir pekan lalu. Menurut Evening Standard, ketidakhadirannya yang tak terduga dalam sesi latihan tersebut telah memicu kekhawatiran mengenai kesiapannya untuk pertandingan penentu tersebut. Saka juga absen karena masih dalam proses pemulihan kebugarannya. Pemain sayap tersebut absen dalam laga melawan Bournemouth meskipun Arteta berharap ia bisa kembali bermain.
Odegaard masih absen untuk The Gunners
Kapten klub Odegaard juga tak terlihat sama sekali selama sesi latihan terbuka tersebut, melanjutkan masa pemulihannya yang mengecewakan. Gelandang serang asal Norwegia itu sangat dirindukan saat timnya kalah dari Cherries, dan absennya ia meninggalkan kekosongan kreativitas di lini tengah Arsenal yang akan sulit diisi oleh Arteta jika ia belum dinyatakan fit untuk laga melawan Sporting di bawah sorotan lampu stadion Emirates.
Para bek menambah kekhawatiran terkait susunan pemain
Barisan pertahanan juga mengalami pukulan, karena Calafiori masih absen dari sesi latihan. Meskipun bermain penuh selama 90 menit pada leg pertama melawan Sporting di Lisbon, bek asal Italia itu kemudian mengalami masalah kebugaran. Ia tidak ikut berlatih menjelang laga melawan Bournemouth dan akhirnya sama sekali tidak masuk dalam skuad pertandingan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kondisi fisiknya saat ini. Timber adalah anggota kelima dari kelima pemain yang absen, karena bek serba bisa asal Belanda ini masih dalam proses pemulihan dari cedera pangkal paha. Timber terpaksa ditarik keluar pada babak pertama pertandingan Liga Premier melawan Everton bulan lalu dan belum bisa kembali berlatih penuh sejak saat itu.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Ketidakhadiran para pemain ini terjadi di saat yang kritis bagi Arsenal, yang akan menghadapi pekan penentu musim ini. Setelah leg kedua melawan Sporting—di mana mereka memegang keunggulan tipis 1-0 dari leg pertama—tim asuhan Arteta harus bertandang ke Etihad Stadium pada hari Minggu untuk laga puncak perebutan gelar melawan Manchester City.