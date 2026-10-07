Getty Images Sport
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Declan Rice siap menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Arsenal dan menyamai gaji tertinggi di klub milik Bukayo Saka
Arsenal bergerak untuk mengamankan jangkar lini tengah
Arsenal membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka mengikat Rice dengan kontrak jangka panjang baru di Emirates Stadium. Mantan kapten West Ham itu tampil luar biasa sejak kepindahannya senilai £105 juta pada musim panas 2023, menjadikan dirinya sosok yang tak tergantikan di lini tengah racikan Mikel Arteta.
Setelah memantapkan diri sebagai pilar skuad dengan 165 penampilan untuk Arsenal di semua kompetisi, dengan catatan 21 gol dan 33 assist, Rice kini semakin dekat untuk berkomitmen pada masa depan jangka panjang klub. Meski kontraknya saat ini berakhir pada akhir musim depan, BBC Sport mengungkapkan pada Maret bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak sedang berlangsung, dan prosesnya kini telah mencapai tahap lanjut seiring kedua pihak semakin dekat menuju kesepakatan resmi.
- Getty Images Sport
Menyamai para pemain bergaji tertinggi di Emirates
Proposal kontrak baru itu mencakup paket finansial yang besar dan akan mengangkat Rice ke level teratas dalam struktur gaji Arsenal. Gelandang tersebut saat ini menerima sekitar £240.000 per pekan, tetapi syarat baru itu akan membuat angkanya naik menjadi sekitar £350.000 per pekan. Kenaikan ini akan menempatkannya sejajar dengan Bukayo Saka, yang saat ini merupakan pemain dengan bayaran tertinggi di klub.
Dengan menawarkan kesetaraan dengan Saka, Arsenal mengakui betapa besar nilai Rice bagi keseimbangan taktis skuad dan kultur ruang ganti, terutama setelah ia memainkan peran penting dalam mengantar Arsenal meraih gelar Premier League pertama sejak 2004 musim lalu, sekaligus membantu mereka mencapai final Liga Champions sebelum kalah tipis dari Paris Saint-Germain lewat adu penalti.
Melanjutkan komitmen Mikel Arteta
Perkembangan ini terjadi tak lama setelah Arteta mengikat masa depannya sendiri dengan klub. Manajer Arsenal itu baru-baru ini menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun, memberikan rasa stabilitas dan kesinambungan yang sangat penting bagi laju peningkatan tim.
Rice terus menunjukkan performa konsistennya pada awal kampanye baru, dengan mencatatkan tujuh penampilan untuk Arsenal di semua kompetisi sejauh musim ini. Gelandang berpengaruh itu sudah menyumbang dua assist, dengan kedua kontribusi kreatif tersebut datang di Premier League.
- Getty Images Sport
Berusaha bangkit saat menghadapi Leeds
Di ajang domestik, Arsenal saat ini berada di posisi kedua klasemen Premier League dengan 12 poin dari lima pertandingan pembuka mereka. Tim asuhan Arteta tertinggal tiga poin dari pemuncak awal Manchester City, dengan tim asuhan Enzo Maresca sejauh ini mempertahankan rekor sempurna 100%.
Arsenal kini akan berupaya bangkit dan kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Leeds United di Emirates Stadium pada Sabtu, dengan target segera pulih setelah kekalahan mengecewakan 3-0 dari Brighton pada pertandingan sebelumnya.
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