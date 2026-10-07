Arsenal membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka mengikat Rice dengan kontrak jangka panjang baru di Emirates Stadium. Mantan kapten West Ham itu tampil luar biasa sejak kepindahannya senilai £105 juta pada musim panas 2023, menjadikan dirinya sosok yang tak tergantikan di lini tengah racikan Mikel Arteta.

Setelah memantapkan diri sebagai pilar skuad dengan 165 penampilan untuk Arsenal di semua kompetisi, dengan catatan 21 gol dan 33 assist, Rice kini semakin dekat untuk berkomitmen pada masa depan jangka panjang klub. Meski kontraknya saat ini berakhir pada akhir musim depan, BBC Sport mengungkapkan pada Maret bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak sedang berlangsung, dan prosesnya kini telah mencapai tahap lanjut seiring kedua pihak semakin dekat menuju kesepakatan resmi.