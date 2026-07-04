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England line up vs MexicoGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Declan Rice sebagai bek kanan, Anthony Gordon di sayap, dan Morgan Rogers dipanggil kembali: Siapa saja yang SEHARUSNYA diturunkan Inggris sebagai starter saat menghadapi Meksiko dalam laga krusial Piala Dunia ini

Analysis
England
World Cup
FEATURES
J. Bellingham
D. Rice
A. Gordon
M. Rogers
T. Tuchel
Mexico vs England
Mexico

Thomas Tuchel harus mengambil beberapa keputusan penting terkait skuad Inggris menjelang laga babak 16 besar melawan Meksiko di Mexico City. Inggris memang berada di peringkat yang lebih tinggi, namun mereka belum bisa dipastikan sebagai favorit. Estadio Azteca — sebutan yang umum digunakan — merupakan tempat yang benar-benar menakutkan bagi tim tamu. Meksiko hanya pernah kalah dua kali dalam pertandingan resmi di sana. Ketinggian, panas, kelembapan, serta puluhan ribu suporter tuan rumah yang penuh semangat: segalanya tampaknya tidak menguntungkan bagi Inggris di sini.

Ini adalah pertandingan penting bagi Thomas Tuchel, yang harus menentukan susunan pemainnya dengan tepat. Meksiko akan berusaha menyerang Inggris dengan cepat, lalu bertahan habis-habisan setelahnya. Jadi, apa artinya itu? Nah, Inggris akan membutuhkan pertahanan yang kokoh, serta sedikit kreativitas ekstra di lini tengah. Kabar baiknya, skuad ini cukup dalam dengan banyak pilihan.

Jadi, berikut adalah susunan pemain yang menurut GOAL sebaiknya digunakan Tuchel saat menghadapi Meksiko... tapi jangan salahkan kami jika semuanya berjalan salah!

  • Jordan PickfordGetty

    GK: Jordan Pickford

    Tidak banyak ruang untuk perdebatan di sini, setidaknya karena Jordan Pickford adalah kiper nomor satu Inggris yang tak terbantahkan dan tidak banyak hal yang bisa mengubah hal itu. Telah muncul pertanyaan mengenai performanya di turnamen ini. Pertanyaan-pertanyaan itu sepenuhnya wajar. Pickford seharusnya bisa menahan gol pertama Kongo DR di babak 32 besar. Ia juga terlihat sedikit goyah saat melawan Ghana. Namun, faktanya tetap bahwa ia adalah kiper berkelas yang pasti akan menunjukkan penampilan gemilangnya. Inggris hanya perlu berharap ia mampu tampil maksimal di momen-momen penting.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Declan Rice

    Nah, kita menghadapi situasi yang agak rumit di sini. Pada titik ini, tentu mudah untuk mengkritik pemilihan skuad yang dilakukan Thomas Tuchel. Namun, bahkan dia pun tak mungkin bisa memprediksi cedera yang dialami baik bek kanan utama maupun cadangannya. Namun, hal yang bisa dikritik dari Tuchel adalah pengambilan keputusannya dalam mencari solusi. Jarrel Quansah bukanlah pilihan cadangan yang paling tepat, dan Djed Spence belum benar-benar menunjukkan performa yang diharapkan.

    Namun, Tuchel mungkin telah menemukan solusi potensial. Dalam 15 menit terakhir saat mengalahkan DR Kongo, Rice bergeser ke posisi bek kanan. Dan Inggris jauh lebih efektif di area serangan. Rice pernah bermain di posisi itu sebelumnya untuk Arsenal, dan bisa menjadi opsi ideal di sini — dengan asumsi Reece James belum cukup fit untuk kembali beraksi.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    Haruskah Konsa diberi kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan karena pelanggaran yang sangat konyol dalam pertandingan imbang tanpa gol antara Inggris dan Ghana? Tentu saja. Namun, momen-momen seperti itu juga seharusnya ditanggapi dengan sedikit kejujuran—jika tidak sepenuhnya dilupakan—dalam ajang turnamen. Selain itu, penampilannya secara umum cukup solid, dan ia tidak melakukan kesalahan apa pun saat melawan Kongo. Memang tidak spektakuler, tapi sudah cukup.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Tuchel tidak memasukkan Guehi dalam susunan pemain untuk laga pertama Inggris, dan lebih memilih John Stones. Keputusan itu kini tampak agak konyol, mengingat betapa gemilangnya pemain Man City itu sejak dimasukkan ke dalam tim. Meskipun kariernya di timnas Inggris masih sangat awal, Guehi adalah bek tengah terbaik negaranya. Dan meskipun ia belum mencapai performa terbaiknya, ia tetap bisa diandalkan di momen-momen penting. Hal itu akan sangat krusial di Mexico City.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Nico O'Reilly

    Dan inilah keputusan sulit pertama yang sesungguhnya. Nico O'Reilly adalah pemain yang sulit dipahami. Kualitas serangannya tak bisa disangkal, dan kemampuannya mengoper bola ke depan dari lini belakang sangat penting jika Inggris ingin membangun serangan yang lebih berbahaya. Namun, performa defensifnya memang patut dipertanyakan, terutama saat melawan Kroasia di laga pembuka turnamen. Namun, jika ini adalah pertarungan antara dia dan Djed Spence, maka O'Reilly seharusnya yang menang.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Semua statistik lanjutan menunjukkan bahwa Anderson adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Dan meskipun Anda tidak sepenuhnya percaya dengan semua hal itu, pemain yang kini membela Man City ini adalah jangkar yang sempurna bagi tim ini. Ia mengolah bola dengan rapi, menggagalkan serangan balik, dan membaca ruang dengan efektif. Mengingat perubahan di sekelilingnya, ia harus tampil dalam performa terbaiknya saat menghadapi Meksiko. Namun, ia tentu saja bisa diandalkan. Pilihan yang jelas.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    CM: Jude Bellingham

    Astaga! Jude Bellingham bisa dibilang pemain terbaik atau pemain terbaik kedua Inggris, tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya. Meskipun ia paling efektif dan nyaman bermain sebagai nomor 10, Bellingham telah membuktikan bahwa ia juga bisa tampil sangat baik sebagai pemain box-to-box. Ia harus melakukan tugas-tugas berat saat melawan Meksiko. Strategi ini pernah berhasil tanpa Rice. Ada bukti yang menunjukkan bahwa hal itu bisa berhasil lagi tanpa Rice.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Morgan Rogers

    Hal ini akan membutuhkan keputusan besar dari Tuchel. Rogers telah tampil mengesankan dalam penampilan singkatnya di Piala Dunia, namun belum benar-benar menunjukkan performa terbaiknya. Sebenarnya, kerja samanya dengan Bellingham masih kurang padu. Ada ide-ide di sini, tetapi kombinasi-kombinasi tersebut belum benar-benar terjalin dengan baik.

    Ini mungkin merupakan kesempatan yang berisiko untuk mengubah semua itu, tetapi kemungkinan besar ini adalah opsi terbaik yang tersedia. Dengan Rice di posisi bek kanan, Inggris masih membutuhkan dorongan kreatif. Saatnya Morgan tampil.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    RW: Noni Madueke

    Ini satu lagi hal yang bikin bingung. Dalam kondisi prima, tak diragukan lagi bahwa Bukayo Saka adalah solusi yang tepat di sini. Namun, Saka sama sekali belum dalam kondisi fit sepenuhnya. Pemain Arsenal itu terlihat ragu-ragu, hampir enggan berlari. Serangkaian masalah otot tampaknya telah mengganggunya. Madueke memang bukan pemain cadangan yang paling menarik, tapi dia bisa mengisi peran tersebut. Dia juga termasuk di antara para pemimpin turnamen dalam hal assist yang diharapkan, yang merupakan hal yang cukup baik. Tentunya, dia akan menciptakan sesuatu yang benar-benar berarti pada akhirnya?...

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    ST: Harry Kane

    Jika Inggris menjuarai Piala Dunia, Harry Kane akan meraih Ballon d'Or. Kurang lebih itulah yang perlu dikatakan di sini. Masih belum yakin betapa krusialnya perannya? Tonton lagi gol-golnya saat melawan Kongo.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Anthony Gordon

    Hal ini bisa saja terjadi ke dua arah. Sejujurnya, Marcus Rashford mungkin sedikit dirugikan karena tidak dimasukkan dalam susunan pemain kali ini. Namun, Tuchel telah menekankan sepanjang musim panas bahwa posisi sayap kiri masih sangat terbuka — dan bahwa kedua pesaingnya telah berjuang keras untuk masuk ke dalam susunan pemain. Rashford memang menjadi starter pada pertandingan terakhir, tetapi kali ini giliran Gordon yang seharusnya mendapat kesempatan, yang bisa memberikan agresivitas lebih dalam bertahan dan juga menunjukkan kualitas menyerang dengan beberapa assist saat melawan Kongo.

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