Declan Rice sebagai bek kanan, Anthony Gordon di sayap, dan Morgan Rogers dipanggil kembali: Siapa saja yang SEHARUSNYA diturunkan Inggris sebagai starter saat menghadapi Meksiko dalam laga krusial Piala Dunia ini

Ini adalah pertandingan penting bagi Thomas Tuchel, yang harus menentukan susunan pemainnya dengan tepat. Meksiko akan berusaha menyerang Inggris dengan cepat, lalu bertahan habis-habisan setelahnya. Jadi, apa artinya itu? Nah, Inggris akan membutuhkan pertahanan yang kokoh, serta sedikit kreativitas ekstra di lini tengah. Kabar baiknya, skuad ini cukup dalam dengan banyak pilihan.

Jadi, berikut adalah susunan pemain yang menurut GOAL sebaiknya digunakan Tuchel saat menghadapi Meksiko... tapi jangan salahkan kami jika semuanya berjalan salah!