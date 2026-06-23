Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Declan Rice merasa 'terhormat' bisa bermain bersama Harry Kane saat ia mengungkap pengaruh kapten timnas Inggris itu di pemusatan latihan Piala Dunia
Kapten semakin mendekati pencapaian bersejarah
Skuad Inggris sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan grup penting lainnya setelah meraih kemenangan pembuka yang seru dengan skor 4-2 atas Kroasia. Dalam kemenangan pekan lalu itu, kapten berusia 32 tahun, Kane, mencetak dua gol penting yang membuatnya menyamai rekor Gary Lineker dengan 10 gol di Piala Dunia. Saat ia turun ke lapangan pada Selasa melawan Ghana, striker andalan ini akan mencatatkan penampilan ke-116 di level senior, menggeser David Beckham dan menempati posisi ketiga secara mutlak dalam daftar penampilan terbanyak sepanjang masa timnas pria Inggris.
- Getty Images Sport
'Merupakan suatu kehormatan'
Rice menekankan betapa beruntungnya para pemain generasi saat ini bisa berbagi ruang ganti dengan seorang pencetak gol bersejarah seperti itu. Rice berkata: "Bagi saya, dia adalah salah satu pemain yang kelak, saat sudah tua, akan Anda ceritakan kepada anak-anak bahwa Anda pernah bermain bersama Harry Kane. Bagi saya, itulah seberapa hebatnya dia. Dia adalah salah satu pemain seperti itu.
"Saya sangat beruntung. Pertama, dia adalah kapten kami, tetapi yang kedua: bagaimana dia memimpin dengan memberi teladan setiap hari, bagaimana dia mendorong rekan-rekan dalam latihan. Tidak mengherankan bagi saya betapa hebatnya dia, mengingat gol-gol yang dia cetak dalam latihan, apa yang telah dia lakukan di Bayern Munich, serta apa yang telah dia lakukan saat mengenakan seragam Inggris. Merupakan suatu kehormatan bisa bermain bersamanya. Saya sangat beruntung bisa bermain bersama striker sekelas dia."
Tim menargetkan motivasi maksimal
Penyerang Bayern tersebut telah memanfaatkan kepemimpinannya untuk menjaga fokus skuad dan mencegah rasa puas diri setelah awal yang positif. Rice mengungkapkan bahwa Kane secara eksplisit mengingatkan tim tentang pola berulang di mana kemenangan pada laga pembuka di Euro 2020, Piala Dunia 2022, dan Euro 2024 selalu langsung diikuti oleh hasil imbang yang mengecewakan pada pertandingan kedua mereka.
Dia menambahkan: "Kami sama termotivasinya, bahkan mungkin lebih termotivasi untuk meraih kemenangan. Harry sudah membicarakannya sebelumnya: dalam beberapa turnamen terakhir, kami bermain imbang di pertandingan kedua. Kami ingin memasuki pertandingan dengan keyakinan bahwa kami sudah siap sepenuhnya, siap bertanding karena kami tahu posisi apa yang akan kami hadapi."
- Getty Images Sport
Tempat di babak gugur masih terbuka lebar
Tim asuhan Thomas Tuchel akan menghadapi tim Ghana yang tangguh di Foxborough, Massachusetts, dengan menyadari bahwa kemenangan akan secara resmi memastikan tempat mereka di babak berikutnya. Meskipun negara Afrika tersebut menghadirkan tantangan fisik yang unik di bawah asuhan pelatih berpengalaman Carlos Queiroz, Inggris memasuki pertandingan ini dengan performa serangan yang mengesankan. Meraih tiga poin, ditambah dengan hasil yang menguntungkan bagi Kroasia dalam laga mereka melawan Panama, secara matematis akan memastikan posisi teratas di Grup L sebelum hari pertandingan terakhir.