Rice menekankan betapa beruntungnya para pemain generasi saat ini bisa berbagi ruang ganti dengan seorang pencetak gol bersejarah seperti itu. Rice berkata: "Bagi saya, dia adalah salah satu pemain yang kelak, saat sudah tua, akan Anda ceritakan kepada anak-anak bahwa Anda pernah bermain bersama Harry Kane. Bagi saya, itulah seberapa hebatnya dia. Dia adalah salah satu pemain seperti itu.

"Saya sangat beruntung. Pertama, dia adalah kapten kami, tetapi yang kedua: bagaimana dia memimpin dengan memberi teladan setiap hari, bagaimana dia mendorong rekan-rekan dalam latihan. Tidak mengherankan bagi saya betapa hebatnya dia, mengingat gol-gol yang dia cetak dalam latihan, apa yang telah dia lakukan di Bayern Munich, serta apa yang telah dia lakukan saat mengenakan seragam Inggris. Merupakan suatu kehormatan bisa bermain bersamanya. Saya sangat beruntung bisa bermain bersama striker sekelas dia."