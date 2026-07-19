Declan Rice menjadi pemain pertama yang menjabat sebagai kapten timnas Inggris - mengungguli Harry Kane dan David Beckham - namun bintang Arsenal itu mengaku ‘bosan’ dengan pesan soal trofi setelah kembali mengalami kekecewaan di Piala Dunia

Rice menampilkan performa layaknya seorang kapten saat Inggris menghancurkan Prancis dalam laga seru berujung sepuluh gol untuk merebut posisi ketiga di Piala Dunia 2026. Dengan mencetak gol pembuka hanya dalam waktu dua menit dan 14 detik serta kemudian memberikan umpan assist kepada Ezri Konsa, pemain berusia 27 tahun ini menjadi pemain Three Lions pertama yang mencatatkan satu gol dan satu assist dalam pertandingan Piala Dunia pertamanya sebagai kapten.

Dalam penampilannya yang ke-80 bersama timnas, Rice juga mencetak gol tercepat kedua dalam sejarah Piala Dunia Inggris, sebuah prestasi yang hanya dikalahkan oleh gol ikonik Bryan Robson melawan Prancis pada tahun 1982. Dominasi awal pemain Arsenal ini menentukan jalannya serangan gencar di babak pertama yang membuat pasukan Tuchel unggul 4-0 saat jeda.

Ia bergabung dengan Alan Shearer, Sir David Beckham, Steven Gerrard, dan Harry Kane sebagai satu-satunya pemain yang mencatatkan kontribusi langsung berupa gol dalam pertandingan Piala Dunia pertamanya sebagai kapten. Di antara mereka, hanya Kane yang menyamai dua kontribusi Rice setelah mencetak dua gol melawan Tunisia pada 2018.