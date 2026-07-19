AFP
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Declan Rice menjadi pemain pertama yang menjabat sebagai kapten timnas Inggris - mengungguli Harry Kane dan David Beckham - namun bintang Arsenal itu mengaku ‘bosan’ dengan pesan soal trofi setelah kembali mengalami kekecewaan di Piala Dunia
Tonggak sejarah bagi bintang Arsenal
Rice menampilkan performa layaknya seorang kapten saat Inggris menghancurkan Prancis dalam laga seru berujung sepuluh gol untuk merebut posisi ketiga di Piala Dunia 2026. Dengan mencetak gol pembuka hanya dalam waktu dua menit dan 14 detik serta kemudian memberikan umpan assist kepada Ezri Konsa, pemain berusia 27 tahun ini menjadi pemain Three Lions pertama yang mencatatkan satu gol dan satu assist dalam pertandingan Piala Dunia pertamanya sebagai kapten.
Dalam penampilannya yang ke-80 bersama timnas, Rice juga mencetak gol tercepat kedua dalam sejarah Piala Dunia Inggris, sebuah prestasi yang hanya dikalahkan oleh gol ikonik Bryan Robson melawan Prancis pada tahun 1982. Dominasi awal pemain Arsenal ini menentukan jalannya serangan gencar di babak pertama yang membuat pasukan Tuchel unggul 4-0 saat jeda.
Ia bergabung dengan Alan Shearer, Sir David Beckham, Steven Gerrard, dan Harry Kane sebagai satu-satunya pemain yang mencatatkan kontribusi langsung berupa gol dalam pertandingan Piala Dunia pertamanya sebagai kapten. Di antara mereka, hanya Kane yang menyamai dua kontribusi Rice setelah mencetak dua gol melawan Tunisia pada 2018.
- AFP
Bosan dengan narasi 'kebanggaan'
Terlepas dari penghargaan individu dan medali perunggu yang diraihnya, Rice tampak frustrasi saat membahas perjalanan Inggris secara keseluruhan. Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, gelandang tersebut mengakui bahwa skuad mulai kehabisan kesabaran dengan kemenangan moral dan kegagalan tipis. "Kami lelah mengatakan bahwa kami bangga bisa mencapai semifinal dan perempat final. Pada akhirnya, kami ingin menang bersama Inggris," kata Rice kepada BBC. "Namun, finis di posisi ketiga dalam turnamen ini merupakan pencapaian yang nyata."
Gelandang tersebut menegaskan bahwa meskipun kemenangan 6-4 memberikan sedikit ketenangan, rasa sakit akibat kekalahan di semifinal melawan Argentina masih terasa sangat mendalam. Ia menambahkan: "Kami sudah sangat dekat, jujur saja. Sudah banyak pembicaraan tentang tim ini selama beberapa tahun terakhir yang selalu tersingkir dari turnamen. Saya pikir kami harus terus berjuang. Saya memang merasa ini sangat tipis. Ini adalah permainan dengan selisih yang tipis. Ini sepak bola, dan beberapa malam lalu kami kalah karena selisih tipis dan di area penalti."
Rotasi pemain yang dilakukan Tuchel membuahkan hasil
Thomas Tuchel menunjukkan sisi tegasnya dengan melakukan tujuh pergantian pemain untuk pertandingan perebutan tempat ketiga, yang membuat Rice mengambil alih ban kapten menggantikan Harry Kane yang diistirahatkan. Keputusan ini menjadikan Rice sebagai pemain ke-14 yang menjadi kapten Inggris di Piala Dunia pria, bergabung dalam daftar prestisius yang mencakup nama-nama seperti Bobby Moore dan Billy Wright.
Asisten pelatih, Anthony Barry, menyadari beban emosional yang dirasakan para pemain setelah tersingkir beberapa hari sebelumnya. Dia berkata pada babak pertama pertandingan melawan Prancis, saat Inggris memimpin 4-0: "Saya sedikit terharu. Saya tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan betapa bangganya saya pada para pemain ini. Mereka bermain dengan hati yang hancur. Saya melihat 11 pemuda di lapangan dengan hati yang hancur, saya telah melihat mereka di hotel selama dua hari terakhir [dengan] hati yang hancur.
"Mereka mampu menampilkan performa seperti itu hanya berkat kebanggaan bermain untuk Inggris. Semangat tim yang telah kami bangun selama tujuh minggu terakhir, sungguh merupakan suatu kehormatan untuk menyaksikannya.... Saya tahu apa yang akan dikatakan para pesimis, bahwa ini sudah terlambat, tetapi kami tetap bermain melawan lawan kelas dunia dan selama 45 menit itu, saya sangat bangga pada para pemain ini."
- Getty Images Sport
Ikatan yang unik di dalam kamp
Kane, yang menutup turnamen ini dengan enam gol, sependapat dengan Rice mengenai kekuatan skuad saat ini, dan berkata: "Ini adalah salah satu skuad Inggris terbaik yang pernah saya ikuti.
"Saat melihat para pemain di sekitar hotel, saat melihat kami berlatih di lapangan, saat melihat kami di ruang ganti, ini adalah tim yang unik. Kami memiliki ikatan yang kuat dan saling percaya satu sama lain."
Saat Three Lions meninggalkan Amerika Utara, fokus kini beralih pada apakah "tim Inggris terbaik" ini akhirnya bisa melangkah ke tahap terakhir. Kampanye 2026 menyaksikan bintang-bintang seperti Jude Bellingham mencapai prestasi baru, yang semakin memperkuat gagasan bahwa cadangan talenta saat ini lebih dalam dari sebelumnya.
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