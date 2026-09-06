Mikel Arteta melihat Arsenal mempertahankan awal sempurna mereka di musim Premier League dengan kemenangan 2-1 yang penuh perjuangan atas Chelsea pada Minggu. Laga dimulai secara buruk bagi Arsenal ketika Morgan Rogers, rekrutan musim panas senilai £117 juta, mencetak gol lewat tendangan voli setelah dua menit dari tendangan bebas Reece James. Menurut football.london, Rogers merayakannya dengan bersandar pada bendera sudut sebagai penghormatan kepada Thierry Henry.

Namun, Chelsea tidak mampu mempertahankan keunggulan mereka. Menjelang duel ini tanpa nirbobol dalam 18 pertandingan liga beruntun, Alonso melihat timnya yang jor-joran dalam belanja pemain terus ditekan ketika Arsenal mulai menemukan ritme permainan mereka.