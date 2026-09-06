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Declan Rice mengungkap pesan dua kata yang menginspirasi kebangkitan Arsenal melawan Chelsea setelah Xabi Alonso meledak-ledak
Rogers mencetak gol cepat untuk Chelsea
Mikel Arteta melihat Arsenal mempertahankan awal sempurna mereka di musim Premier League dengan kemenangan 2-1 yang penuh perjuangan atas Chelsea pada Minggu. Laga dimulai secara buruk bagi Arsenal ketika Morgan Rogers, rekrutan musim panas senilai £117 juta, mencetak gol lewat tendangan voli setelah dua menit dari tendangan bebas Reece James. Menurut football.london, Rogers merayakannya dengan bersandar pada bendera sudut sebagai penghormatan kepada Thierry Henry.
Namun, Chelsea tidak mampu mempertahankan keunggulan mereka. Menjelang duel ini tanpa nirbobol dalam 18 pertandingan liga beruntun, Alonso melihat timnya yang jor-joran dalam belanja pemain terus ditekan ketika Arsenal mulai menemukan ritme permainan mereka.
- Getty Images Sport
Rice meredakan kekacauan
Pertandingan mencapai titik didih sekitar menit ke-20 ketika Alonso meledak kepada ofisial keempat. Sang manajer sangat marah karena pelanggaran tidak diberikan terhadap Ezri Konsa atas dugaan tarikan kepada Joao Pedro. Saat permainan menjadi semakin kacau dan Arsenal mulai terburu-buru saat menguasai bola, Declan Rice mengambil alih kendali situasi.
Rice menunjuk kepalanya dan berteriak, "Tenang," kepada rekan-rekan setimnya. Kedewasaannya dan instruksi yang jelas langsung berdampak pada tim, menghentikan mereka dari melakukan pelanggaran-pelanggaran konyol dan memungkinkan Arsenal meredam tekanan tanpa henti sebelum mengambil alih derby London tersebut.
Havertz dan Odegaard amankan kemenangan
Kepemimpinan Rice langsung membuahkan hasil, saat Kai Havertz menyamakan kedudukan untuk Arsenal pada menit ke-25 dengan menaklukkan Emiliano Martinez di tiang dekatnya. Arsenal kemudian mulai menampilkan permainan menyerang yang brilian, dan Martin Odegaard mencetak gol penentu sesaat setelah jeda. Pada menit ke-50, Christos Tzolis bekerja sama dengan Havertz, yang dengan cerdik membiarkan bola mengalir ke jalur Odegaard, sehingga Odegaard bisa melepaskan tembakan keras melewati Martinez. Chelsea menolak menyerah, dengan Pedro Neto mengenai tiang gawang, tetapi penyelamatan gemilang dengan ujung jari dari David Raya untuk menggagalkan Estevao Willian di akhir laga memastikan poin penuh.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Arsenal dan Chelsea?
Kemenangan ini membuat Arsenal menyamai Manchester City dengan koleksi sembilan poin di puncak klasemen. Arteta kini mengalihkan perhatiannya ke Liga Champions UEFA, dengan Arsenal bertandang untuk menghadapi Napoli pada Rabu sebelum menjalani lawatan domestik ke Sunderland. Sementara itu, Chelsea tetap mengoleksi enam poin dan akan berusaha bangkit saat menjamu Hull City pada Sabtu.
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