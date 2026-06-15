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Rice next England captainGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Declan Rice - kapten Inggris berikutnya? Gelandang Arsenal ini bisa memanfaatkan Piala Dunia untuk membuktikan mengapa ia adalah penerus ideal Harry Kane

Analysis
England
D. Rice
World Cup
FEATURES
England vs Croatia

Setelah Arsenal kalah dari Manchester City pada bulan April, Declan Rice, mungkin tanpa disengaja, menjadi viral. Gelandang timnas Inggris itu sempat terduduk lesu, lalu bangkit dengan penuh semangat, dan terekam kamera sedang berteriak, "Belum berakhir!" kepada rekan-rekan setimnya di Arsenal. Saat itu, situasinya tampak tidak menguntungkan; keunggulan Arsenal di klasemen Liga Premier telah menyusut menjadi hanya tiga poin — dan City masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.

Rice, tentu saja, yang akhirnya tertawa terakhir. Beberapa minggu kemudian, semuanya memang sudah berakhir, dan hasilnya menguntungkan Arsenal. City kehilangan poin saat bertandang ke Everton dan Bournemouth, sementara The Gunners memenangkan lima pertandingan terakhir mereka. Rice memainkan peran penting selama rentetan kemenangan itu, menginspirasi serangkaian penampilan gemilang yang membawa gelar juara Liga Premier yang memang pantas bagi tim asuhan Mikel Arteta.

Pada minggu-minggu itulah kualitas kepemimpinan Rice menjadi jelas. Dia selalu menjadi pesepakbola yang sangat berbakat - dan terus berkembang, tahun demi tahun. Namun musim ini, dia menjadi sosok inspiratif yang unik. Rice mengatakan hal itu belum selesai, Arsenal tampaknya mempercayainya, dan dia terbukti benar.

Inilah versi Rice yang bisa sangat bermanfaat bagi Inggris musim panas ini. Kredibilitasnya sebagai pesepakbola elit tak bisa diragukan, dan kini ia memiliki gelar Premier League sebagai buktinya. Kesuksesan Inggris, karenanya, terasa seperti batas akhir bagi seorang pemain yang, di usia 27 tahun, telah meraih begitu banyak prestasi.

Rice tidak akan mencetak gol dalam jumlah besar, juga tidak akan memberikan assist secara beruntun (meskipun umpan-umpan tendangan bebasnya kemungkinan besar akan menjadi kunci sepanjang Piala Dunia). Sebaliknya, Rice sedang berkembang menjadi pemimpin tim — dan di Amerika Utara, ia tidak hanya dapat menjadi panutan di Piala Dunia ini, tetapi juga menetapkan standar untuk turnamen-turnamen mendatang — turnamen di mana ia mungkin akan mengenakan ban kapten.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Pemimpin alami

    Thomas Tuchel menyatakan pekan lalu bahwa Rice akan menjadi wakil kapten Inggris untuk turnamen tersebut, meskipun Jude Bellingham mengenakan ban kapten pada babak kedua saat Inggris menang 1-0 dalam laga persahabatan melawan Selandia Baru menjelang Piala Dunia.

    "Saya hanya memikirkannya – apakah ini hal yang resmi atau tidak," kata Tuchel. "Tapi saya rasa kami sudah membicarakan hal ini ketika Harry [Kane] tidak berada di kamp bersama kami. Apakah itu saat melawan Wales? Apakah Harry absen dalam pertandingan melawan Wales? Kami memulai dengan Ollie [Watkins] dan saya rasa Declan yang menjadi kapten. Saat itulah saya memberitahunya."

    Harry Kane, tentu saja, adalah kapten alami. Sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris, ia telah mengenakan ban kapten sejak 2018, saat ia ditunjuk menjelang Piala Dunia di Rusia. Kane, bagaimanapun, bukanlah sosok yang vokal atau konfrontatif dalam arti tradisional. Sebaliknya, ia memimpin dengan memberi contoh sebagai pemain terbaik yang berperilaku baik dan menjadi titik fokus alami.

    Rice memiliki kualitas yang lebih menonjol dan dinamis. Sebagai bek tengah yang bersedia bermain di hampir semua posisi, Rice selalu memiliki kecenderungan untuk menjadi teladan. Ada cerita dari masa kecilnya tentang Rice yang bersikeras bermain untuk tim sekolahnya sebelum latihan Chelsea karena keinginannya untuk memimpin teman-teman sekelasnya di setiap kesempatan.

    Bahkan sebagai remaja pemalu yang dilepas oleh The Blues, ia tetap tampil percaya diri di ruang ganti West Ham. Ia debut untuk tim utama pada 2017, dan pertama kali mengenakan ban kapten pada 2020. Pada 2022, ia ditunjuk sebagai kapten permanen sebelum ulang tahunnya yang ke-24.

    Saat ia menghabiskan hari-hari terakhirnya di London Stadium, Rice adalah gelandang tengah dinamis yang sangat menikmati melakukan segala hal yang mungkin untuk membantu tim.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penuh energi

    Hal itu juga telah menjadi ciri khas karier Rice di Arsenal sejauh ini. Martin Odegaard adalah kapten The Gunners, dengan Bukayo Saka sebagai wakilnya, tetapi ketika keduanya absen pada musim lalu karena cedera—atau, dalam kasus Odegaard, rotasi pemain—Rice ditunjuk oleh rekan-rekan setimnya untuk mengenakan ban kapten.

    "Mereka mengambil keputusan itu karena Declan telah membuktikan dirinya layak mendapatkan status dan peran tersebut, serta cara dia mengambil tanggung jawab di saat-saat sulit," kata Mikel Arteta pada bulan April. "Dia adalah pemimpin yang hebat, pemain terbaik bagi kami, dan saya senang para pemain mengambil tanggung jawab itu."

    Itu adalah kehormatan yang diraih Rice, sebagian berkat kemampuannya yang luar biasa untuk tetap bugar sepanjang musim yang melelahkan. Pada musim 2025-26, dia bermain dalam 36 pertandingan di Premier League, 35 di antaranya sebagai starter, dan mencatatkan hampir 3.100 menit. Hanya David Raya yang bermain lebih banyak untuk juara liga.

    "Saya lelah sekali, ini tak henti-hentinya," kata Rice kepada TNT Sports pada April. "Kami masih berkompetisi di semua ajang, jadi sejak Oktober kami bermain setiap tiga hari. Kami menghadapinya sebaik mungkin tapi ini sulit. Kami menemukan cara untuk menang dan semuanya baik-baik saja. Semua orang bertanya dari mana saya mendapatkan energi. Saya hanya mendapatkan ledakan energi kedua."

    Jadwal yang melelahkan itu akhirnya terlalu berat bagi Martin Zubimendi, pemain yang didatangkan dari Real Sociedad pada musim panas, yang mulai goyah menjelang akhir musim. Rice, bagaimanapun, terus bermain dan menyesuaikan perannya lebih jauh. Arsenal mungkin terlihat frustrasi karena bermain terlalu konservatif di beberapa kesempatan, tapi Rice seringkali kalah jumlah di lini tengah, namun dia tak pernah benar-benar dikalahkan.

    "[Arteta] mengubah saya menjadi gelandang yang lebih [serba bisa], dalam arti seseorang yang bisa melakukan sedikit dari segalanya," kata Rice. "Saya mendengar Steven Gerrard berbicara tentang saat dia bermain, dia [melihat] dirinya sebagai gelandang yang bisa melakukan sedikit dari segalanya. Saya juga mengatakan hal yang sama. Saya bisa sedikit menyerang, sedikit bertahan."

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    'Salah satu yang terbaik di dunia'

    Dan ada sesuatu yang sangat menarik dari hal itu bagi masyarakat Inggris. Rice adalah tipe gelandang yang tangguh dalam melakukan tekel dan pekerja keras—seperti yang telah lama dibutuhkan oleh Timnas Inggris selama beberapa generasi—dan tak heran jika begitu banyak legenda Inggris masa lalu menyebut namanya sebagai salah satu yang terbaik di posisinya.

    "Dia semakin kuat. Saya pikir dia salah satu yang terbaik di dunia," kata Steven Gerrard kepada TNT Sports saat ditanya tentang Rice pada bulan Maret.

    "Itu adalah langkah fantastis baginya. Saya berharap kami [Liverpool] merekrutnya di sini, sebenarnya. West Ham melakukan pekerjaan hebat di bawah David Moyes; saya pikir David Moyes benar-benar mengajari dia cara bermain di posisi itu secara taktis. Kepercayaannya dari bermain baik untuk Inggris dan berada di sekitar kelompok pemain itu, dia kini telah naik ke level berikutnya di Arsenal di bawah Mikel Arteta."

    Di era Gerrard, Inggris memiliki - jika boleh dikatakan - terlalu banyak gelandang tengah, tetapi tidak ada yang sebanding dengan profil Rice, dan mungkin itulah sebabnya 'Generasi Emas' selalu gagal memenuhi ekspektasi. Kini, alih-alih berada dalam situasi yang terlalu padat, kalah jumlah, atau disalahgunakan secara taktis, Rice mampu berperan sebagai figur sentral bagi tim Tuchel.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-ENGAFP

    Berpengalaman

    Fakta mendasar lainnya adalah para pemain Inggris tampaknya sangat menyukainya. Dengan kepribadiannya yang agak konyol, ada beberapa video Rice yang sedang menari saat masih membela West Ham yang beredar di internet dan membuat orang merasa malu, sementara iklan "Rice Rice Baby" yang ia bintangi untuk Muller Rice pun jauh dari kesan keren. Sementara itu, setelah tim U-18 West Ham memenangkan FA Youth Cup pada 2023, Rice masuk ke ruang ganti dengan mengenakan jaket Prada, dan ikut bernyanyi rap bersama Lil Baby bersama tim yang baru saja meraih kemenangan.

    Namun, dia juga sosok yang serius dan vokal di lapangan. Memimpin rapat tim atau mengumpulkan pemain setelah mencetak gol tampaknya benar-benar berarti baginya. Dalam hal itu, dia adalah pelengkap alami bagi Odegaard di Arsenal—sosok vokal yang mendukung pemimpin teknis. Bagi Inggris, dan Kane yang juga pendiam, dia bisa memainkan peran yang sama.

    "Dia terkadang tidak perlu memakai ban kapten," jelas Arteta. "Saat dia berbicara, orang-orang mendengarkan dan memperhatikan. Dia memiliki kemampuan alami untuk melakukan itu."

  • Anthony Gordon Declan Rice England 2026 Costa RicaGetty

    Tingkat elit

    Terlepas dari semua hal tak terlihat itu, Rice juga sedang menampilkan beberapa penampilan terbaik dalam kariernya di lapangan. Bruno Fernandes mungkin telah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier, tetapi banyak yang berpendapat bahwa Rice lebih layak mendapatkan penghargaan tersebut.

    Dalam pertandingan persahabatan kedua Inggris menjelang turnamen, melawan Kosta Rika, Rice menunjukkan kemampuannya. Setelah absen dalam kemenangan 1-0 yang membosankan atas Selandia Baru karena masih dalam masa pemulihan dari final Liga Champions, ia kembali ke susunan pemain untuk pertandingan yang tertunda akibat hujan di Orlando saat Tuchel menunjuk apa yang kemungkinan besar akan menjadi lini tengah pilihan pertamanya, yaitu Rice, Bellingham, dan Elliot Anderson.

    Sementara Anderson mempertahankan posisinya di depan barisan belakang, Rice bebas bergerak. Ia mencetak gol pembuka, menerobos ke kotak penalti dan menyambar umpan tarik Anthony Gordon, dan terus tampil mengesankan sejak saat itu, berkolaborasi dengan baik bersama Gordon dalam beberapa kesempatan, sekaligus menutupi area luas saat Inggris beberapa kali diserang balik oleh lawan yang memang lebih lemah.

    Tingkat permainan seperti itu akan sangat penting musim panas ini, dan bisa membuat lini tengah Inggris benar-benar dominan.

  • Elliot Anderson Declan Rice EnglandGetty

    Siapa berikutnya

    Untuk lebih jelasnya, Inggris belum perlu mulai merencanakan suksesi untuk Kane saat ini. Pemain Bayern Munich ini telah membuktikan melalui penampilannya yang layak meraih Ballon d'Or pada musim lalu bahwa ia masih memiliki banyak hal yang bisa diberikan di dunia sepak bola. Namun, saatnya untuk menunjuk kapten baru sudah mulai mendekat.

    Kane akan berusia 33 tahun selama Piala Dunia, dan ini bisa jadi turnamen global terakhirnya, dengan Euro 2028 di kandang sendiri yang menonjol sebagai titik akhir alami bagi karier internasionalnya.

    Rice lima tahun lebih muda dari kaptennya dan kini berada dalam posisi yang tepat untuk menggantikannya. Generasi baru pemain Inggris sudah ada dalam skuad ini atau berada di pinggirannya, dan Rice secara alami cocok untuk menyambut mereka ke dalam salah satu lingkungan dengan tekanan tertinggi dalam sepak bola.

    Era Kane sebagai kapten sedang menuju akhir - dan Rice sudah siap untuk menggantikannya ketika waktunya tiba.

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