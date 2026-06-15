Declan Rice - kapten Inggris berikutnya? Gelandang Arsenal ini bisa memanfaatkan Piala Dunia untuk membuktikan mengapa ia adalah penerus ideal Harry Kane

Rice, tentu saja, yang akhirnya tertawa terakhir. Beberapa minggu kemudian, semuanya memang sudah berakhir, dan hasilnya menguntungkan Arsenal. City kehilangan poin saat bertandang ke Everton dan Bournemouth, sementara The Gunners memenangkan lima pertandingan terakhir mereka. Rice memainkan peran penting selama rentetan kemenangan itu, menginspirasi serangkaian penampilan gemilang yang membawa gelar juara Liga Premier yang memang pantas bagi tim asuhan Mikel Arteta.
Pada minggu-minggu itulah kualitas kepemimpinan Rice menjadi jelas. Dia selalu menjadi pesepakbola yang sangat berbakat - dan terus berkembang, tahun demi tahun. Namun musim ini, dia menjadi sosok inspiratif yang unik. Rice mengatakan hal itu belum selesai, Arsenal tampaknya mempercayainya, dan dia terbukti benar.
Inilah versi Rice yang bisa sangat bermanfaat bagi Inggris musim panas ini. Kredibilitasnya sebagai pesepakbola elit tak bisa diragukan, dan kini ia memiliki gelar Premier League sebagai buktinya. Kesuksesan Inggris, karenanya, terasa seperti batas akhir bagi seorang pemain yang, di usia 27 tahun, telah meraih begitu banyak prestasi.
Rice tidak akan mencetak gol dalam jumlah besar, juga tidak akan memberikan assist secara beruntun (meskipun umpan-umpan tendangan bebasnya kemungkinan besar akan menjadi kunci sepanjang Piala Dunia). Sebaliknya, Rice sedang berkembang menjadi pemimpin tim — dan di Amerika Utara, ia tidak hanya dapat menjadi panutan di Piala Dunia ini, tetapi juga menetapkan standar untuk turnamen-turnamen mendatang — turnamen di mana ia mungkin akan mengenakan ban kapten.