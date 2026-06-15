Declan Rice - kapten Inggris berikutnya? Gelandang Arsenal ini bisa memanfaatkan Piala Dunia untuk membuktikan mengapa ia adalah penerus ideal Harry Kane

Hal itu juga telah menjadi ciri khas karier Rice di Arsenal sejauh ini. Martin Odegaard adalah kapten The Gunners, dengan Bukayo Saka sebagai wakilnya, tetapi ketika keduanya absen pada musim lalu karena cedera—atau, dalam kasus Odegaard, rotasi pemain—Rice ditunjuk oleh rekan-rekan setimnya untuk mengenakan ban kapten.

"Mereka mengambil keputusan itu karena Declan telah membuktikan dirinya layak mendapatkan status dan peran tersebut, serta cara dia mengambil tanggung jawab di saat-saat sulit," kata Mikel Arteta pada bulan April. "Dia adalah pemimpin yang hebat, pemain terbaik bagi kami, dan saya senang para pemain mengambil tanggung jawab itu."

Itu adalah kehormatan yang diraih Rice, sebagian berkat kemampuannya yang luar biasa untuk tetap bugar sepanjang musim yang melelahkan. Pada musim 2025-26, dia bermain dalam 36 pertandingan di Premier League, 35 di antaranya sebagai starter, dan mencatatkan hampir 3.100 menit. Hanya David Raya yang bermain lebih banyak untuk juara liga.

"Saya lelah sekali, ini tak henti-hentinya," kata Rice kepada TNT Sports pada April. "Kami masih berkompetisi di semua ajang, jadi sejak Oktober kami bermain setiap tiga hari. Kami menghadapinya sebaik mungkin tapi ini sulit. Kami menemukan cara untuk menang dan semuanya baik-baik saja. Semua orang bertanya dari mana saya mendapatkan energi. Saya hanya mendapatkan ledakan energi kedua."

Jadwal yang melelahkan itu akhirnya terlalu berat bagi Martin Zubimendi, pemain yang didatangkan dari Real Sociedad pada musim panas, yang mulai goyah menjelang akhir musim. Rice, bagaimanapun, terus bermain dan menyesuaikan perannya lebih jauh. Arsenal mungkin terlihat frustrasi karena bermain terlalu konservatif di beberapa kesempatan, tapi Rice seringkali kalah jumlah di lini tengah, namun dia tak pernah benar-benar dikalahkan.

"[Arteta] mengubah saya menjadi gelandang yang lebih [serba bisa], dalam arti seseorang yang bisa melakukan sedikit dari segalanya," kata Rice. "Saya mendengar Steven Gerrard berbicara tentang saat dia bermain, dia [melihat] dirinya sebagai gelandang yang bisa melakukan sedikit dari segalanya. Saya juga mengatakan hal yang sama. Saya bisa sedikit menyerang, sedikit bertahan."