Declan Rice, Harry Kane, Jude Bellingham: Siapa yang akan menjadi pemenang Ballon d’Or asal Inggris berikutnya? Mantan bintang Timnas Inggris memberikan prediksinya

Nama-nama seperti David Beckham, Steven Gerrard, dan Frank Lampard sempat nyaris meraih gelar tersebut selama bertahun-tahun, namun mantan striker Liverpool dan Real Madrid, Michael Owen, tetap menjadi pemain Inggris terakhir yang benar-benar berhasil meraih penghargaan tersebut.

Kesuksesan tersebut terjadi pada tahun 2001, dan seperempat abad telah berlalu sejak saat itu. Era modern, tentu saja, telah didominasi oleh Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo - dengan dua legenda Argentina dan Portugal tersebut meraih total 13 Ballon d’Or.

Seiring mereka memasuki masa senja karier masing-masing, pintu telah terbuka lebar bagi generasi baru talenta untuk melangkah masuk. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, dianggap oleh banyak orang sebagai calon legenda berikutnya, namun ia tak akan memiliki jalan yang mulus.

Hal itu tentu saja berlaku pada tahun 2026, dengan gelandang serba bisa Rice menjadi bintang bagi Arsenal yang berambisi meraih gelar Premier League, sementara striker produktif Kane—yang mendekati angka 50 gol musim ini—membawa Bayern Munich dalam perburuan gelar Bundesliga dan Liga Champions.

Playmaker Real Madrid, Bellingham, adalah pemain lain yang akan menjadi bagian dari rencana Inggris di Piala Dunia musim panas ini, dengan turnamen tersebut memberinya kesempatan untuk bersaing secara serius dalam memperebutkan penghargaan kolektif dan individu yang paling didambakan.