Declan Rice, Harry Kane, Jude Bellingham: Siapa yang akan menjadi pemenang Ballon d’Or asal Inggris berikutnya? Mantan bintang Timnas Inggris memberikan prediksinya
Siapa pemain Inggris terakhir yang memenangkan Ballon d'Or?
Nama-nama seperti David Beckham, Steven Gerrard, dan Frank Lampard sempat nyaris meraih gelar tersebut selama bertahun-tahun, namun mantan striker Liverpool dan Real Madrid, Michael Owen, tetap menjadi pemain Inggris terakhir yang benar-benar berhasil meraih penghargaan tersebut.
Kesuksesan tersebut terjadi pada tahun 2001, dan seperempat abad telah berlalu sejak saat itu. Era modern, tentu saja, telah didominasi oleh Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo - dengan dua legenda Argentina dan Portugal tersebut meraih total 13 Ballon d’Or.
Seiring mereka memasuki masa senja karier masing-masing, pintu telah terbuka lebar bagi generasi baru talenta untuk melangkah masuk. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, dianggap oleh banyak orang sebagai calon legenda berikutnya, namun ia tak akan memiliki jalan yang mulus.
Hal itu tentu saja berlaku pada tahun 2026, dengan gelandang serba bisa Rice menjadi bintang bagi Arsenal yang berambisi meraih gelar Premier League, sementara striker produktif Kane—yang mendekati angka 50 gol musim ini—membawa Bayern Munich dalam perburuan gelar Bundesliga dan Liga Champions.
Playmaker Real Madrid, Bellingham, adalah pemain lain yang akan menjadi bagian dari rencana Inggris di Piala Dunia musim panas ini, dengan turnamen tersebut memberinya kesempatan untuk bersaing secara serius dalam memperebutkan penghargaan kolektif dan individu yang paling didambakan.
Pemain Inggris mana yang paling berpeluang memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2026?
Dari ketiga pemain itu, siapa yang paling berpeluang meraih Ballon d’Or? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Barry, mantan pemain internasional Inggris yang telah 53 kali membela negaranya—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas nama BetMGM—ia mengatakan: “Sayangnya, Bellingham, dia tampil luar biasa sejak bergabung dengan Real Madrid dan telah mencatatkan prestasi hebat, tapi, jelas, cedera-cedera yang dialaminya mungkin menjadi penghambat saat ini.
“Bagi saya, Declan Rice adalah gelandang terbaik di Eropa tahun ini—paling konsisten. Angka-angkanya terus membaik. Dari posisi gelandang bertahan hingga menjadi gelandang nomor delapan, dia luar biasa. Ditambah lagi, dia jago dalam situasi bola mati. Bagi saya, dia adalah gelandang terbaik di Eropa.
“Dan Harry Kane, statistiknya luar biasa. Jadi, kedua pemain itu harus masuk dalam setiap pembicaraan. Tapi, pada akhirnya, ini soal memenangkan trofi. Jika ingin memenangkan Ballon d'Or, sayangnya, tidak semuanya tentang kesuksesan individu dan statistik. Anda harus berada di tim yang bisa memenangkan trofi.
“Saya pikir banyak hal akan bergantung pada bagaimana Arsenal finis. Dan, semoga saja, bagi kami, Piala Dunia juga akan menjadi hal yang bagus. Itu akan menempatkan nama mereka tepat di puncak daftar. Saya pikir mereka memiliki banyak hal yang dipertaruhkan. Tapi, bagi saya, dia jelas gelandang terbaik di Liga Premier dan mungkin di Eropa tahun ini. Angka-angka Harry Kane berbicara sendiri. Penyerang nomor sembilan yang luar biasa.”
Apakah Rice, Kane, dan Bellingham akan sama-sama memenangkan Ballon d'Or?
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Rice, Kane, dan Bellingham bisa meraih Ballon d'Or suatu saat nanti, Barry menambahkan: “Itu adalah sesuatu yang tidak akan saya tolak.
“Saya rasa saat ini belum waktunya bagi Jude, mengingat musim yang dia jalani yang diwarnai cedera. Jika salah satu dari pemain ini bisa meraihnya, semoga tahun ini, mengapa tidak? Saya pasti akan mengatakan bahwa trio ini, jika mereka melanjutkan karier yang telah mereka jalani sejauh ini, mengapa tidak?”
Perburuan gelar: Kane, Rice, dan Bellingham bersaing memperebutkan medali
Sementara Kane saat ini menjadi bagian dari skuad Bayern yang sedang bersemangat, dengan target menambah koleksi medali setelah mengakhiri kutukan trofi yang legendaris, Rice justru berisiko menyaksikan musim 2025-26 Arsenal hancur berantakan. Mereka telah menelan kekalahan di final Carabao Cup dan melihat keunggulan mereka di puncak klasemen Liga Premier menyusut menjadi hanya enam poin.
Bellingham kembali beraksi di Real Madrid, di tengah musim yang diwarnai cedera, namun berisiko melewatkan gelar-gelar domestik dan kontinental utama - sehingga ia harus fokus pada upaya Inggris untuk mengakhiri 60 tahun penderitaan di level internasional dalam sepak bola pria.