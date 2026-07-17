Souness menyatakan bahwa baik Rice maupun rekan setimnya di lini tengah timnas, Elliot Anderson, kurang memiliki variasi teknis, sambil membandingkan gaya bermain mereka dengan maestro lini tengah Spanyol, Rodri. Dalam wawancara dengan Sports Uncensored, Souness mengatakan: “[Anderson] berusia 22 tahun, jadi dia masih punya peluang untuk berkembang. Declan tidak akan berkembang lagi; di usia 27 tahun, dia sudah mencapai performa terbaiknya.”

Dia menambahkan: "Saya tidak melihat cukup banyak permainan sepak bola dalam diri keduanya. Saya melihat mereka sebagai pemain yang hanya akan mengoper bola... tapi saya tidak melihat mereka mampu mengancam lawan. Jika Anda ingin melihat kebalikan total dari keduanya, malam sebelumnya Anda bisa melihat pemain yang bisa dibilang terbaik di dunia dalam hal itu, dan telah demikian selama beberapa tahun, yaitu Rodri.

“[Spanyol] unggul satu gol dan dia tetap bisa mengendalikan permainan melalui pilihan operannya, tidak membawa bola secara berlebihan, dan tidak selalu mengoper ke samping.”