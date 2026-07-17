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Declan Rice diberi tahu bahwa ia 'takkan menjadi lebih baik lagi' saat Graeme Souness mengkritik habis-habisan bintang Arsenal itu setelah kekalahan Inggris dan menyebut Rodri dari Spanyol sebagai 'kebalikan total'
Souness mengkritik keras gelandang Inggris
Mantan gelandang legendaris Liverpool, Souness, melontarkan kritik pedas terhadap Rice, dengan menyebut gelandang tersebut "terbatas" pasca kegagalan Inggris di Piala Dunia. Mantan kapten West Ham itu tampil sebagai starter di hampir setiap pertandingan, namun tak mampu mencegah The Three Lions menelan kekalahan dramatis di babak semifinal melawan Argentina. Rice ditarik keluar oleh Thomas Tuchel saat pertandingan tersisa lima menit, setelah berjuang melawan cedera otot paha belakang, betis, dan punggung sepanjang turnamen.
- Getty Images Sport
Seorang pakar mempertanyakan kemampuan teknis
Souness menyatakan bahwa baik Rice maupun rekan setimnya di lini tengah timnas, Elliot Anderson, kurang memiliki variasi teknis, sambil membandingkan gaya bermain mereka dengan maestro lini tengah Spanyol, Rodri. Dalam wawancara dengan Sports Uncensored, Souness mengatakan: “[Anderson] berusia 22 tahun, jadi dia masih punya peluang untuk berkembang. Declan tidak akan berkembang lagi; di usia 27 tahun, dia sudah mencapai performa terbaiknya.”
Dia menambahkan: "Saya tidak melihat cukup banyak permainan sepak bola dalam diri keduanya. Saya melihat mereka sebagai pemain yang hanya akan mengoper bola... tapi saya tidak melihat mereka mampu mengancam lawan. Jika Anda ingin melihat kebalikan total dari keduanya, malam sebelumnya Anda bisa melihat pemain yang bisa dibilang terbaik di dunia dalam hal itu, dan telah demikian selama beberapa tahun, yaitu Rodri.
“[Spanyol] unggul satu gol dan dia tetap bisa mengendalikan permainan melalui pilihan operannya, tidak membawa bola secara berlebihan, dan tidak selalu mengoper ke samping.”
Status kelas dunia dicabut
Sambil memuji dedikasi dan kemampuan atletik luar biasa sang bintang Arsenal, Souness secara blak-blakan menyarankan bahwa Rice lebih cocok bermain sebagai bek tengah karena dianggap kurang memiliki visi permainan.
Souness melanjutkan: "Dia adalah gelandang sejati. Menurut saya, kedua pemain muda ini—terutama Anderson, yang masih sangat muda—memiliki keterbatasan. Declan Rice, menurut saya, juga memiliki keterbatasan. Anda sering mendengar orang-orang menyebut Declan Rice sebagai 'pesepakbola kelas dunia'... Saya rasa dia mungkin lebih cocok sebagai bek tengah.
"Tidak ada yang bisa dikritik darinya dalam hal sikapnya terhadap permainan, tidak ada yang bisa dikritik darinya dalam hal kemampuan atletisnya, tidak ada yang bisa dikritik darinya dalam hal komitmennya dari menit pertama hingga menit terakhir.
"Kritik saya terhadapnya adalah dia tidak memiliki cukup naluri sepak bola. Orang-orang membicarakan, 'lihat bagaimana dia membawa bola'. Sebagai gelandang tengah, kamu seharusnya tidak melakukan [hal itu]. Dan alasan orang-orang membawa bola adalah karena mereka tidak melihat situasi lapangan dengan cukup cepat...
"Kamu tidak ingin membawa bola dengan sangat baik. Saya punya Declan Rice yang berlari membawa bola sejauh 20 yard, dihadang oleh pemain lawan, langsung mengerem, dan dia mengoper bola ke samping."
- Getty
Kembalinya para pemain Arsenal menjadi ujian
Rice kini harus mengalihkan fokusnya kembali ke tugas-tugas klub bersama Arsenal setelah menyelesaikan perjalanan Piala Dunia yang melelahkan secara emosional melawan Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu lalu. Gelandang ini langsung menghadapi tekanan untuk menunjukkan performa terbaiknya di bawah asuhan Mikel Arteta, seiring mendekatnya musim baru Liga Premier. Kritik tajam dari pakar sepak bola senior ini tak diragukan lagi akan menambah sorotan ekstra saat Rice kembali ke London Utara untuk mendukung ambisi The Gunners meraih gelar domestik.
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