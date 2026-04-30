Declan Rice dari Arsenal terancam sanksi dari UEFA setelah mengklaim bahwa suporter Atletico Madrid 'memprovokasi' keputusan wasit untuk membatalkan penalti di Liga Champions
UEFA akan meninjau komentar kontroversial Rice
Bintang Arsenal terancam menghadapi penyelidikan UEFA menyusul komentar blak-blakan yang ia sampaikan mengenai kinerja wasit dalam leg pertama semifinal Liga Champions antara The Gunners melawan Atletico Madrid. Gelandang tersebut mengungkapkan rasa frustrasinya setelah wasit Danny Makkelie membatalkan keputusan penalti awal yang melibatkan Eberechi Eze, sebuah momen yang menurut Mikel Arteta "mengubah arah pertandingan dan hasil agregat."
Menurut The Times, badan pengatur sepak bola Eropa tersebut akan meneliti pernyataan Rice untuk menentukan apakah pernyataan tersebut meragukan integritas wasit. Meskipun mantan kapten West Ham ini diperkirakan akan tersedia untuk leg kedua di Emirates Stadium pada Selasa depan, tindakan disiplin apa pun yang mungkin dijatuhkan dapat meninggalkan lubang besar di lini tengah Arteta untuk final jika Arsenal lolos.
Para penggemar 'memprovokasi' pembatalan penalti yang krusial
Rice tidak segan-segan saat membahas momen krusial dalam pertandingan tersebut, dengan menyiratkan bahwa tekanan dari penonton tuan rumah memaksa wasit untuk mengubah keputusannya. Dalam wawancara dengan Stan Sport, Rice menjelaskan: "UEFA benar-benar berbeda. Di kedua kotak penalti, Anda harus sangat berhati-hati karena mereka akan melakukan apa saja. Yang kedua, terhadap Ebs (Eberechi Eze), jelas merupakan penalti. Saya tidak tahu mengapa itu tidak diberikan. Saya pikir para penggemar memicu keputusan itu dan mengubah pikiran wasit."
Pemain internasional Inggris itu juga menyoroti apa yang ia anggap sebagai perbedaan antara wasit di liga domestik dan kompetisi Eropa. "Di Liga Champions, wasit sangat cepat dalam mengambil keputusan dan meniup peluit, dan tidak banyak yang bisa Anda lakukan. Saya merasa Anda lebih sering dihukum di kompetisi Eropa," tambahnya.
Arteta dan para pakar mengkritik keras standar wasit
Arteta telah lama menjadi kritikus vokal terhadap perbedaan dalam penegakan aturan antara Liga Premier dan Liga Champions, namun dampak dari pertandingan melawan Atletico telah membuat kekecewaan internal meluap. Para pakar seperti Steve McManaman dan Martin Keown turut menyuarakan ketidaksetujuan, meskipun mereka lebih memusatkan kemarahan pada perilaku Diego Simeone selama proses peninjauan VAR, dengan menyebut perilaku manajer Atleti itu sebagai "mengerikan."
Rasa ketidakadilan di kubu Arsenal sangat terasa, karena mereka yakin penalti yang dibatalkan itu merampas keunggulan penting 2-1 yang bisa mereka bawa pulang ke London. Dengan hasil imbang yang masih sangat tipis, klub London utara ini kini terpaksa menunggu hasil laporan wasit dan tinjauan UEFA selanjutnya atas wawancara Rice pasca-pertandingan.
Gyokeres semakin memperparah kekecewaan Arsenal
Rasa frustrasi itu tidak hanya dirasakan oleh Rice; striker Viktor Gyokeres juga mempertanyakan konsistensi keputusan yang diambil di Metropolitano. Meskipun komentarnya lebih terukur daripada rekan setimnya, pemain internasional Swedia itu menegaskan bahwa perasaan telah kehilangan peluang masih melekat di dalam skuad.
Berbicara kepada TNT Sports, Gyokeres mengatakan: "Saya tidak melihat kedua penalti itu, jadi sulit untuk menilai, tapi begitulah sepak bola. Saya tidak tahu mengapa penalti kedua tidak diberikan, sepertinya ada kontak, tapi itu keputusan wasit." Saat The Gunners bersiap untuk leg kedua yang menentukan, bayang-bayang potensi sanksi UEFA tetap menjadi gangguan yang mengkhawatirkan bagi tim yang mengejar kejayaan Eropa.