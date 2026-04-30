Declan Rice dari Arsenal terancam sanksi dari UEFA setelah mengklaim bahwa suporter Atletico Madrid 'memprovokasi' keputusan wasit untuk membatalkan penalti di Liga Champions

Bintang Arsenal terancam menghadapi penyelidikan UEFA menyusul komentar blak-blakan yang ia sampaikan mengenai kinerja wasit dalam leg pertama semifinal Liga Champions antara The Gunners melawan Atletico Madrid. Gelandang tersebut mengungkapkan rasa frustrasinya setelah wasit Danny Makkelie membatalkan keputusan penalti awal yang melibatkan Eberechi Eze, sebuah momen yang menurut Mikel Arteta "mengubah arah pertandingan dan hasil agregat."

Menurut The Times, badan pengatur sepak bola Eropa tersebut akan meneliti pernyataan Rice untuk menentukan apakah pernyataan tersebut meragukan integritas wasit. Meskipun mantan kapten West Ham ini diperkirakan akan tersedia untuk leg kedua di Emirates Stadium pada Selasa depan, tindakan disiplin apa pun yang mungkin dijatuhkan dapat meninggalkan lubang besar di lini tengah Arteta untuk final jika Arsenal lolos.







