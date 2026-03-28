Declan Rice, Bukayo Saka, dan Noni Madueke keluar dari skuad Inggris, sementara Thomas Tuchel 'khawatir' soal bintang Arsenal yang cedera menjelang laga melawan Jepang
Trio pemain Arsenal jadi sorotan utama dalam eksodus besar-besaran
Waktu yang tidak tepat ini sungguh membuat frustrasi bagi Tuchel, yang semula berharap dapat mengintegrasikan kembali para pemain senior andalannya setelah memberi mereka jeda sejenak. Sebaliknya, kedua pemain Arsenal itu kembali ke London Utara dan menambah daftar masalah yang semakin panjang bagi Mikel Arteta. Dengan persaingan perebutan gelar Liga Premier yang telah mencapai titik kritis, para penggemar pasti akan menanti-nanti hasil pemeriksaan terhadap dua pemain paling berpengaruh mereka.
Tuchel mengakui kekhawatirannya terkait cedera Madueke
Meskipun Rice dan Saka ditarik keluar sebagai tindakan pencegahan, ada kekhawatiran yang lebih besar terkait Noni Madueke setelah ia mendarat dengan keras di lutut kirinya saat pertandingan imbang melawan Uruguay. Pemain berusia 24 tahun itu terpaksa ditarik keluar pada menit ke-37 setelah mendapat tekel keras dari Rodrigo Aguirre dan kemudian terlihat meninggalkan stadion dengan kaki yang dibebat penyangga pelindung. Ini merupakan pukulan telak bagi pemain yang sedang berusaha mengukuhkan posisinya dalam rencana Tuchel.
“Tentu saja saya khawatir, karena menurut saya dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan,” kata Tuchel tentang pemain sayap Arsenal tersebut. “Dia memulai dengan baik, penuh energi, dan siap bertanding. Sangat sedih dan kecewa, semoga ini bukan cedera serius. Dan menurut saya, melawan tim seperti Uruguay yang mengandalkan situasi satu lawan satu untuk mengisolasi lawan, dia mampu membuka ruang dan bisa menjadi pemain kunci bagi kami, yang memang dia adalah.”
Stones dan Wharton masuk daftar pemain yang cedera
Krisis cedera tidak hanya menimpa skuad Arsenal. Bek Manchester City, John Stones, juga terpaksa meninggalkan pemusatan latihan setelah mengalami cedera betis. Stones semula dijadwalkan menjadi starter dalam laga melawan Uruguay, namun ia merasakan ketidaknyamanan saat pemanasan, sehingga harus mundur. Adam Wharton dari Crystal Palace adalah korban lain yang kembali ke klubnya untuk menjalani perawatan lebih lanjut seiring meningkatnya beban fisik akibat jendela transfer internasional.
Tuchel menyampaikan simpati kepada Stones, dengan menyatakan: “Dia jelas sangat kecewa dan saat ini dia mendapat dukungan penuh dariku karena hal itu lebih membantunya daripada memberikan tekanan lebih.” Pemain lain yang juga pulang termasuk Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin, dan kiper Aaron Ramsdale, meskipun kepulangan ini sebagian bersifat taktis karena Tuchel ingin merotasi skuadnya dan memberikan kesempatan kepada mereka yang terlambat bergabung di kamp pelatihan.
Bantuan telah tiba, namun tekanan tetap ada
Meskipun banyak pemain yang absen, Inggris akan diperkuat oleh kedatangan kapten Harry Kane dan beberapa pemain lain yang telah bergabung pada hari Jumat. Morgan Rogers, Anthony Gordon, dan Marc Guehi termasuk di antara pemain yang siap diturunkan melawan Jepang saat Tuchel terus mencari komposisi yang tepat menjelang Piala Dunia. Manajer tersebut sebelumnya telah menjelaskan keputusannya untuk membagi skuad menjadi dua guna mengatur beban kerja selama musim yang padat.
Skuad saat ini berjumlah 27 pemain, dengan bek Ben White yang sedang dalam sorotan tetap berada dalam kelompok tersebut meskipun dicemooh oleh sebagian penonton di Wembley selama pertandingan melawan Uruguay. White, yang tampil untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2022, mengalami malam yang campur aduk setelah mencetak satu-satunya gol Inggris sebelum melakukan pelanggaran yang menghasilkan penalti yang memungkinkan tim Amerika Selatan itu menyamakan kedudukan. Tuchel kini menghadapi tantangan untuk membangkitkan semangat dan menemukan formula kemenangan melawan Jepang tanpa beberapa pemain inti andalannya.