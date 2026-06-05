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Declan Rice berada di jajaran Steven Gerrard dan Bryan Robson, setelah mantan gelandang timnas Inggris itu mengakui bahwa bintang Arsenal tersebut kemungkinan bernilai lebih dari £150 juta di pasar transfer saat ini
Rice berpotensi mengikuti jejak Gerrard dan Robson dengan menjadi kapten timnas Inggris
Legenda Liverpool, Gerrard, dan legenda Manchester United, Robson, keduanya pernah memimpin Timnas Inggris di ajang unggulan FIFA—masing-masing pada tahun 1986/1990 dan 2010/2014.
Rice berharap suatu hari nanti bisa mendapatkan kehormatan itu, dengan pemain berusia 27 tahun yang sangat aktif ini secara luas dianggap sebagai calon penerus yang akan mengisi posisi yang saat ini ditempati oleh Harry Kane. Tidak ada tanda-tanda bahwa striker produktif Bayern Munich ini akan pensiun dalam waktu dekat, tetapi dia tidak bisa bermain selamanya.
Ban kapten kemungkinan akan diserahkan kepada pemain serba bisa begitu Kane pensiun, dengan Inggris siap menerima kepemimpinan dari lini tengah mereka. Hal ini telah menjadi hal yang biasa selama bertahun-tahun, dengan beberapa figur ikonik mengambil alih tugas kapten.
Rice tampaknya siap untuk penobatannya, kapan pun hari itu tiba, dengan lulusan akademi West Ham ini—yang pindah ke Emirates Stadium dengan transfer senilai £105 juta ($141 juta)—menjadi pemain Inggris termahal dalam sejarah.
Rekor itu mungkin akan terpecahkan di masa depan yang tidak terlalu jauh, tetapi Arsenal telah menemukan nilai dalam kesepakatan yang membuat banyak orang terkejut pada tahun 2023. Rice telah membantu mereka mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk mendominasi liga domestik, sekaligus membawa mereka ke final Liga Champions.
- Getty
Mengapa bintang Arsenal, Rice, dianggap sebagai gelandang yang lengkap
Namanya sudah masuk dalam daftar pemungutan suara Ballon d’Or dan seharusnya akan sering muncul di daftar-daftar serupa pada musim-musim mendatang. Ketika ditanya apakah Rice telah menjadi gelandang paling lengkap di dunia, mantan bintang Inggris Reid—yang berbicara atas nama BUDDS, rumah lelang spesialis memorabilia olahraga terkemuka di Inggris—mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa dia memiliki pengaruh besar di lapangan. Pemain top, pemain top.
“Bryan Robson adalah pemain top, jadi jika saya menyebut keduanya dalam satu napas, itu hanya menunjukkan seberapa tinggi saya memandang Declan Rice. Pesepakbola yang luar biasa. Saya sering mendengar perbandingan antara dia dan Bryan Robson. Saya pikir dia berada di level yang sama.
“Maksud saya, Stevie G adalah pesepakbola yang luar biasa, brilian. Dia berada di jajaran teratas para gelandang. Di kedua aspek permainan—mendapatkan bola, mengolah bola, membaca situasi, baik secara defensif maupun ofensif. Tidak ada yang lebih baik dari itu.”
Apakah Rice akan bernilai lebih dari £150 juta di bursa transfer?
Meskipun Rice pernah mencetak rekor transfer di masa lalu, Arsenal pasti ingin memastikan bahwa ia tidak akan memecahkan rekor lagi pada jendela transfer mendatang. Ia terikat kontrak hingga 2028, dan sudah beredar kabar mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak.
Jika ia masuk ke bursa transfer, maka wajar untuk mengasumsikan bahwa harganya telah naik. Striker Swedia Alexander Isak bergabung dengan Liverpool seharga £125 juta ($168 juta) musim panas lalu - rekor untuk sepak bola Inggris. Dengan kesepakatan itu, apakah Rice kini bernilai lebih dari £150 juta ($202 juta)?
Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan manajer Manchester City dan Sunderland, Reid, mengatakan: “Saya pernah menjadi manajer dan menegosiasikan kesepakatan. Permainan ini telah berubah dan ada begitu banyak uang di dalamnya sekarang.
“Nilai seseorang tergantung pada apa yang orang lain bersedia bayar. Anda bisa menaksir angka, tapi begitulah adanya. Kini ada Piala Dunia dengan 48 tim. Semuanya tentang uang. Ada pembicaraan tentang Liga Super Eropa. Begitulah dunia sepak bola, semuanya tentang uang.
“Jika dia berhasil direkrut dari Arsenal — saya rasa hal itu tidak mungkin terjadi — biayanya cukup mahal, begitulah.”
- BUDDS Auctions
England & Rice berharap dapat merayakan kejayaan tertinggi di Piala Dunia 2026
Angka tersebut akan terus meningkat jika Rice mampu membantu Inggris mengakhiri puasa gelar internasional selama 60 tahun. Ia bertekad untuk mengikuti jejak para pahlawan legendaris tahun 1966.
Beberapa di antaranya dibesarkan di West Ham, termasuk Martin Peters. Dia terkenal karena mencetak gol kedua Inggris dalam kemenangan 4-2 yang tak terlupakan atas Jerman Barat, dan jersey cadangannya dari hari itu diperkirakan akan terjual antara £30.000 dan £50.000 saat dilelang.
Itu adalah salah satu dari beberapa barang yang akan dilelang, termasuk jersey yang dikenakan oleh Norman Whiteside di Piala Dunia 1982, saat ia menjadi pemain termuda yang tampil di turnamen tersebut. Rice dan rekan-rekannya berharap bahwa memorabilia yang berkaitan dengan prestasi internasional mereka suatu hari nanti akan sama dicari-carinya.
Lelang Piala Dunia BUDDS akan berlangsung pada 25 Juni 2026, dengan lelang online berwaktu dimulai pada 2 Juni. Informasi lebih lanjut tersedia di sini, dan untuk penilaian online gratis atas memorabilia olahraga apa pun, klik di sini.