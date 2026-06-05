Legenda Liverpool, Gerrard, dan legenda Manchester United, Robson, keduanya pernah memimpin Timnas Inggris di ajang unggulan FIFA—masing-masing pada tahun 1986/1990 dan 2010/2014.

Rice berharap suatu hari nanti bisa mendapatkan kehormatan itu, dengan pemain berusia 27 tahun yang sangat aktif ini secara luas dianggap sebagai calon penerus yang akan mengisi posisi yang saat ini ditempati oleh Harry Kane. Tidak ada tanda-tanda bahwa striker produktif Bayern Munich ini akan pensiun dalam waktu dekat, tetapi dia tidak bisa bermain selamanya.

Ban kapten kemungkinan akan diserahkan kepada pemain serba bisa begitu Kane pensiun, dengan Inggris siap menerima kepemimpinan dari lini tengah mereka. Hal ini telah menjadi hal yang biasa selama bertahun-tahun, dengan beberapa figur ikonik mengambil alih tugas kapten.

Rice tampaknya siap untuk penobatannya, kapan pun hari itu tiba, dengan lulusan akademi West Ham ini—yang pindah ke Emirates Stadium dengan transfer senilai £105 juta ($141 juta)—menjadi pemain Inggris termahal dalam sejarah.

Rekor itu mungkin akan terpecahkan di masa depan yang tidak terlalu jauh, tetapi Arsenal telah menemukan nilai dalam kesepakatan yang membuat banyak orang terkejut pada tahun 2023. Rice telah membantu mereka mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk mendominasi liga domestik, sekaligus membawa mereka ke final Liga Champions.