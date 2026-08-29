Getty Images Sport
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Debutan Anfield Victor Munoz melepaskan roket telat saat Liverpool ditahan imbang Nottingham Forest yang membuat frustrasi
Forest mengancam kejutkan Anfield sejak awal
Liverpool dipaksa bekerja keras untuk menghindari kekalahan mengejutkan di kandang, dan pada akhirnya menyelamatkan hasil imbang 2-2 melawan Forest. Tim asuhan Andoni Iraola kesulitan menemukan ritme mereka dalam babak pertama yang berjalan lambat di Anfield dan tertinggal lebih dulu. Tim tamu pantas unggul pada menit ke-24 lewat Dan Ndoye.
Forest tampil dengan pengaturan yang sempurna untuk bertahan dalam blok rendah dan menyerang lewat serangan balik, sehingga berkali-kali membuat tuan rumah frustrasi. Liverpool sempat mengira mereka telah menyamakan kedudukan sebelum jeda ketika Florian Wirtz melepaskan tembakan ke gawang. Namun, tinjauan VAR menganulir gol tersebut setelah Jeremie Frimpong terjebak offside tipis dalam proses terciptanya gol.
- Getty Images Sport
Drama titik penalti mengembalikan keunggulan tim tamu
Alexander Isak akhirnya membawa tuan rumah kembali ke dalam pertandingan pada menit ke-60. Cody Gakpo meliuk melewati dua bek dan menggelindingkan bola ke depan gawang, membuat penyerang Swedia itu dengan mudah menceploskan bola dari jarak dekat.
Namun, Forest memulihkan keunggulan mereka hanya sepuluh menit kemudian dengan cara dramatis. Neco Williams dijatuhkan secara ceroboh oleh Alisson di dalam area penalti, sehingga wasit tidak punya pilihan selain menunjuk titik putih. Gibbs-White maju dan melepaskan tendangan penalti keras ke sudut kiri gawang, mengecoh Alisson.
Munoz melepaskan gol roket spektakuler di akhir laga
Saat waktu kian menipis dan para pendukung tuan rumah semakin tegang, Munoz menghadirkan momen brilian secara individu. Wirtz menemukan sedikit ruang pada menit ke-82 dan melepaskan umpan cerdik melalui kanal kanan-dalam untuk rekan setimnya.
Munoz melakukan satu sentuhan untuk berputar 180 derajat sebelum melepaskan tembakan keras dan melengkung yang melintas melewati kiper Matz Sels. Bola menghantam bagian bawah mistar gawang lalu bersarang di sudut kiri atas, memastikan Liverpool tidak pulang dengan tangan hampa.
- Getty Images Sport
Iraola terpaksa puas dengan satu poin
Meski melancarkan tekanan pada akhir laga untuk mencari gol kemenangan dan menikmati penguasaan bola 72 persen pada fase penutupan, Liverpool tidak mampu menemukan jalan menembus pertahanan Forest yang kukuh. Tim tamu menjaga bentuk permainan mereka dengan baik dan tampak sepenuhnya nyaman meredam tekanan di akhir pertandingan.
Hasil ini membuat Iraola punya banyak hal untuk dipikirkan saat ia berupaya mengintegrasikan skuad barunya. Sementara itu, Forest akan kembali ke Midlands dengan kepuasan besar atas satu poin yang diraih dengan susah payah. Mereka nyaris mencatatkan kemenangan bersejarah di Anfield dan tetap menjadi ancaman berbahaya saat bermain tandang.
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