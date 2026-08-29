Liverpool dipaksa bekerja keras untuk menghindari kekalahan mengejutkan di kandang, dan pada akhirnya menyelamatkan hasil imbang 2-2 melawan Forest. Tim asuhan Andoni Iraola kesulitan menemukan ritme mereka dalam babak pertama yang berjalan lambat di Anfield dan tertinggal lebih dulu. Tim tamu pantas unggul pada menit ke-24 lewat Dan Ndoye.

Forest tampil dengan pengaturan yang sempurna untuk bertahan dalam blok rendah dan menyerang lewat serangan balik, sehingga berkali-kali membuat tuan rumah frustrasi. Liverpool sempat mengira mereka telah menyamakan kedudukan sebelum jeda ketika Florian Wirtz melepaskan tembakan ke gawang. Namun, tinjauan VAR menganulir gol tersebut setelah Jeremie Frimpong terjebak offside tipis dalam proses terciptanya gol.