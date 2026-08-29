Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Debutan Anfield Victor Munoz melepaskan roket telat saat Liverpool ditahan imbang Nottingham Forest yang membuat frustrasi

Liverpool vs Nottingham Forest
Premier League
Liverpool
Nottingham Forest
V. Munoz

Liverpool dipaksa bangkit dua kali untuk mengamankan hasil imbang 2-2 melawan Nottingham Forest di Anfield. Gol spektakuler dari Victor Munoz menyelamatkan satu poin bagi tim asuhan Andoni Iraola setelah Morgan Gibbs-White mengira dirinya telah memenangkan pertandingan lewat titik penalti.

  • Forest mengancam kejutkan Anfield sejak awal

    Liverpool dipaksa bekerja keras untuk menghindari kekalahan mengejutkan di kandang, dan pada akhirnya menyelamatkan hasil imbang 2-2 melawan Forest. Tim asuhan Andoni Iraola kesulitan menemukan ritme mereka dalam babak pertama yang berjalan lambat di Anfield dan tertinggal lebih dulu. Tim tamu pantas unggul pada menit ke-24 lewat Dan Ndoye.

    Forest tampil dengan pengaturan yang sempurna untuk bertahan dalam blok rendah dan menyerang lewat serangan balik, sehingga berkali-kali membuat tuan rumah frustrasi. Liverpool sempat mengira mereka telah menyamakan kedudukan sebelum jeda ketika Florian Wirtz melepaskan tembakan ke gawang. Namun, tinjauan VAR menganulir gol tersebut setelah Jeremie Frimpong terjebak offside tipis dalam proses terciptanya gol.

    • Iklan
  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Drama titik penalti mengembalikan keunggulan tim tamu

    Alexander Isak akhirnya membawa tuan rumah kembali ke dalam pertandingan pada menit ke-60. Cody Gakpo meliuk melewati dua bek dan menggelindingkan bola ke depan gawang, membuat penyerang Swedia itu dengan mudah menceploskan bola dari jarak dekat.

    Namun, Forest memulihkan keunggulan mereka hanya sepuluh menit kemudian dengan cara dramatis. Neco Williams dijatuhkan secara ceroboh oleh Alisson di dalam area penalti, sehingga wasit tidak punya pilihan selain menunjuk titik putih. Gibbs-White maju dan melepaskan tendangan penalti keras ke sudut kiri gawang, mengecoh Alisson.

  • Munoz melepaskan gol roket spektakuler di akhir laga

    Saat waktu kian menipis dan para pendukung tuan rumah semakin tegang, Munoz menghadirkan momen brilian secara individu. Wirtz menemukan sedikit ruang pada menit ke-82 dan melepaskan umpan cerdik melalui kanal kanan-dalam untuk rekan setimnya.

    Munoz melakukan satu sentuhan untuk berputar 180 derajat sebelum melepaskan tembakan keras dan melengkung yang melintas melewati kiper Matz Sels. Bola menghantam bagian bawah mistar gawang lalu bersarang di sudut kiri atas, memastikan Liverpool tidak pulang dengan tangan hampa.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Iraola terpaksa puas dengan satu poin

    Meski melancarkan tekanan pada akhir laga untuk mencari gol kemenangan dan menikmati penguasaan bola 72 persen pada fase penutupan, Liverpool tidak mampu menemukan jalan menembus pertahanan Forest yang kukuh. Tim tamu menjaga bentuk permainan mereka dengan baik dan tampak sepenuhnya nyaman meredam tekanan di akhir pertandingan.

    Hasil ini membuat Iraola punya banyak hal untuk dipikirkan saat ia berupaya mengintegrasikan skuad barunya. Sementara itu, Forest akan kembali ke Midlands dengan kepuasan besar atas satu poin yang diraih dengan susah payah. Mereka nyaris mencatatkan kemenangan bersejarah di Anfield dan tetap menjadi ancaman berbahaya saat bermain tandang.

Premier League
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT