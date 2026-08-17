Era baru Man City di bawah Maresca dimulai dengan cara yang buruk saat mereka dipukul telak oleh juara Premier League, Arsenal. Laga ini praktis menjadi perjuangan berat sejak peluit awal dibunyikan, dengan Riccardo Calafiori mencetak gol hanya dalam 23 detik untuk membuat lini belakang City terkejut. Kai Havertz menggandakan keunggulan Arsenal sebelum setengah jam pertandingan, sementara Martin Odegaard ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah jeda untuk memastikan kemenangan meyakinkan 3-0.

Besarnya kekalahan ini membuat Maresca masuk buku sejarah untuk alasan yang salah. Ia menelan kekalahan terberat bersama yang pernah dialami seorang manajer City dalam laga kompetitif pertamanya sebagai pelatih. Satu-satunya sosok lain yang mengalami awal seperti itu adalah Harry Newbould pada 1906, yang mengawasi kekalahan 4-1, dan kebetulan juga melawan Arsenal.



