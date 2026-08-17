AFP
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Debut yang ingin dilupakan! Enzo Maresca mengakui Manchester City harus berbenah setelah menyamai rekor tak diinginkan berusia 120 tahun dalam kekalahan 3-0 dari Arsenal di Community Shield
Maresca menorehkan sejarah yang tak diinginkan
Era baru Man City di bawah Maresca dimulai dengan cara yang buruk saat mereka dipukul telak oleh juara Premier League, Arsenal. Laga ini praktis menjadi perjuangan berat sejak peluit awal dibunyikan, dengan Riccardo Calafiori mencetak gol hanya dalam 23 detik untuk membuat lini belakang City terkejut. Kai Havertz menggandakan keunggulan Arsenal sebelum setengah jam pertandingan, sementara Martin Odegaard ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah jeda untuk memastikan kemenangan meyakinkan 3-0.
Besarnya kekalahan ini membuat Maresca masuk buku sejarah untuk alasan yang salah. Ia menelan kekalahan terberat bersama yang pernah dialami seorang manajer City dalam laga kompetitif pertamanya sebagai pelatih. Satu-satunya sosok lain yang mengalami awal seperti itu adalah Harry Newbould pada 1906, yang mengawasi kekalahan 4-1, dan kebetulan juga melawan Arsenal.
- AFP
Maresca merefleksikan kemunduran awal
Berbicara setelah peluit panjang berbunyi, Maresca jujur tentang bagaimana gol pembuka cepat dari Calafiori menentukan tempo pertandingan. Ia mencatat bahwa meski para pemainnya berusaha bangkit, penyelesaian akhir Arsenal yang klinis menjadi pembeda. "Saya pikir bagian besar dari pertandingan ada pada gol pertama yang kami kebobolan. Sayangnya setelah 30 detik kami kebobolan gol pertama," kata Maresca setelah pertandingan.
Pelatih City itu kemudian menjelaskan alur pertandingan, dengan mengatakan: "Saya pikir reaksinya [setelah gol itu] bagus, sebelum mereka mencetak gol kedua kami punya tiga atau empat peluang untuk mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Sayangnya kami menyia-nyiakan peluang itu dan kemudian setelah gol kedua pertandingan menjadi lebih sulit. Ada kesalahan di sana, tetapi ini baru permulaan."
Masa sulit bagi Haaland dan Foden
Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan bagi penggemar City adalah minimnya suplai kepada ancaman serangan utama mereka. Erling Haaland dan Phil Foden sebagian besar menjadi figur periferal sepanjang 90 menit. Meski City mencatatkan 12 percobaan ke gawang dengan lima di antaranya tepat sasaran, mereka hanya membukukan expected goals (xG) sebesar 0,8, menurut FotMob.
Maresca mengakui bahwa pekerjaan baru saja dimulai dan bahkan kemenangan pun tidak akan menghentikannya untuk mencari perbaikan. "Kami punya banyak hal untuk dikerjakan. Musim baru saja dimulai, jadi ada banyak hal yang perlu kami lakukan dengan lebih baik, tetapi bahkan ketika kami memenangi pertandingan, ada hal-hal yang perlu kami lakukan dengan lebih baik," tambahnya.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke Premier League
Terlepas dari sifat kekalahan yang bersejarah itu, Maresca berusaha tetap tenang dan fokus pada proyek jangka panjang. Ia menekankan bahwa setiap pertandingan memberikan peluang untuk belajar, apa pun hasilnya. "Secara umum, saya selalu khawatir, bahkan ketika kami memenangi pertandingan!" akunya kepada pers. "Kami baru saja memulai. Ini adalah permulaan. Ada banyak hal yang harus kami lakukan dengan lebih baik. Sekarang kami akan mencoba menata ulang, menganalisis pertandingan, dan mulai Selasa memikirkan laga berikutnya."
Saat City bersiap untuk laga pembuka Premier League di Bournemouth, sorotan akan tetap tertuju pada bagaimana Maresca menyesuaikan pengaturan taktiknya.
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