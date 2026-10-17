Pera Photo Press
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Debut tertunda! Clarence Seedorf tak bisa mendampingi Corinthians dari bangku pelatih saat menghadapi Vitoria karena masalah visa kerja
Kendala birokrasi menunda debut di pinggir lapangan
Mantan gelandang Belanda itu tidak akan berada di tepi lapangan pada laga pekan ke-31 Campeonato Brasileiro, Senin, setelah izin kerjanya belum mendapat persetujuan. Namanya tidak tercantum dalam buletin pendaftaran harian Konfederasi Sepak Bola Brasil hingga tenggat pada Jumat malam. Menurut Meu Timao, jajaran petinggi klub gagal menyelesaikan dokumen administrasi yang diperlukan tepat waktu.
- Pera Photo Press
Pria Belanda mewarisi skuad bertabur bintang yang tengah kesulitan
Diperkenalkan Minggu lalu dengan kontrak hingga akhir 2027 untuk menggantikan Fernando Diniz yang dipecat, Seedorf tiba di Brasil pada Rabu dan telah memimpin tiga sesi latihan tim utama. Di Sao Paulo, ia menangani skuad yang diperkuat nama-nama ternama seperti Memphis Depay dan Jesse Lingard. Namun, delapan kekalahan beruntun membuat Timao berada tepat di atas zona degradasi, di posisi ke-16 dengan 32 poin.
Menanggapi penunjukannya di klub besar Brasil yang tengah kesulitan itu, Seedorf mengatakan: "Menerima tantangan ini merupakan sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar. Saya di sini untuk memberikan segalanya dan membangun tim yang berjuang demi setiap bola, setiap menit, dan setiap kemenangan."
Ikon sarat prestasi kembali menjadi pelatih
Jabatan ini menjadi posisi kepelatihan pertama legenda Belanda tersebut sejak meninggalkan Kamerun pada 2019, setelah ia secara resmi mengundurkan diri dari dewan pengawas KNVB. Kiprah Seedorf sebelumnya sebagai pelatih AC Milan, Shenzhen FC, dan Deportivo La Coruna membuahkan hasil yang beragam. Namun, rekam jejaknya sebagai pemain tetap tak tertandingi: sebelum pensiun pada 2014, ia menjadi satu-satunya pria yang menjuarai Liga Champions bersama tiga klub berbeda, dengan total empat gelar yang diraihnya bersama Ajax, Real Madrid, dan Milan, klub yang dibawanya juara dua kali.
- Pera Photo Press
Laga enam poin dalam persaingan menghindari degradasi menanti pelatih baru
Para petinggi Corinthians kini berupaya memperoleh izin yang diperlukan dalam sepekan ke depan agar manajer baru mereka bisa resmi mendampingi tim dari bangku cadangan. Seedorf diproyeksikan menjalani debutnya di bangku cadangan pada 24 Oktober, saat timnya bertandang ke Sao Januario untuk melakoni laga krusial bernilai enam poin dalam persaingan menghindari degradasi melawan Vasco da Gama. Setelah laga tandang penting itu, Corinthians akan kembali ke kandang untuk menjamu Mirassol enam hari kemudian.
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