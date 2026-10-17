Diperkenalkan Minggu lalu dengan kontrak hingga akhir 2027 untuk menggantikan Fernando Diniz yang dipecat, Seedorf tiba di Brasil pada Rabu dan telah memimpin tiga sesi latihan tim utama. Di Sao Paulo, ia menangani skuad yang diperkuat nama-nama ternama seperti Memphis Depay dan Jesse Lingard. Namun, delapan kekalahan beruntun membuat Timao berada tepat di atas zona degradasi, di posisi ke-16 dengan 32 poin.

Menanggapi penunjukannya di klub besar Brasil yang tengah kesulitan itu, Seedorf mengatakan: "Menerima tantangan ini merupakan sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar. Saya di sini untuk memberikan segalanya dan membangun tim yang berjuang demi setiap bola, setiap menit, dan setiap kemenangan."