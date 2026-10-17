Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1084619245.jpgPera Photo Press
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Debut tertunda! Clarence Seedorf tak bisa mendampingi Corinthians dari bangku pelatih saat menghadapi Vitoria karena masalah visa kerja

C. Seedorf
Corinthians
Corinthians vs Vitoria
Vitoria
Serie A

Pelatih kepala baru Corinthians, Clarence Seedorf, terpaksa menunda debutnya mendampingi tim di pinggir lapangan akibat kendala birokrasi menjelang laga domestik melawan Vitoria pada Senin. Pelatih asal Belanda itu tidak bisa duduk di bangku cadangan Neo Quimica Arena karena pengurus klub melewatkan tenggat pendaftaran untuk mengesahkan dokumennya.

  • Kendala birokrasi menunda debut di pinggir lapangan

    Mantan gelandang Belanda itu tidak akan berada di tepi lapangan pada laga pekan ke-31 Campeonato Brasileiro, Senin, setelah izin kerjanya belum mendapat persetujuan. Namanya tidak tercantum dalam buletin pendaftaran harian Konfederasi Sepak Bola Brasil hingga tenggat pada Jumat malam. Menurut Meu Timao, jajaran petinggi klub gagal menyelesaikan dokumen administrasi yang diperlukan tepat waktu.

  • imago-sport-1084619212.jpgPera Photo Press

    Pria Belanda mewarisi skuad bertabur bintang yang tengah kesulitan

    Diperkenalkan Minggu lalu dengan kontrak hingga akhir 2027 untuk menggantikan Fernando Diniz yang dipecat, Seedorf tiba di Brasil pada Rabu dan telah memimpin tiga sesi latihan tim utama. Di Sao Paulo, ia menangani skuad yang diperkuat nama-nama ternama seperti Memphis Depay dan Jesse Lingard. Namun, delapan kekalahan beruntun membuat Timao berada tepat di atas zona degradasi, di posisi ke-16 dengan 32 poin.

    Menanggapi penunjukannya di klub besar Brasil yang tengah kesulitan itu, Seedorf mengatakan: "Menerima tantangan ini merupakan sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar. Saya di sini untuk memberikan segalanya dan membangun tim yang berjuang demi setiap bola, setiap menit, dan setiap kemenangan."

  • Ikon sarat prestasi kembali menjadi pelatih

    Jabatan ini menjadi posisi kepelatihan pertama legenda Belanda tersebut sejak meninggalkan Kamerun pada 2019, setelah ia secara resmi mengundurkan diri dari dewan pengawas KNVB. Kiprah Seedorf sebelumnya sebagai pelatih AC Milan, Shenzhen FC, dan Deportivo La Coruna membuahkan hasil yang beragam. Namun, rekam jejaknya sebagai pemain tetap tak tertandingi: sebelum pensiun pada 2014, ia menjadi satu-satunya pria yang menjuarai Liga Champions bersama tiga klub berbeda, dengan total empat gelar yang diraihnya bersama Ajax, Real Madrid, dan Milan, klub yang dibawanya juara dua kali.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1084619204.jpgPera Photo Press

    Laga enam poin dalam persaingan menghindari degradasi menanti pelatih baru

    Para petinggi Corinthians kini berupaya memperoleh izin yang diperlukan dalam sepekan ke depan agar manajer baru mereka bisa resmi mendampingi tim dari bangku cadangan. Seedorf diproyeksikan menjalani debutnya di bangku cadangan pada 24 Oktober, saat timnya bertandang ke Sao Januario untuk melakoni laga krusial bernilai enam poin dalam persaingan menghindari degradasi melawan Vasco da Gama. Setelah laga tandang penting itu, Corinthians akan kembali ke kandang untuk menjamu Mirassol enam hari kemudian.

Pertandingan berikutnya
COR

COR

Serie A

19 Okt 2026

VIT

VIT