Fajar era Klopp untuk Jerman hadir dengan segala intensitas yang memang diharapkan dari bentrokan dua rival sarat sejarah ini. Meski tontonan di lapangan berlangsung menarik, setengah jam pembuka lebih ditentukan oleh disiplin taktik ketimbang peluang-peluang matang. Tuan rumah, yang dipimpin Xavi Hernandez, merasa telah memecah kebuntuan lebih awal ketika Virgil van Dijk menanduk bola dengan keras ke gawang dari sepak pojok Tijjani Reijnders. Namun, selebrasi itu terhenti setelah tinjauan VAR menganulir gol tersebut, dengan keputusan bahwa mantan penyerang RB Leipzig Brian Brobbey telah menghalangi Marc-Andre ter Stegen dalam proses terjadinya gol.

Rencana taktik Klopp terganggu bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan, setelah Jamal Musiala terpaksa keluar dari susunan starter usai merasakan masalah otot saat pemanasan. Masalah cedera untuk Jerman semakin parah hanya 30 menit setelah pertandingan dimulai ketika penyerang Arsenal Kai Havertz terpaksa ditarik keluar. Havertz, yang sedang dalam performa apik untuk Arsenal, mengalami cedera setelah mendapat tekel keras dari Quinton Timber.