AFP
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Debut Klopp berantakan! Belanda menyamakan kedudukan pada menit akhir setelah gol kontroversial Nmecha untuk menggagalkan kemenangan bos baru Jerman di Nations League
Drama VAR sejak awal dan hantaman cedera mengganggu debut Klopp
Fajar era Klopp untuk Jerman hadir dengan segala intensitas yang memang diharapkan dari bentrokan dua rival sarat sejarah ini. Meski tontonan di lapangan berlangsung menarik, setengah jam pembuka lebih ditentukan oleh disiplin taktik ketimbang peluang-peluang matang. Tuan rumah, yang dipimpin Xavi Hernandez, merasa telah memecah kebuntuan lebih awal ketika Virgil van Dijk menanduk bola dengan keras ke gawang dari sepak pojok Tijjani Reijnders. Namun, selebrasi itu terhenti setelah tinjauan VAR menganulir gol tersebut, dengan keputusan bahwa mantan penyerang RB Leipzig Brian Brobbey telah menghalangi Marc-Andre ter Stegen dalam proses terjadinya gol.
Rencana taktik Klopp terganggu bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan, setelah Jamal Musiala terpaksa keluar dari susunan starter usai merasakan masalah otot saat pemanasan. Masalah cedera untuk Jerman semakin parah hanya 30 menit setelah pertandingan dimulai ketika penyerang Arsenal Kai Havertz terpaksa ditarik keluar. Havertz, yang sedang dalam performa apik untuk Arsenal, mengalami cedera setelah mendapat tekel keras dari Quinton Timber.
- Getty Images Sport
Nmecha mencetak gol di tengah frustrasi Belanda
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-32 melalui momen yang membuat para pemain dan suporter Belanda murka. Saat Brobbey tergeletak cedera di lapangan, Belanda mengharapkan Jerman membuang bola keluar lapangan. Sebaliknya, Joshua Kimmich melihat celah dan mengirim umpan diagonal tajam kepada debutan Philipp Treu. Upaya cutback bek sayap SC Freiburg itu untuk Karim Adeyemi akhirnya jatuh ke kaki Felix Nmecha, yang tanpa kesalahan melepaskan tembakan untuk mencetak gol pertama pada era Klopp. Gol gelandang Borussia Dortmund itu tetap disahkan meski ada protes keras dari tim tuan rumah, yang merasa permainan seharusnya dihentikan karena sang striker cedera.
Jerman memiliki peluang emas untuk menggandakan keunggulan mereka tak lama setelah gol pembuka. Nathaniel Brown menunjukkan ketenangan luar biasa untuk memberi umpan kepada Adeyemi, tetapi penyerang Barcelona itu - yang baru-baru ini pindah ke Nou Camp dari Dortmund - entah bagaimana gagal mengarahkan bola ke gawang yang sudah menganga. Belanda menutup babak pertama dengan kuat, dengan Cody Gakpo nyaris memanfaatkan kelengahan langka dari Ter Stegen, tetapi bintang Liverpool itu tidak mampu menuntaskannya. Ketegangan tetap tinggi saat kedua tim berjalan menuju terowongan, dengan tim tamu memegang keunggulan tipis dan kontroversial.
Kegigihan Belanda terbayar di penghujung laga
Babak kedua memperlihatkan Belanda mendominasi penguasaan bola ketika Jerman kesulitan membangun permainan dari area pertahanan mereka sendiri di bawah tekanan yang terus-menerus. Masuknya Joey Veerman dan Mexx Meerdink menyuntikkan energi baru ke lini serang Belanda. Meerdink, debutan lainnya, tampil sangat aktif tetapi terbukti membuang-buang peluang di depan gawang. Ia lebih dulu gagal mengarahkan bola ke sasaran dari jarak dekat setelah umpan brilian dari Denzel Dumfries, lalu tembakan cepatnya kemudian ditepis oleh Ter Stegen yang tangguh.
Klopp berusaha merebut kembali kendali dengan memanfaatkan pemain cadangannya, memberi debut kepada Yannick Engelhardt dan menyambut kembalinya Serge Gnabry yang berpengalaman. Namun, momentum tetap sepenuhnya berada di tangan tuan rumah. Saat laga memasuki masa injury time, tekanan itu akhirnya membuahkan hasil. Ruben van Bommel, putra dari legenda Bayern Munich Mark van Bommel, menghadirkan momen ajaib dengan assist spektakuler untuk menemukan Gakpo, yang dengan tenang menceploskan bola untuk membuat skor menjadi 1-1.
- AFP
Yunani memimpin lebih awal di Grup A2 saat putaran kedua mendekat
Jerman dan Belanda kini bersaing di Grup 2 UEFA Nations League A bersama Yunani dan Serbia. Pada laga lain di grup ini, Yunani meraih kemenangan 2-1 atas Serbia untuk lebih awal merebut posisi puncak klasemen.
Menatap rangkaian pertandingan berikutnya pada 27 September, Jerman akan menjamu pemuncak grup Yunani, sementara Belanda bertandang menghadapi Serbia pada hari yang sama.
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