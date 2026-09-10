Tepat empat tahun lalu, pada 10 September 2022, Como terpuruk di papan bawah Serie B, menelan kekalahan kandang 2-0 yang memukul mental dari Sudtirol. Maju ke 10 September 2026, dan transformasi mereka sungguh luar biasa. Como bukan sekadar tampil dalam laga Liga Champions pertama mereka, tetapi juga mendominasinya, menyingkirkan tim kuat seperti RB Leipzig dengan penampilan yang akan dikenang selama beberapa dekade.

Fabregas menghabiskan pekan itu dengan meremehkan besarnya momen tersebut, dengan mengatakan kepada para reporter menjelang pertandingan: "Melawan Leipzig, ini akan menjadi pertandingan seperti yang lain." Langkah psikologis yang brilian ini jelas menular kepada para pemain, yang tidak menunjukkan tanda-tanda demam panggung saat menghadapi tim Jerman yang sudah menjadi langganan di kompetisi ini. Sementara Leipzig tampak terguncang oleh atmosfer dan intensitas tim tuan rumah, Como bermain dengan kejelasan dan tujuan yang menunjukkan bahwa mereka memang pantas berada di antara elite Eropa.