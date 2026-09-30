Dean Huijsen buka suara soal pencoretan dari Piala Dunia yang "sangat menyedihkan" setelah kembali membela Spanyol dalam kemenangan telak 4-1 atas Kroasia

Keputusan De la Fuente untuk mencoret Huijsen dari skuad 26 pemainnya untuk Piala Dunia menjadi pukulan menyakitkan bagi bek tengah itu. Berbicara kepada wartawan di mixed zone setelah peluit akhir, Huijsen berkata: "Itu cukup berat bagi saya. Pada akhirnya, itu adalah momen yang sangat menyedihkan bagi saya dan keluarga saya. Yang terpenting adalah bisa kembali, dan kami harus fokus pada hal-hal positif."