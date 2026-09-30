ZUMA Press Wire
Diterjemahkan oleh
Dean Huijsen buka suara soal pencoretan dari Piala Dunia yang "sangat menyedihkan" setelah kembali membela Spanyol dalam kemenangan telak 4-1 atas Kroasia
Bek muda mengunci penebusan di level internasional
Huijsen kembali ke susunan pemain inti Spanyol saat juara dunia yang baru dinobatkan itu melibas Kroasia 4-1 dalam laga kandang pertama mereka sejak mengangkat trofi. Bek muda itu menampilkan performa solid sepanjang 90 menit di Sanchez-Pizjuan bersama rekan setim Real Madrid, Marc Cucurella, untuk mengamankan tiga poin Nations League. Penampilan tenang itu menjadi respons pribadi yang ideal setelah kekecewaan pahit karena gagal masuk skuad turnamen final pada musim panas.
- Sports Press Photo
Pengakuan jujur mengungkap kepedihan keluarga
Keputusan De la Fuente untuk mencoret Huijsen dari skuad 26 pemainnya untuk Piala Dunia menjadi pukulan menyakitkan bagi bek tengah itu. Berbicara kepada wartawan di mixed zone setelah peluit akhir, Huijsen berkata: "Itu cukup berat bagi saya. Pada akhirnya, itu adalah momen yang sangat menyedihkan bagi saya dan keluarga saya. Yang terpenting adalah bisa kembali, dan kami harus fokus pada hal-hal positif."
Absennya yang bersejarah berakhir dengan pemanggilan kembali
Pencoretan Huijsen pada musim panas memicu perdebatan sengit karena membuat skuad Piala Dunia Spanyol tanpa satu pun pemain Madrid untuk pertama kalinya dalam 92 tahun. De la Fuente justru memprioritaskan opsi lini belakang lain, termasuk Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Eric Garcia, dan Marc Pubill. Keberhasilannya langsung kembali menembus starting XI menegaskan bahwa mantan bek tengah Juventus itu tetap masuk secara kuat dalam rencana jangka panjang sang pelatih di level internasional.
- AFP
Raksasa tak terkalahkan mengincar dominasi Eropa
Kemenangan meyakinkan di Seville memperpanjang rangkaian tak terkalahkan Spanyol yang luar biasa menjadi 40 pertandingan, sekaligus membuka keunggulan tiga poin di puncak Grup A3 atas Inggris dan Kroasia. Tim asuhan De la Fuente akan berusaha memperkokoh cengkeraman mereka di grup tersebut saat menghadapi Czechia pada hari Sabtu. Bagi Huijsen, penampilan dominan ini memberikan pijakan sempurna untuk menegaskan kembali klaimnya dalam persaingan sengit memperebutkan tempat di jantung pertahanan.
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