Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dean Huijsen berjanji akan 'layak' mengenakan jersey nomor 4 Real Madrid setelah mewarisi nomor punggung milik legenda Sergio Ramos
Mimpi yang menjadi kenyataan bagi bek kelahiran Malaga
Madrid secara resmi telah mengumumkan nomor punggung skuad mereka untuk musim 2026-27, dan perubahan paling signifikan adalah Huijsen mewarisi jersey ikonik bernomor 4. Bagi Huijsen, yang mengenakan jersey nomor 24 pada musim sebelumnya, kesempatan memakai nomor yang sama dengan idola masa kecilnya itu menjadi puncak perjalanan profesionalnya sejauh ini, terlebih mengingat asal-usulnya di Malaga, sebuah keterkaitan yang juga ia miliki dengan salah satu pemakai jersey tersebut yang paling terkenal, Hierro.
Sang bek kemudian menggunakan media sosial untuk membagikan pesan menyentuh disertai foto seragam barunya. "Selalu menjadi mimpi saya untuk bermain bagi Real Madrid dan mengenakan nomor 4. Saat kecil, idola terbesar saya selalu Sergio Ramos, yang mengenakan nomor ini dan merupakan legenda sejati bagi Real Madrid serta sepak bola dunia. Saya masih ingat bermain dengan sepatu SR4 miliknya karena saya ingin menjadi seperti dia. Sebelum dirinya, legenda lain seperti Fernando Hierro juga mengenakan nomor ini. Ini menjadi sangat berarti bagi saya karena dia juga berasal dari Malaga, sama seperti saya," kata Huijsen.
- (C)Getty Images
Membuktikan nilainya di bawah Mourinho
Musim 2026-27 yang akan datang dipandang sebagai musim penentu bagi Huijsen. Meski sempat menunjukkan kilasan performa brilian pada tahun debutnya di ibu kota, bek tersebut kesulitan menjaga konsistensi dan pada akhirnya kehilangan tempatnya di skuad Spanyol asuhan Luis de la Fuente untuk Piala Dunia. Namun, akhir musim lalu yang kuat dan pramusim penuh di bawah rezim latihan ketat Jose Mourinho telah memberikan harapan bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya.
"Saya ingin berterima kasih kepada klub, presiden, manajer, para pemain, dan semua suporter klub besar ini. Saya tahu nomor ini punya sejarah yang dipenuhi legenda, dan saya berharap bisa menulis kisah saya sendiri sehingga suatu hari nanti orang-orang akan menganggap saya pantas pernah mengenakan seragam dan nomor ini. Yang saya tahu adalah saya akan memberikan segalanya setiap hari, baik dalam latihan maupun dalam pertandingan," ujarnya.
Menghormati garis keturunan nomor 4
Huijsen cepat mengakui bahwa nomor punggung itu bukan hanya milik masa lalu yang jauh, tetapi juga pernah dikenakan para pemain hebat era modern yang membantunya beradaptasi dengan lingkungan tim utama di Valdebebas. Sebelum nomor itu menjadi kosong, nomor tersebut dipakai oleh David Alaba, pemain serbabisa asal Austria yang telah memutuskan meninggalkan klub. Huijsen memuji Alaba atas bimbingannya selama mereka bersama di skuad, seraya mencatat bahwa pengaruh sang veteran jauh melampaui apa yang dilihat penonton di lapangan pada hari pertandingan.
"Setelah itu, legenda sepak bola hebat lainnya, David Alaba, mengenakannya, dan saya mendapat kehormatan berbagi ruang ganti dengannya. Tanpa ragu, dia adalah salah satu rekan setim dan pribadi terbaik yang pernah saya temui dalam olahraga ini. Dia selalu bekerja keras dan bersedia membantu semua orang dengan pengalaman serta kepemimpinannya. Saya ingin berterima kasih kepada klub, presiden, manajer, para pemain, dan semua penggemar klub besar ini," kata Huijsen.
- (C)Getty Images
Restu dari legenda klub
Gestur itu tidak luput dari perhatian sosok yang paling identik dengan nomor 4 di era modern. Ramos, yang mengapteni Madrid meraih empat gelar Liga Champions saat mengenakan nomor tersebut, merespons unggahan Huijsen dengan pesan dukungan. Interaksi antara mantan kapten legendaris itu dan sang bintang yang sedang naik daun menghadirkan momen estafet yang membuat para pendukung gembira. Ramos menulis: "Semoga beruntung, juara. Saya harap itu juga membawamu banyak kebahagiaan. Hala Madrid."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami