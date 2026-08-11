Madrid secara resmi telah mengumumkan nomor punggung skuad mereka untuk musim 2026-27, dan perubahan paling signifikan adalah Huijsen mewarisi jersey ikonik bernomor 4. Bagi Huijsen, yang mengenakan jersey nomor 24 pada musim sebelumnya, kesempatan memakai nomor yang sama dengan idola masa kecilnya itu menjadi puncak perjalanan profesionalnya sejauh ini, terlebih mengingat asal-usulnya di Malaga, sebuah keterkaitan yang juga ia miliki dengan salah satu pemakai jersey tersebut yang paling terkenal, Hierro.

Sang bek kemudian menggunakan media sosial untuk membagikan pesan menyentuh disertai foto seragam barunya. "Selalu menjadi mimpi saya untuk bermain bagi Real Madrid dan mengenakan nomor 4. Saat kecil, idola terbesar saya selalu Sergio Ramos, yang mengenakan nomor ini dan merupakan legenda sejati bagi Real Madrid serta sepak bola dunia. Saya masih ingat bermain dengan sepatu SR4 miliknya karena saya ingin menjadi seperti dia. Sebelum dirinya, legenda lain seperti Fernando Hierro juga mengenakan nomor ini. Ini menjadi sangat berarti bagi saya karena dia juga berasal dari Malaga, sama seperti saya," kata Huijsen.