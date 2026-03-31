De Zerbi tampaknya akan menerima tawaran Tottenham: ada kabar yang belum terkonfirmasi mengenai Nesta sebagai asistennya

Setelah berpisah dengan Marseille, De Zerbi awalnya berencana untuk tidak menerima tawaran lain musim ini. Namun, Tottenham berhasil membuatnya berubah pikiran, dengan berusaha membawanya kembali ke Liga Premier setelah dua tahun melatih Brighton.





Klub London ini sedang mencari manajer ketiga musim ini, yang keempat dalam setahun terakhir. Faktanya, meskipun berhasil menjuarai Liga Europa, Ange Postecoglou digantikan oleh Thomas Frank, yang kemudian digantikan oleh Igor Tudor, yang kini meninggalkan tim di peringkat keempat dari bawah klasemen, hanya satu poin di atas zona degradasi.





De Zerbi siap menerima tawaran Tottenham, yang menawarkan kontrak lima tahun senilai 12 juta poundsterling per musim ditambah bonus penandatanganan dan hadiah jika tim berhasil bertahan di liga.



