De Zerbi tampaknya akan menerima tawaran Tottenham: ada kabar yang belum terkonfirmasi mengenai Nesta sebagai asistennya

Roberto De Zerbi menghubungi, apakah Alessandro Nesta akan merespons?
Tuttosport melaporkan bahwa De Zerbi sedang berusaha meyakinkan Nesta untuk bergabung dengannya di London sebagai asisten pelatih di staf teknis Tottenham: ini adalah kabar yang setidaknya untuk saat ini belum mendapat konfirmasi.
Mantan bek Milan dan Lazio ini tidak memiliki jabatan sejak musim lalu, yang berakhir dengan degradasi Monza ke Serie B: sebuah liga di mana ia pernah melatih Reggiana, Frosinone, dan Perugia setelah memulai karier kepelatihannya di Miami FC di Amerika Serikat setelah pensiun sebagai pemain.