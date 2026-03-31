cm grafica nuova de zerbi marsiglia 2025 26 16 9Getty Images

De Zerbi tampaknya akan menerima tawaran Tottenham: ada kabar yang belum terkonfirmasi mengenai Nesta sebagai asistennya

Setelah berpisah dengan Marseille, pelatih asal Italia itu bisa kembali ke Liga Premier.

Roberto De Zerbi menghubungi, apakah Alessandro Nesta akan merespons?


Tuttosport melaporkan bahwa De Zerbi sedang berusaha meyakinkan Nesta untuk bergabung dengannya di London sebagai asisten pelatih di staf teknis Tottenham: ini adalah kabar yang setidaknya untuk saat ini belum mendapat konfirmasi.


Mantan bek Milan dan Lazio ini tidak memiliki jabatan sejak musim lalu, yang berakhir dengan degradasi Monza ke Serie B: sebuah liga di mana ia pernah melatih Reggiana, Frosinone, dan Perugia setelah memulai karier kepelatihannya di Miami FC di Amerika Serikat setelah pensiun sebagai pemain.


    Setelah berpisah dengan Marseille, De Zerbi awalnya berencana untuk tidak menerima tawaran lain musim ini. Namun, Tottenham berhasil membuatnya berubah pikiran, dengan berusaha membawanya kembali ke Liga Premier setelah dua tahun melatih Brighton.


    Klub London ini sedang mencari manajer ketiga musim ini, yang keempat dalam setahun terakhir. Faktanya, meskipun berhasil menjuarai Liga Europa, Ange Postecoglou digantikan oleh Thomas Frank, yang kemudian digantikan oleh Igor Tudor, yang kini meninggalkan tim di peringkat keempat dari bawah klasemen, hanya satu poin di atas zona degradasi.


    De Zerbi siap menerima tawaran Tottenham, yang menawarkan kontrak lima tahun senilai 12 juta poundsterling per musim ditambah bonus penandatanganan dan hadiah jika tim berhasil bertahan di liga.


