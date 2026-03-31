De Zerbi menunjuk Nesta sebagai asisten pelatihnya di Tottenham

Roberto De Zerbi menghubungi, apakah Alessandro Nesta akan merespons?
Tuttosport melaporkan bahwa De Zerbi sedang berusaha meyakinkan Nesta untuk bergabung dengannya ke London sebagai asisten pelatih di staf teknis Tottenham.
Mantan bek Milan dan Lazio ini tidak memiliki jabatan sejak musim lalu, yang berakhir dengan degradasi Monza ke Serie B: sebuah liga di mana ia pernah melatih Reggiana, Frosinone, dan Perugia setelah memulai karier kepelatihannya di Miami FC di Amerika Serikat setelah pensiun sebagai pemain.