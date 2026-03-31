De Zerbi ke Tottenham sudah pasti: berikut rincian kesepakatannya, tinggal menunggu pengumuman resmi

Roberto De Zerbi akan menjadi pelatih baru Tottenham. Mantan pelatih Marseille ini, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, kembali ke Liga Premier dan akanlangsung duduk di bangku cadangan Spurs untuk berusaha mencapai target bertahan di Liga Premier (saat ini mereka unggul 1 poin dari posisi ketiga dari bawah, red.)





Setelah negosiasi yang intens, akhirnya petinggi klub London tersebut berhasil meyakinkan pelatih asal Italia itu untuk menerima kontrak yang berlaku untuk 7 pertandingan tersisa di musim ini ditambah 4 tahun lagi.



