Asosiasi Pers Asing menganugerahi Aurelio De Laurentiis dengan "Penghargaan Karier 2025" dan saat berbicara ketika menerima penghargaan tersebut, orang nomor satu Napoli membahas secara menyeluruh situasi klub, hubungan dengan sosok-sosok yang pernah terikat dengan klub, serta politik sepak bola dan stadion baru yang siap dimulai.
De Laurentiis: "Saya sudah ada saat Calciopoli, saya menang tanpa berbuat curang. Jangan suruh saya bicara soal Spalletti, pelatih adalah karyawan. Stadion baru di Napoli Est berkapasitas 70 ribu penonton. Maradona harus diruntuhkan. Malagò? Mereka mempolitisasi sepak bola untuk mengambil posisinya"
Hanya pemain muda dalam skuad
"Saya ingin tim yang semuanya berisi pemain muda. Buffon bisa sampai usia 40 tahun? Dulu pertandingan tidak sebanyak sekarang. Seorang kiper biasanya tidak mengalami tekanan fisik seperti yang bisa dialami pemain lapangan.
Menurut saya, tekanan terbesar dirasakan seorang gelandang yang harus melihat apa yang terjadi di depan mereka, tetapi juga di belakang mereka. Menurut saya, bukan kebetulan jika pelatih-pelatih terbaik kurang lebih semuanya adalah mantan pemain tengah"
Spalletti
"Jangan suruh saya bicara soal Spalletti. Anda menonton TV? Ada seluruh narasi yang menampilkan Totti dan Spalletti, dengan putra Castellitto, yang menceritakan dalam bentuk fiksi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan...
Para pelatih harus memahami bahwa mereka adalah kolaborator yang dipanggil untuk memimpin orkestra para pesepakbola, tetapi mereka tetaplah karyawan. Kadang mereka melupakannya, jelas alur pikirnya?"
Pusat olahraga itu akan berada di Quagliano
"Pembahasannya rumit. Tahun lalu saya mengatakan: "mari kita letakkan batu pertama karena kami telah menemukan sebidang lahan". Namun di Napoli, hal-hal yang Anda temukan seiring waktu menjadi lucu, tetapi juga menyedihkan. Karena Anda menemukan lahannya, lalu melakukan pengecekan, dan ternyata tidak benar bahwa orang itu memilikinya, melainkan ia memiliki kontrak sewa dengan opsi yang ternyata sudah kedaluwarsa. Sekarang akhirnya kami sudah sampai di titik ini.
Saya mendatangkan seorang agronom tim nasional yang datang dari Firenze dan memintanya mengunjungi 27 lokasi untuk menguji kualitas lahannya. Apakah tercemar atau tidak. Lalu kami harus berdiskusi dengan para pemilik. Itu tidak mudah. Karena semuanya adalah lahan pertanian, semuanya dikelola oleh para penggarap yang mengelolanya dengan kontrak tiga tahunan, lima tahunan, sepuluh tahunan. Sulit untuk mengambilnya dari mereka kecuali jika alih-alih membayar sepuluh euro per meter persegi, Anda membayar seratus. Namun setelah itu, biaya untuk membangun pusat olahraga menjadi tidak proporsional.
Akhirnya di Qualiano kami menemukan 17,5 hektare tempat kami akan membangun 10 lapangan sepak bola dan 7.500 meter persegi untuk kantor, ruang ganti tim utama, serta semua tim junior".
Kesepakatan dengan Q8, dia akan berada di Napoli pada musim panas.
"Soal stadion: saya punya letter of intent yang ditandatangani sebulan lalu dengan Q8 yang di Napoli timur telah menemukan 38 hektare.
Di sana saya telah merancang stadion berkapasitas 70 ribu kursi dan 120 sky box selain restoran dan semua yang lain.
Sebagai tambahan akan ada museum interaktif yang dibuat bersama agen saya dari Los Angeles agar Anda bisa memainkan pertandingan dengan siapa pun yang Anda mau: Maradona, Cavani, Higuain. Untuk membangunnya, dibutuhkan waktu serta jutaan dolar"
2 juta per tahun
"Lintasan atletik tidak, itu kami serahkan kepada mereka yang memang mengurus lintasan atletik. Anda sudah melihat stadion baru Real Madrid dengan lapangannya yang turun? Dengan alas yang keluar sehingga konser bisa digelar tanpa merusak lapangan permainan. Setiap musim panas ketika pemerintah kota menggelar konser di Maradona, saya harus membuat ulang lapangan permainan dan tahun ini mereka nyaris merusak pipa-pipa irigasinya, maksud saya. Lalu kami hidup berdampingan. Saya jadi tertawa ketika pemerintah kota mengatakan bahwa kami membayar 900 ribu euro per tahun. Kami, dengan segala biaya terkaitnya, membayar dua juta euro per tahun dan kami hanya bisa menggunakannya pada hari pertandingan. Lalu kami harus menyerahkannya kembali ke mereka keesokan harinya dalam keadaan sudah bersih"
PEMKOT DAN PEMDA MAU MEMBUAT KEKACAUAN? SILAKAN SAJA!
"Wali kota yang ingin membangun stadion dengan harapan dalam setahun stadion itu menjadi monumen yang tak bisa lagi dihancurkan. Itu seharusnya dihancurkan. Seseorang seharusnya membuat kesepakatan dengan lembaga pelestarian. Mereka ingin wilayah menginvestasikan 150 juta dan pemerintah kota 50 juta. Dengan 200 juta, Anda hanya mengelus stadion itu. Setelah dua puluh dua tahun saya bermain di stadion itu, yang sudah beberapa kali saya sebut sebagai toilet, Anda harus tenang karena dengan 200 juta untuk Maradona, Anda hanya mengelusnya. Mereka ingin bersenang-senang? Ingin bikin ribut? Silakan. Saya sudah bilang kepadanya: saya bermain di tempat Anda selama saya membangun stadion, bukan berarti saya butuh seumur hidup, saya butuh 24 bulan. Stadion dibiayai sepenuhnya oleh saya."
MALAGÒ? MEREKA INGIN MEMPOLITISASI SEPAK BOLA UNTUK MENGAMBIL POSISINYA
"Lihatlah odise yang sedang dialami Malagò, satu-satunya orang yang mampu menempatkan sepakbola Italia di jalur yang benar, dan dia sudah membuktikannya dalam hidupnya. Ini tidak baik, kita harus dengan segala cara mencari kemungkinan untuk menjatuhkannya karena seseorang ingin mengambil tempatnya
Ini tidak baik. Mempolitisasi sepakbola. Saya minta maaf. Taruh uang di atas meja untuk mendukung sepakbola, sesuatu yang tidak dilakukan. Mengapa menteri Giorgetti dan menteri Abodi selalu menciptakan masalah bagi sepakbola Italia (ada juga yang mengatakan bagi tenis). Selalu. Politik selalu absen dari dunia perfilman dan olahraga. Namun ketika mereka harus datang menonton suatu pertandingan, mereka berada di baris paling depan untuk mendapatkan tiket dan betapa marahnya mereka jika Anda tidak memberikannya".
SAYA MENANG TANPA CURANG
"Pembelian Napoli? Saya terjun sepenuhnya ke dalamnya dan hari ini saya telah memenangkan dua Scudetto dan lima piala dalam 22 tahun, setelah mengembalikan antusiasme dan menjadi tim yang paling lama secara beruntun berada di Eropa…
Saya juga mengalami Calciopoli, tetapi saya menang dan meraih kesuksesan tanpa pernah berbuat curang, dan itu sangat mendasar bagi saya"
ULTRAS? APAKAH ANDA MELIHAT APA YANG TERJADI PADA INTER
"Mengapa saya menentang ultras? Sepak bola harus menjadi gairah, partisipasi, sangat mendidik bagi anak-anak. Anda tidak bisa memiliki ultras yang berakar pada mafia, 'ndrangheta, dan camorra selama kepala kepolisian, prefek, dan menteri dalam negeri tidak mengambil kendali atas situasi ini. Kalian melihat apa yang terjadi di Inter satu setengah tahun lalu? Kalian semua melihatnya, bukan?"
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