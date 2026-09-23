Asosiasi Pers Asing menganugerahi Aurelio De Laurentiis dengan "Premio alla Carriera 2025" dan saat berbicara pada kesempatan penerimaan penghargaan tersebut, orang nomor satu Napoli membahas secara menyeluruh situasi klub, hubungan dengan sosok-sosok yang pernah terikat dengan klub di masa lalu, juga politik sepak bola serta stadion baru yang siap dimulai.
De Laurentiis: "Jangan buat saya bicara soal Spalletti, pelatih adalah karyawan. Saya ingin tim yang hanya berisi pemain muda. Stadion baru di Napoli Est berkapasitas 70 ribu kursi. Maradona harus dirobohkan. Malagò? Mereka mempolitisasi sepak bola untuk mengambil posisinya"
Hanya pemain muda dalam skuad
"Saya menginginkan tim yang semuanya berusia muda. Buffon mencapai usia 40 tahun? Dulu bermain tidak sesering sekarang. Seorang kiper biasanya tidak mengalami tekanan fisik seperti yang bisa dialami pemain lapangan.
Menurut saya, tekanan terbesar dialami seorang gelandang yang harus melihat apa yang terjadi di depan mereka, tetapi juga di belakang mereka. Menurut saya, bukan kebetulan jika para pelatih terbaik kurang lebih semuanya adalah mantan pemain tengah"
Spalletti
"Jangan suruh saya bicara tentang Spalletti. Anda nonton TV? Ada seluruh narasi yang menampilkan Totti dan Spalletti, dengan putra Castellitto, di mana peristiwa-peristiwa terkait... diceritakan dalam bentuk fiksi
Para pelatih harus memahami bahwa mereka adalah kolaborator yang dipanggil untuk memimpin orkestra para pemain, tetapi mereka tetaplah karyawan. Terkadang mereka melupakannya, apakah penalarannya jelas?"
Pusat olahraga itu akan berada di Quagliano
"Pembicaraannya rumit. Tahun lalu saya berkata: “mari letakkan batu pertama karena kami sudah menemukan sebidang lahan”. Tetapi di Napoli, hal-hal yang Anda temukan seiring waktu menjadi lucu, tetapi juga menyedihkan. Karena Anda menemukan lahannya, lalu melakukan pengecekan, dan ternyata tidak benar bahwa orang tersebut memilikinya, melainkan dia memiliki kontrak sewa dengan opsi yang ternyata sudah kedaluwarsa. Sekarang akhirnya kami sampai di tahap ini.
Saya membawa seorang ahli agronomi dari tim nasional yang datang dari Firenze dan memintanya mengunjungi 27 lokasi untuk menguji kualitas tanahnya. Apakah tercemar atau tidak. Lalu kami harus berdiskusi dengan para pemilik. Itu tidak mudah. Karena semuanya adalah lahan pertanian, semuanya dikelola oleh para penggarap yang mengelolanya dengan kontrak tiga tahunan, lima tahunan, sepuluh tahunan. Sulit untuk mengambilnya dari mereka kecuali jika alih-alih membayar sepuluh euro per meter persegi Anda membayar seratus. Namun setelah itu biaya untuk membangun pusat olahraga menjadi tidak proporsional.
Akhirnya di Qualiano kami menemukan 17,5 hektare tempat kami akan membangun 10 lapangan sepak bola dan 7.500 meter persegi untuk kantor, ruang ganti tim utama, dan untuk semua tim kelompok usia”.
Kesepakatan dengan Q8, dia akan berada di Napoli dalam waktu dekat
"Soal stadion: saya punya letter of intent yang ditandatangani sebulan lalu dengan Q8 yang di Napoli timur telah menemukan 38 hektare.
Di sana saya telah merancang stadion berkapasitas 70 ribu kursi dan 120 sky box selain restoran dan semua yang lainnya.
Sebagai tambahan akan ada museum interaktif yang dibuat bersama agen saya dari Los Angeles untuk membuat Anda memainkan pertandingan dengan siapa pun yang Anda inginkan: Maradona, Cavani, Higuain. Untuk membangunnya, dibutuhkan waktu selain jutaan dolar"
2 juta per tahun
"Lintasan atletik tidak, biarkan itu untuk mereka yang memang mengurus lintasan atletik. Anda sudah melihat stadion baru Real Madrid dengan lapangannya yang turun? Dengan dasar yang keluar sehingga bisa menggelar konser tanpa merusak lapangan permainan. Setiap musim panas saat pemerintah kota menggelar konser di Maradona, saya harus memperbaiki lagi lapangan permainan dan tahun ini mereka nyaris merusak pipa irigasi, maksud saya. Lalu kami hidup berdampingan. Saya jadi tertawa ketika pemerintah kota mengatakan kami membayar 900 ribu euro per tahun. Kami, dengan segala biaya terkaitnya, membayar dua juta euro per tahun dan hanya bisa menggunakannya pada hari pertandingan. Lalu kami harus mengembalikannya ke mereka keesokan harinya dalam keadaan sudah bersih"
PEMKOT DAN PEMERINTAH DAERAH MAU MEMBUAT KEKACAUAN? SILAKAN SAJA!
"Wali kota yang ingin membangun stadion dengan harapan setahun lagi stadion itu menjadi monumen yang tak bisa lagi dihancurkan. Itu yang seharusnya dihancurkan. Seseorang seharusnya membuat kesepakatan dengan badan pelestarian. Mereka ingin membuat Regione berinvestasi 150 juta dan Comune 50 juta. Dengan 200 juta, Anda cuma mengelus stadion itu. Setelah dua puluh dua tahun saya bermain di stadion itu, yang sudah beberapa kali saya sebut sebagai toilet, Anda harus tenang bahwa dengan 200 juta di Maradona Anda cuma mengelusnya. Mereka mau bersenang-senang? Mau bikin kekacauan? Silakan. Saya sudah bilang kepadanya: saya bermain di tempat Anda selama saya membangun stadion, bukan berarti saya butuh seumur hidup, saya butuh 24 bulan. Stadion itu dibiayai sepenuhnya oleh saya."
MALAGÒ? MEREKA INGIN MEMPOLITISASI SEPAK BOLA UNTUK MENGAMBIL POSISINYA
"Lihatlah odise yang sedang dialami Malagò, satu-satunya orang yang mampu menempatkan sepakbola Italia di jalur yang benar, dan dia sudah membuktikannya dalam hidupnya. Ini tidak baik, kita harus dengan segala cara menemukan kemungkinan untuk menjatuhkannya karena seseorang ingin mengambil tempatnya
Ini tidak baik. Mempolitisasi sepakbola. Saya bilang maaf. Letakkan uang di atas meja untuk mendukung sepakbola, sesuatu yang tidak dilakukan. Mengapa menteri Giorgetti dan menteri Abodi selalu menciptakan masalah bagi sepakbola Italia (seseorang juga mengatakan bagi tenis). Selalu. Politik selalu absen dari perfilman dan olahraga. Namun ketika mereka harus datang untuk menonton pertandingan, mereka berada di barisan paling depan untuk mendapatkan tiket dan betapa marahnya mereka jika Anda tidak memberikannya kepada mereka".
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