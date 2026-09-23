"Pembicaraannya rumit. Tahun lalu saya berkata: “mari letakkan batu pertama karena kami sudah menemukan sebidang lahan”. Tetapi di Napoli, hal-hal yang Anda temukan seiring waktu menjadi lucu, tetapi juga menyedihkan. Karena Anda menemukan lahannya, lalu melakukan pengecekan, dan ternyata tidak benar bahwa orang tersebut memilikinya, melainkan dia memiliki kontrak sewa dengan opsi yang ternyata sudah kedaluwarsa. Sekarang akhirnya kami sampai di tahap ini.

Saya membawa seorang ahli agronomi dari tim nasional yang datang dari Firenze dan memintanya mengunjungi 27 lokasi untuk menguji kualitas tanahnya. Apakah tercemar atau tidak. Lalu kami harus berdiskusi dengan para pemilik. Itu tidak mudah. Karena semuanya adalah lahan pertanian, semuanya dikelola oleh para penggarap yang mengelolanya dengan kontrak tiga tahunan, lima tahunan, sepuluh tahunan. Sulit untuk mengambilnya dari mereka kecuali jika alih-alih membayar sepuluh euro per meter persegi Anda membayar seratus. Namun setelah itu biaya untuk membangun pusat olahraga menjadi tidak proporsional.

Akhirnya di Qualiano kami menemukan 17,5 hektare tempat kami akan membangun 10 lapangan sepak bola dan 7.500 meter persegi untuk kantor, ruang ganti tim utama, dan untuk semua tim kelompok usia”.