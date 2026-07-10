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Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De La Fuente: Saya memiliki kenangan pahit saat melawan Belgia... dan saya berharap mimpi Gavi bisa terwujud

L. de la Fuente
Gavi
Pedri
T. Courtois
Spain
Belgium
World Cup
Spanyol
Belgia

Peringatan Sangat Serius

Luis de la Fuente, pelatih Spanyol, menegaskan bahwa fokus timnya sepenuhnya tertuju pada pertandingan melawan Belgia di perempat final Piala Dunia 2026, sambil menekankan pentingnya berhati-hati, menghormati lawan, dan memiliki kepercayaan penuh terhadap skuadnya yang terdiri dari 26 pemain.

De la Fuente mengatakan, dalam konferensi pers yang diadakan di ruang konferensi Stadion SoFi di Los Angeles: “Menyusun formasi dan memilih skuad adalah tugas tersulit, karena setiap pertandingan berbeda satu sama lain. Kami memiliki pemain-pemain level tertinggi, namun dengan keunggulan yang berbeda-beda, dan pemilihan pemain dilakukan setelah menganalisis lawan serta menyusun formasi inti yang menjamin penampilan terbaik saat menghadapi mereka. Jika terjadi perubahan, itu bukanlah hukuman bagi pemain yang tidak terpilih.”

  • Persaingan yang ketat

    De la Fuente membahas posisi penjaga gawang dan membandingkan Unai Simón dengan Courtois, dengan mengatakan: "Posisi penjaga gawang sangat spesifik, dan tim hebat selalu dibangun berkat kehadiran penjaga gawang yang baik yang memberikan rasa aman yang besar. Unai Simón, Raya, dan Juan García adalah tiga kiper terbaik di dunia, dan mereka sangat cocok dengan gaya permainan kami serta apa yang ingin kami terapkan di lapangan.”

    Mengenai upaya timnas Belgia untuk memberikan tekanan, pelatih El Matador itu menyatakan: “Saya tidak merasa takut atau ragu untuk mengakui keunggulan kami, tetapi dalam pertandingan seperti ini tidak ada favorit yang menonjol untuk menang. Mereka tidak akan memberikan tekanan kepada kami jika mereka menganggap kami yang paling berpeluang menang.”

    Menanggapi pertanyaan apakah ia merasa tegang, De la Fuente menjawab: “Saya juga manusia biasa dan tentu saja merasa tegang, tetapi saya memiliki keyakinan yang besar terhadap hal-hal yang dapat saya kendalikan, dan semuanya berada di bawah kendali penuh. Jika ada sesuatu yang lepas dari kendali, itu di luar jangkauan kami dan tidak perlu membuat kami khawatir, karena kerja yang cermat memberi saya ketenangan, dan saya didampingi oleh para profesional yang luar biasa. Ketenangan adalah kekuatan, dan mengendalikan situasi memberi saya kekuatan.”

    Mengenai kondisi para pemain yang cedera, De La Fuente menjelaskan: “Kita harus melangkah selangkah demi selangkah dan pertandingan demi pertandingan; masa kini dan masa depan kita saat ini adalah Belgia. Semua pemain dalam kondisi fisik yang prima, dan kami menghargai kontribusi mereka pada saat-saat yang kami anggap tepat, baik mereka bermain sejak awal maupun di waktu lain, dan kami akan mengevaluasi apakah mereka akan menjadi starter atau bermain di menit-menit lain.”

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  • Kenangan yang menyedihkan

    De la Fuente mengenang tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh Eloy saat melawan Belgia pada tahun 1986, sambil berkata: "Itu adalah hari yang menyedihkan, tetapi Eloy sangat berani saat mengeksekusi tendangan penalti itu. Saya memiliki kenangan yang menyedihkan karena saya selalu mendukung Spanyol sepenuh hati, dan pertandingan-pertandingan seperti itu membuat saya terharu dan sedikit hancur."

    Mengenai resep ajaib untuk menghadapi pertandingan, ia berkata: “Rasa aman berasal dari memiliki tim yang bagus, dan rasa aman itu diberikan oleh performa, sikap, serta perilaku. Kerja yang cermat mendekatkanmu pada kemenangan, dan saya menghilangkan unsur dramatis dari kekalahan, karena kamu bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa dan meskipun unggul atas lawanmu, kamu tetap bisa mengalami kekalahan. Jika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, hati nurani kita akan tenang meskipun hasilnya negatif.”

    Mengenai kemungkinan pertandingan berlanjut ke adu penalti, ia menjelaskan: “Kami mempersiapkan semua skenario yang mungkin dalam waktu singkat yang kami miliki, baik di lapangan maupun melalui video. Kami telah berlatih adu penalti, memiliki spesialis yang kami kenal dengan baik, serta pemain yang mampu beradaptasi dengan situasi seperti ini. Kita akan lihat siapa yang berada di lapangan pada setiap saat, dan kita juga harus mempertimbangkan ‘insting keenam’ yang memberi tahu siapa yang paling percaya diri untuk mengambil tendangan.”

    Mengenai penampilan Pedri saat melawan Portugal, De la Fuente mengatakan: “Saya melihatnya dalam kondisi yang sangat baik, dan dia selalu menampilkan performa yang luar biasa bagi kami. Tentu saja permainannya tidak bersifat pamer, tetapi sangat praktis, dan para pemain yang turun ke lapangan mendapat manfaat dari usaha keras yang dia lakukan.”

  • Mimpi Jafi

    Pelatih kepala menegaskan bahwa pertahanan terbaik dimiliki oleh Spanyol, dengan mengatakan: “Kami selalu sangat kuat di lini pertahanan, meskipun kami adalah tim yang paling sering melepaskan tembakan ke gawang di turnamen ini. Jika kami adalah tim yang sering masuk ke area lawan sekaligus tidak memberi mereka peluang serangan, hal ini mencerminkan keseriusan dan organisasi tim yang sangat baik.”

    Mengenai impian Gavi untuk mencetak gol akrobatik di final, ia berkata: “Saya akan sangat senang hanya dengan bisa berada di final, dan saya akan bersuka cita untuk Gavi karena kami sangat menyayanginya. Apa yang ditunjukkan Gavi mencerminkan ambisi dan keinginannya untuk mencapai titik terjauh sambil tetap menghormati lawan-lawan yang akan kami hadapi, namun hal itu membuktikan bahwa pemikiran para pemain tertuju pada kemampuan kami untuk lolos.”

    De la Fuente menutup pembicaraannya mengenai bermain di stadion tertutup di tengah cuaca panas dengan mengatakan: “Sangat menguntungkan bermain di stadion seperti ini dengan suhu 22 derajat Celcius. Kami beruntung mendapat faktor ini, dan meskipun sepak bola memang seperti itu, jika kami terus melaju, kami pasti juga harus bermain di bawah terik matahari.”

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