De La Fuente: Saya memiliki kenangan pahit saat melawan Belgia... dan saya berharap mimpi Gavi bisa terwujud

De la Fuente mengenang tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh Eloy saat melawan Belgia pada tahun 1986, sambil berkata: "Itu adalah hari yang menyedihkan, tetapi Eloy sangat berani saat mengeksekusi tendangan penalti itu. Saya memiliki kenangan yang menyedihkan karena saya selalu mendukung Spanyol sepenuh hati, dan pertandingan-pertandingan seperti itu membuat saya terharu dan sedikit hancur."
Mengenai resep ajaib untuk menghadapi pertandingan, ia berkata: “Rasa aman berasal dari memiliki tim yang bagus, dan rasa aman itu diberikan oleh performa, sikap, serta perilaku. Kerja yang cermat mendekatkanmu pada kemenangan, dan saya menghilangkan unsur dramatis dari kekalahan, karena kamu bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa dan meskipun unggul atas lawanmu, kamu tetap bisa mengalami kekalahan. Jika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, hati nurani kita akan tenang meskipun hasilnya negatif.”
Mengenai kemungkinan pertandingan berlanjut ke adu penalti, ia menjelaskan: “Kami mempersiapkan semua skenario yang mungkin dalam waktu singkat yang kami miliki, baik di lapangan maupun melalui video. Kami telah berlatih adu penalti, memiliki spesialis yang kami kenal dengan baik, serta pemain yang mampu beradaptasi dengan situasi seperti ini. Kita akan lihat siapa yang berada di lapangan pada setiap saat, dan kita juga harus mempertimbangkan ‘insting keenam’ yang memberi tahu siapa yang paling percaya diri untuk mengambil tendangan.”
Mengenai penampilan Pedri saat melawan Portugal, De la Fuente mengatakan: “Saya melihatnya dalam kondisi yang sangat baik, dan dia selalu menampilkan performa yang luar biasa bagi kami. Tentu saja permainannya tidak bersifat pamer, tetapi sangat praktis, dan para pemain yang turun ke lapangan mendapat manfaat dari usaha keras yang dia lakukan.”