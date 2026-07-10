De La Fuente: Saya memiliki kenangan pahit saat melawan Belgia... dan saya berharap mimpi Gavi bisa terwujud

De la Fuente membahas posisi penjaga gawang dan membandingkan Unai Simón dengan Courtois, dengan mengatakan: "Posisi penjaga gawang sangat spesifik, dan tim hebat selalu dibangun berkat kehadiran penjaga gawang yang baik yang memberikan rasa aman yang besar. Unai Simón, Raya, dan Juan García adalah tiga kiper terbaik di dunia, dan mereka sangat cocok dengan gaya permainan kami serta apa yang ingin kami terapkan di lapangan.”

Mengenai upaya timnas Belgia untuk memberikan tekanan, pelatih El Matador itu menyatakan: “Saya tidak merasa takut atau ragu untuk mengakui keunggulan kami, tetapi dalam pertandingan seperti ini tidak ada favorit yang menonjol untuk menang. Mereka tidak akan memberikan tekanan kepada kami jika mereka menganggap kami yang paling berpeluang menang.”

Menanggapi pertanyaan apakah ia merasa tegang, De la Fuente menjawab: “Saya juga manusia biasa dan tentu saja merasa tegang, tetapi saya memiliki keyakinan yang besar terhadap hal-hal yang dapat saya kendalikan, dan semuanya berada di bawah kendali penuh. Jika ada sesuatu yang lepas dari kendali, itu di luar jangkauan kami dan tidak perlu membuat kami khawatir, karena kerja yang cermat memberi saya ketenangan, dan saya didampingi oleh para profesional yang luar biasa. Ketenangan adalah kekuatan, dan mengendalikan situasi memberi saya kekuatan.”

Mengenai kondisi para pemain yang cedera, De La Fuente menjelaskan: “Kita harus melangkah selangkah demi selangkah dan pertandingan demi pertandingan; masa kini dan masa depan kita saat ini adalah Belgia. Semua pemain dalam kondisi fisik yang prima, dan kami menghargai kontribusi mereka pada saat-saat yang kami anggap tepat, baik mereka bermain sejak awal maupun di waktu lain, dan kami akan mengevaluasi apakah mereka akan menjadi starter atau bermain di menit-menit lain.”