De La Fuente menjelang pertandingan balasan: Saya angkat topi untuk Ronaldo... dan berharap dia tidak bermain

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, menghindari sikap terlalu percaya diri dan menyampaikan pidato yang penuh rasa hormat terhadap Portugal dan Cristiano Ronaldo, menjelang pertandingan antara kedua tim pada Senin malam ini di babak 16 besar Piala Dunia.

Surat kabar "AS" memuat pernyataan De la Fuente dalam konferensi pers prapertandingan, di mana ia membela gaya permainan La Roja, sekaligus memuji kemampuan Ronaldo, serta meredakan ketegangan seputar pertandingan tersebut.

De la Fuente mengatakan, “Saya adalah pengagum Cristiano Ronaldo, dan orang-orang seperti dia. Dia memiliki kepribadian yang kuat dan tak kenal lelah, serta menjadi teladan dalam hal nilai-nilai.”

Dia melanjutkan, “Saya angkat topi untuknya. Bukan hanya karena warisan yang telah dia tinggalkan, tetapi juga karena warisan yang akan dia tinggalkan. Kita harus waspada terhadapnya dalam segala situasi. Saya tidak mengatakan dia perlu dijaga secara individu, tetapi dia harus diawasi di mana pun di lapangan.”

Dia menambahkan, “Sejujurnya, saya lebih suka jika Ronaldo tidak bermain, tetapi dia akan bermain, dan kita akan menikmati menyaksikan salah satu pemain terbaik dalam sejarah di lapangan.”