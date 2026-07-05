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Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De La Fuente menjelang pertandingan balasan: Saya angkat topi untuk Ronaldo... dan berharap dia tidak bermain

Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
L. de la Fuente
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Spanyol

Kita akan menikmati penampilan Ronaldo, salah satu pemain terbaik dalam sejarah

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, menghindari sikap terlalu percaya diri dan menyampaikan pidato yang penuh rasa hormat terhadap Portugal dan Cristiano Ronaldo, menjelang pertandingan antara kedua tim pada Senin malam ini di babak 16 besar Piala Dunia.

Surat kabar "AS" memuat pernyataan De la Fuente dalam konferensi pers prapertandingan, di mana ia membela gaya permainan La Roja, sekaligus memuji kemampuan Ronaldo, serta meredakan ketegangan seputar pertandingan tersebut.

De la Fuente mengatakan, “Saya adalah pengagum Cristiano Ronaldo, dan orang-orang seperti dia. Dia memiliki kepribadian yang kuat dan tak kenal lelah, serta menjadi teladan dalam hal nilai-nilai.”

Dia melanjutkan, “Saya angkat topi untuknya. Bukan hanya karena warisan yang telah dia tinggalkan, tetapi juga karena warisan yang akan dia tinggalkan. Kita harus waspada terhadapnya dalam segala situasi. Saya tidak mengatakan dia perlu dijaga secara individu, tetapi dia harus diawasi di mana pun di lapangan.”

Dia menambahkan, “Sejujurnya, saya lebih suka jika Ronaldo tidak bermain, tetapi dia akan bermain, dan kita akan menikmati menyaksikan salah satu pemain terbaik dalam sejarah di lapangan.”

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    Kita tidak seharusnya menuntut lebih banyak dari Yamal

    Mengenai pertarungan di lini tengah, ia berkomentar, “Saya yakin para pemain saya adalah yang terbaik di dunia, tetapi kami akan menghadapi tim yang memiliki karakteristik yang sangat mirip. Tidak hanya dari segi pertahanan, tetapi juga dalam penguasaan bola dan permainan tim, dan kita akan lihat siapa yang akan unggul.”

    Dia menambahkan, “Apakah Anda akan meminta Yamal untuk bekerja lebih keras dalam tugas-tugas pertahanan? Lamine selalu siap untuk bekerja lebih keras, tapi kita tidak boleh menuntutnya lebih dari itu.”

    Dia menegaskan, “Kami sangat senang dengan apa yang diberikan Yamal kepada kami. Yang harus kami lakukan adalah membuat para bek lawan kesulitan, dengan menyadari bahwa jika mereka yang menentukan ritme permainan, maka kami semua harus bertahan.”

    Ia menambahkan, “Yamal suka memikul tanggung jawab, suka menjadi sorotan, dan memimpin tim. Karena itu, kami fokus pada aspek ini: 0% kekhawatiran, dan 100% motivasi. Sangat menyenangkan melihatnya dalam sesi latihan, karena ia memberikan rasa tenang bagi semua orang. Saya yakin ia akan menampilkan pertandingan yang luar biasa, karena semua kondisi sudah mendukung hal itu.”

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    Markah ketat Bao Kubarsi terhadap Cristiano Ronaldo

    Dia melanjutkan, “Bagaimana pendapatmu tentang kartu merah yang diterima Balugon? Saya tidak tahu alasan apa yang mendorong FIFA untuk mengambil keputusan ini, jadi saya tidak bisa mengomentari hal itu.”

    Mengenai pengawalan Kobarsi terhadap Cristiano, ia berkomentar, “Kamu tidak pernah bisa merasa tenang ketika berhadapan dengan Cristiano, sama seperti halnya dengan Lamine atau Oyarzabal. Namun, saya memiliki kepercayaan penuh pada para pemain kami.”

    Dia menambahkan, “Apakah ada keinginan untuk membalas dendam setelah kekalahan di Liga Bangsa-Bangsa? Kita harus mencari kelemahan mereka, karena setiap tim pasti memiliki kelemahan. Ini akan menjadi pertandingan yang berbeda, bukan dari segi teknis karena gaya bermainnya serupa, tetapi Piala Dunia adalah kesempatan yang tidak sering datang, dan kita harus bermain dengan cara yang mendekatkan kita pada kemenangan.”

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    Perbandingan dengan apa yang terjadi pada tahun 2024

    Dia berkata, “Apakah perbandingan dengan apa yang terjadi pada tahun 2024 memberikan tekanan bagi kalian? Perbandingan itu selalu positif. Lebih baik memulai pembangunan dari fondasi yang telah meraih kesuksesan besar daripada memulai dari nol. Namun, kita tidak boleh terlalu memandang ke masa lalu, melainkan ke masa kini, dan yang terpenting ke masa depan.”

    Mengenai kesulitan yang dialami Yamal saat menghadapi Nuno Mendes di final Liga Bangsa-Bangsa, ia berkomentar, “Nuno Mendes membuat banyak pemain kesulitan, karena dia pemain yang hebat. Demikian pula, Lamine membuat banyak bek mengalami malam-malam yang sulit.”

    Ia menekankan, “Kita harus memberi Yamal ketenangan, meskipun ia tidak terlalu membutuhkannya karena ia percaya diri. Yang terpenting, ia tidak merasa cemas, dan tetap fokus pada dirinya sendiri serta tim seperti yang selalu dilakukannya. Setiap pertandingan berbeda satu sama lain, dan kita tidak boleh berasumsi bahwa lawan yang pernah mengalahkanmu sekali akan selalu mengalahkanmu. Semoga ia memberi kita malam yang bersejarah.”

    Mengenai kondisi Nico Williams, ia menjelaskan, “Kita lihat saja bagaimana jalannya pertandingan. Pertandingan itulah yang akan menentukan apakah ia akan bermain atau tidak, namun dengan mempertimbangkan bahwa ia baru pulih dari cedera.”

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