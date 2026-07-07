De La Fuente: Inilah yang saya katakan kepada Ronaldo... dan Yamal menjadi penyebab cedera bintang Portugal itu

De la Fuente kembali memuji Merino dan para pemain yang masuk dari bangku cadangan, dengan mengatakan: "Saya sangat senang dengan generasi ini, dan Mikel Merino adalah salah satunya. Saya sudah berjanji padanya sebelumnya bahwa saya akan menjemputnya di rumahnya. Dia selalu memberikan hasil yang luar biasa bagi kami. Saya juga ingin memuji semua pemain yang turun di babak kedua. Hal yang sama terjadi di Kejuaraan Eropa, dan ini mencerminkan suasana yang sangat baik serta kekompakan yang luar biasa di dalam tim.”

Ia menegaskan bahwa tim nasional Spanyol masih mampu berkembang meskipun telah menampilkan performa yang baik saat melawan Portugal, sambil menjelaskan: “Selalu ada ruang untuk perbaikan. Kami menyadari betapa beratnya tuntutan Piala Dunia, dan tim terus berkembang. Itu adalah pertandingan luar biasa antara dua lini tengah terbaik di dunia, dan kami sangat beruntung. Saya tidak peduli siapa lawan kami berikutnya, yang terpenting kami telah mencapai perempat final, dan siapa pun lawannya, mereka pantas mencapai tahap ini.”

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