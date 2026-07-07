De La Fuente: Inilah yang saya katakan kepada Ronaldo... dan Yamal menjadi penyebab cedera bintang Portugal itu

Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, menegaskan bahwa tim negaranya layak lolos ke perempat final Piala Dunia setelah mengalahkan Portugal melalui gol di menit-menit akhir yang dicetak oleh Mikel Merino pada babak 16 besar, Senin.
Ia menggambarkan pertandingan tersebut sebagai “final dini” antara dua tim papan atas.
Ia mengatakan: “Itu adalah pertandingan yang luar biasa antara dua tim yang memiliki level sangat tinggi. Sayangnya, salah satunya harus tersingkir dari turnamen ini. Kami sudah mengatakan sebelum pertandingan bahwa ini adalah final sebelum final, dan pada akhirnya kami memenangkannya dengan cara yang luar biasa.”