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De La Fuente: Inilah yang saya katakan kepada Ronaldo... dan Yamal menjadi penyebab cedera bintang Portugal itu

Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
L. de la Fuente
M. Merino
C. Ronaldo
L. Yamal
Rodri
Portugal
Spanyol
AS

"Bintang Spanyol adalah cahaya yang menjadi penuntun kami"

Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, menegaskan bahwa tim negaranya layak lolos ke perempat final Piala Dunia setelah mengalahkan Portugal melalui gol di menit-menit akhir yang dicetak oleh Mikel Merino pada babak 16 besar, Senin.

Ia menggambarkan pertandingan tersebut sebagai “final dini” antara dua tim papan atas.

Ia mengatakan: “Itu adalah pertandingan yang luar biasa antara dua tim yang memiliki level sangat tinggi. Sayangnya, salah satunya harus tersingkir dari turnamen ini. Kami sudah mengatakan sebelum pertandingan bahwa ini adalah final sebelum final, dan pada akhirnya kami memenangkannya dengan cara yang luar biasa.”

  • Merino... Pria di Saat-Saat Penentu

    Pelatih asal Spanyol itu memuji Mikel Merino, pencetak gol penentu kemenangan, dengan mengatakan: “Mikel Merino tidak pernah mengecewakan, dia pemain yang bisa diandalkan. Dia pernah membawa kami meraih gelar juara Eropa; dia adalah pemain luar biasa dan salah satu yang terbaik di dunia di posisinya, selain itu perilakunya di dalam dan di luar lapangan tak tertandingi.”

    Ketika ditanya mengenai keputusannya untuk tidak menurunkan Merino sejak awal sebelum ia mencetak gol yang memastikan lolosnya tim, ia menjelaskan: “Saya selalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang menurut saya terbaik untuk tim. Saya bisa saja memanfaatkan situasi ini sekarang, tapi saya tidak ingin melakukannya. Mikel adalah pemain yang bisa diandalkan saat tim membutuhkannya, dan saya sangat puas dengannya.”

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  • Ronaldo... dan lawannya di perempat final

    De la Fuente mengungkapkan percakapannya dengan kapten Portugal, Cristiano Ronaldo, setelah pertandingan, dengan mengatakan: “Saya telah berbicara dengan Cristiano dalam berbagai kesempatan. Saya mengaguminya, nilai-nilainya, dan gaya hidupnya, dan saya telah mengatakan hal itu kepadanya. Saya rasa dia adalah panutan bagi kaum muda.”

    Pelatih asal Spanyol itu menolak untuk memikirkan lawan berikutnya di perempat final, sambil menambahkan: “Kami akan merayakan terlebih dahulu keberhasilan lolos ke perempat final, baru kemudian menghadapi lawan mana pun. Kami sangat tenang, dan memiliki pengalaman yang sangat besar dalam turnamen semacam ini, bahkan ketika bermain melawan tuan rumah. Tim ini tidak pernah mundur dalam kompetisi besar.”

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  • Rahasia Spanyol... Kekuatan tim

    De la Fuente kembali memuji Merino dan para pemain yang masuk dari bangku cadangan, dengan mengatakan: "Saya sangat senang dengan generasi ini, dan Mikel Merino adalah salah satunya. Saya sudah berjanji padanya sebelumnya bahwa saya akan menjemputnya di rumahnya. Dia selalu memberikan hasil yang luar biasa bagi kami. Saya juga ingin memuji semua pemain yang turun di babak kedua. Hal yang sama terjadi di Kejuaraan Eropa, dan ini mencerminkan suasana yang sangat baik serta kekompakan yang luar biasa di dalam tim.”

    Ia menegaskan bahwa tim nasional Spanyol masih mampu berkembang meskipun telah menampilkan performa yang baik saat melawan Portugal, sambil menjelaskan: “Selalu ada ruang untuk perbaikan. Kami menyadari betapa beratnya tuntutan Piala Dunia, dan tim terus berkembang. Itu adalah pertandingan luar biasa antara dua lini tengah terbaik di dunia, dan kami sangat beruntung. Saya tidak peduli siapa lawan kami berikutnya, yang terpenting kami telah mencapai perempat final, dan siapa pun lawannya, mereka pantas mencapai tahap ini.”

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  • Rodri "Al-Nour"... dan Yamal membangun masa depannya

    De la Fuente memberikan pujian khusus kepada gelandang Rodri, dengan mengatakan: “Bagi saya, Rodri adalah cahaya yang menuntun tim ini, dan karena itulah saya menganggapnya sebagai pemain terbaik di dunia di posisinya. Jika ada yang berani meragukannya, hal itu benar-benar membuat saya tercengang,” demikian dilansir situs okdiario.

    Ia menutup pembicaraannya dengan memuji penampilan Lamine Yamal saat melawan Portugal, meskipun ia harus menghadapi tantangan berat dari Nuno Mendes, dengan mengatakan: “Dia menjalani salah satu pertandingan terpenting dalam kariernya, pertandingan yang sangat berkontribusi pada perkembangan terus-menerusnya. Mungkin cedera yang dialami Nuno disebabkan oleh tekanan yang diberikan Lamine kepadanya. Dia tampil luar biasa, berjuang keras demi tim, dan menampilkan salah satu penampilan terbaik dalam kariernya, serta masih banyak yang bisa dia raih di Piala Dunia ini.”

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