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David De Gea FiorentinaGetty Images
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

De Gea menyerang Manchester City: "Jadi berapa gelar Premier League yang saya menangkan bersama United?" Apa yang ia maksud?

Premier League
Serie A
D. de Gea
Fiorentina
Manchester City
Manchester United

Kontroversi tidak mereda setelah putusan yang menyatakan Manchester Citybersalah atas 114 pelanggaran yang dilakukan selama bertahun-tahun. Tim asuhan Maresca itu kini terancam sanksi berat dan banyak rival yang dikalahkan City kini menuntut kembali apa yang dirampas dari mereka akibat perilaku yang kemudian dinilai tidak benar. Sambil menunggu banding dan putusan baru dari Premier League, komentar sindiran dari David de Gea pun datang.


Kiper Fiorentina saat ini itu merupakan rival lama City ketika mengawal gawang Manchester United, dan melalui media sosialnya, ia ingin melontarkan sebuah sindiran kepada mantan tetangganya itu.


  • "Mari kita bicarakan. Jadi, berapa gelar Premier League yang saya menangkan?", tulisnya di X, sambil menyertakan emoji berpikir.



    Pemain Spanyol itu berada di United selama 12 musim, hingga 2023, dengan mencatatkan 545 penampilan dan satu gelar Premier League. Namun, selama periode tersebut ia juga dua kali finis di belakang City, tepat pada tahun-tahun ketika rival sekota mereka diduga melakukan pelanggaran fiskal.

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