Kontroversi tidak mereda setelah putusan yang menyatakan Manchester Citybersalah atas 114 pelanggaran yang dilakukan selama bertahun-tahun. Tim asuhan Maresca itu kini terancam sanksi berat dan banyak rival yang dikalahkan City kini menuntut kembali apa yang dirampas dari mereka akibat perilaku yang kemudian dinilai tidak benar. Sambil menunggu banding dan putusan baru dari Premier League, komentar sindiran dari David de Gea pun datang.





Kiper Fiorentina saat ini itu merupakan rival lama City ketika mengawal gawang Manchester United, dan melalui media sosialnya, ia ingin melontarkan sebuah sindiran kepada mantan tetangganya itu.



