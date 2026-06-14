"Saya absen selama 4-5 bulan karena cedera, tapi saya merasa baik-baik saja di awal musim dan sekarang pun saya merasa cukup baik. Saya rasa saya menemukan gaya permainan yang sangat berbeda di Napoli dibandingkan dengan yang biasa saya jalani di Inggris. Namun, meski absen cukup lama, saya tetap belajar beberapa hal, seperti cara bertahan di lini belakang."





"Saya pikir Lukaku telah meningkatkan level permainannya. Kami sudah berbicara sebelum Piala Dunia dan dia tahu betul bahwa dia harus berlatih sekeras mungkin untuk mendekati level kebugarannya. 90 menit masih lama, tapi dia dalam kondisi baik dan dalam laga persahabatan dia telah menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas untuk mencetak gol bahkan dalam waktu singkat."