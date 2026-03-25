Gianni De Biasi, mantan pelatih timnas Albania, diwawancarai oleh Fanpage.it. Mulai dari ulasan tentang babak playoff PialaDunia hingga kenangannya pada tahun 2016 ketika ia hampir menjadi pelatih timnas, berikut ini adalah pernyataannya.
De Biasi: “Saya yakin bahwa saya lah yang akan menjadi pelatih tim nasional pada tahun 2016”
KARIR
"Kalau aku ingin menjalani jalan yang mulus di dunia sepak bola, cukup saja aku bergabung dengan klub besar, titik… Untuk tetap murni dan jujur, aku memilih tidak naik helikopter, melainkan mendaki gunung dengan kapak es."
Babak play-off
"Gattuso adalah sosok yang tulus, yang telah melalui berbagai pengalaman selama beberapa tahun terakhir. Kini ia dan stafnya tengah menghadapi tantangan, dan ini adalah tantangan yang tak kenal ampun. Stafnya, kecuali Riccio, saya rasa baru pertama kali bekerja sama, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Pada dasarnya, di tengah kesulitanlah kamu harus berusaha memberikan yang terbaik. Dia memikul tanggung jawab yang besar. Dia adalah pelatih yang telah melalui proses yang baik, meskipun mungkin dalam beberapa situasi dia kurang beruntung, namun dia menjalaninya dengan bangga, menunjukkan seluruh kebanggaan dan kegigihannya yang khas Calabria. Dia sebagai pelatih kepala sebenarnya bisa saja cocok, jujur saja. Dia memang cocok karena dia adalah orang yang telah mengalami lingkungan itu, mengenal semua dinamika yang berputar di sekitar Tim Nasional, ini adalah kesempatan yang tidak sering datang, jadi dia langsung mengambilnya."
SAAT ITU DIA BISA SAJA MENJADI PELATIH KEPALA
"Ya, saya yakin bahwa saya akan menjadi pelatih tim nasional pada tahun 2016. Namun, tanpa diduga, Ventura mendahului saya, dan saya pun sempat berbagi momen-momen menyenangkan bersamanya saat makan bersama. Saya telah melakukan beberapa pertemuan melalui telepon dan tatap muka dengan Federasi Sepak Bola Italia, yang ingin mencari pengganti Antonio Conte yang telah mengumumkan bahwa setelah Euro di Prancis ia akan bergabung dengan Chelsea. Sebaliknya, saya justru tidak ingin ada keributan seputar situasi ini, karena jika saya pergi ke Euro sebagai pelatih, saya akan kehilangan banyak hal di mata para pemain saya. Justru karena itulah setiap kali saya berusaha keras agar semuanya tetap dalam kerahasiaan mutlak. Lalu tiba-tiba mereka memilih dan mengumumkan Ventura, yang baru saja lepas dari Torino. Bagaimanapun, kejadian ini membuat saya sangat kecewa dan saya memutuskan hubungan. Saya kecewa karena saya sudah melakukan wawancara panjang dan mengira pencalonan saya sudah pasti."