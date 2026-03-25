De Biasi: “Saya yakin bahwa saya lah yang akan menjadi pelatih tim nasional pada tahun 2016”

"Ya, saya yakin bahwa saya akan menjadi pelatih tim nasional pada tahun 2016. Namun, tanpa diduga, Ventura mendahului saya, dan saya pun sempat berbagi momen-momen menyenangkan bersamanya saat makan bersama. Saya telah melakukan beberapa pertemuan melalui telepon dan tatap muka dengan Federasi Sepak Bola Italia, yang ingin mencari pengganti Antonio Conte yang telah mengumumkan bahwa setelah Euro di Prancis ia akan bergabung dengan Chelsea. Sebaliknya, saya justru tidak ingin ada keributan seputar situasi ini, karena jika saya pergi ke Euro sebagai pelatih, saya akan kehilangan banyak hal di mata para pemain saya. Justru karena itulah setiap kali saya berusaha keras agar semuanya tetap dalam kerahasiaan mutlak. Lalu tiba-tiba mereka memilih dan mengumumkan Ventura, yang baru saja lepas dari Torino. Bagaimanapun, kejadian ini membuat saya sangat kecewa dan saya memutuskan hubungan. Saya kecewa karena saya sudah melakukan wawancara panjang dan mengira pencalonan saya sudah pasti."