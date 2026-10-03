AFP
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Dayot Upamecano meninggalkan pemusatan latihan Prancis dan kembali ke Bayern Munich setelah kartu merah saat melawan Italia
Bek Prancis diganjar kartu merah
Bek tengah berusia 27 tahun itu terpaksa meninggalkan skuad Prancis lebih awal setelah menerima kartu kuning kedua karena menarik Moise Kean pada lima menit terakhir. Kartu merah itu memicu skorsing otomatis satu pertandingan, yang membuatnya absen dalam laga UEFA Nations League melawan Belgia pada Senin di Stade de France. Federasi Sepak Bola Prancis kemudian memulangkan sang bek dari Clairefontaine pada pukul 09.30 pagi Sabtu untuk kembali ke Munich.
- Flash Press Agency
Zidane gagal mencatatkan rekor bersejarah
Kartu merah Upamecano menambah frustrasi pada malam yang mengecewakan di Saint-Denis ketika gol penyeimbang Alessandro Bastoni membatalkan tendangan bebas indah Michael Olise dan merusak kepulangan Zinedine Zidane. Hasil imbang 1-1 itu menggagalkan Zidane menjadi pelatih Prancis pertama sejak Henri Michel pada 1984 yang membuka masa tugasnya dengan tiga kemenangan beruntun dan tiga clean sheet. Absennya Kylian Mbappe karena cedera pergelangan kaki juga makin menumpulkan daya gedor tuan rumah sepanjang pertandingan.
Bayern Munich mendapat dorongan awal untuk lini pertahanan
Kembalinya lebih awal tanpa cedera akan disambut baik oleh bos Bayern Vincent Kompany menjelang jadwal musim gugur yang padat. Upamecano bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan pembuka 1-0 di Turki, diistirahatkan saat meraih kemenangan dengan skor yang sama di Belgia, lalu kembali menjadi starter saat menghadapi Italia. Menjaga bek-bek kunci tetap bugar tetap menjadi hal yang sangat penting ketika raksasa Bavaria itu berupaya mempertahankan momentum di kompetisi domestik maupun Eropa.
- AFP
Laga tandang ke Augsburg menguji perburuan gelar
Bayern kembali beraksi di Bundesliga pada Sabtu, 10 Oktober, dengan laga tandang yang berat melawan Augsburg pada pekan kelima. Tim asuhan Kompany saat ini berada di posisi kedua klasemen, tertinggal dua poin dari pemuncak awal Borussia Dortmund. Meraih tiga poin penuh di laga tandang sangat penting untuk terus menekan para rival mereka dalam perburuan gelar.
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