Kembalinya lebih awal tanpa cedera akan disambut baik oleh bos Bayern Vincent Kompany menjelang jadwal musim gugur yang padat. Upamecano bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan pembuka 1-0 di Turki, diistirahatkan saat meraih kemenangan dengan skor yang sama di Belgia, lalu kembali menjadi starter saat menghadapi Italia. Menjaga bek-bek kunci tetap bugar tetap menjadi hal yang sangat penting ketika raksasa Bavaria itu berupaya mempertahankan momentum di kompetisi domestik maupun Eropa.