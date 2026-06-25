Dayot Upamecano mengungkap rencananya untuk membungkam Erling Haaland, sementara bintang Prancis itu menantikan pertarungan 'fisik' melawan striker Norwegia tersebut

Pertandingan ini menjadi ajang reuni yang menarik bagi keduanya, yang terakhir kali bertemu dalam laga sistem gugur Liga Champions yang sangat melelahkan pada April 2023. Upamecano menekankan bahwa orientasi tubuh yang tepat sangatlah penting saat menghadapi lawan yang sangat agresif secara fisik dan unggul saat bermain membelakangi gawang.

Dia mengatakan: "Saat tim lawan melakukan lemparan ke dalam, selalu lebih baik untuk melakukan penjagaan ganda terhadapnya. Pemain bebas di tim kami, biasanya bek sayap, tidak boleh terlalu jauh di depannya, dan saya harus tetap berada tepat di belakangnya, cukup dekat, tetapi tanpa mengawalnya terlalu ketat. Sulit untuk mencoba mengantisipasi atau menghalangi jalannya karena dia sangat kuat. Melawannya, selalu menjadi pertarungan yang sesungguhnya.

"Hal terpenting dalam duel dengannya adalah posisi awal dan postur tubuh Anda, sehingga Anda selalu bisa melihat bola dan dirinya. Jika dia berhasil lepas dari Anda, sulit untuk mengejarnya karena dia sangat cepat.

"Paradoksnya, menghadapi Haaland lebih merupakan pertarungan gerakan daripada pertarungan fisik murni. Kamu harus siap di setiap langkah dan memperhatikan di mana dia berada. Kita semua tahu dia tidak akan menyentuh bola sebanyak 50 kali. Dia hanya akan menguasai bola dua atau tiga kali, tapi dia akan memainkan dua atau tiga kesempatan itu dengan 100%, jadi kamu pun harus berada di level 100%."

"Tapi hati-hati — Haaland memang pemain yang luar biasa, tapi jangan lupakan [Alexander] Sorloth, yang pernah bermain bersama saya di Leipzig. Dia sangat kuat, sangat cepat, dan tendangannya sangat keras."