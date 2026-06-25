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Dayot Upamecano mengungkap rencananya untuk membungkam Erling Haaland, sementara bintang Prancis itu menantikan pertarungan 'fisik' melawan striker Norwegia tersebut
Les Bleus menghadapi ujian terberat
Setelah awal turnamen yang mengesankan, duet pertahanan tangguh William Saliba dan Upamecano kini menghadapi tantangan terberatnya sejauh ini saat Les Bleus berhadapan dengan Norwegia untuk memperebutkan posisi teratas di Grup I. Upamecano telah tampil sebagai pemimpin yang karismatik bagi Prancis, menampilkan performa luar biasa saat mengalahkan Senegal dan menjaga gawang tetap bersih dengan disiplin saat melawan Irak. Namun, fokusnya kini harus beralih untuk menghentikan penyerang Norwegia yang sangat tajam, yang telah mencetak empat gol dalam kompetisi ini.
- AFP
Upamecano memaparkan strategi pertahanan
Pemain timnas Prancis ini sangat menyadari bahwa untuk mengendalikan penyerang yang sangat berbahaya itu, dibutuhkan konsentrasi penuh dan kesadaran spasial yang sempurna selama 90 menit.
Berbicara kepada L'Equipe, Upamecano menjelaskan: "Saat menghadapi Haaland, Anda harus selalu mengawasinya dengan satu mata, melacak posisinya, dan mengawasi pemain yang menguasai bola dengan mata lainnya, meskipun Anda tidak dalam keadaan kalah jumlah. Ketika dia berada di sisi buta saya dan salah satu rekan setimnya melakukan overlap, saya tahu saya harus menoleh ke belakang dua atau tiga kali untuk melihat ke mana dia pergi dan bagaimana dia memposisikan dirinya. Kita semua tahu dia adalah pemain yang sangat eksplosif dalam beberapa yard pertama, mirip seperti Kylian [Mbappe]."
Bek tengah Bayern Munich itu menambahkan: “Dia hanya butuh sepersekian detik untuk mengubah arah. Jadi, Anda harus selalu mengawasinya. Jika Anda tidak bisa mengantisipasi sentuhan pertamanya dan mencegahnya mendapatkan bola, Anda harus mencoba memaksanya ke sisi lapangan. Dia adalah pemain yang menyukai pertarungan fisik, dan saya pun demikian. Namun terkadang Anda harus mengelola situasi, mengarahkan dia ke sayap, dan menutup sudut tembakannya.”
Mengantisipasi gerakan di atas otot
Pertandingan ini menjadi ajang reuni yang menarik bagi keduanya, yang terakhir kali bertemu dalam laga sistem gugur Liga Champions yang sangat melelahkan pada April 2023. Upamecano menekankan bahwa orientasi tubuh yang tepat sangatlah penting saat menghadapi lawan yang sangat agresif secara fisik dan unggul saat bermain membelakangi gawang.
Dia mengatakan: "Saat tim lawan melakukan lemparan ke dalam, selalu lebih baik untuk melakukan penjagaan ganda terhadapnya. Pemain bebas di tim kami, biasanya bek sayap, tidak boleh terlalu jauh di depannya, dan saya harus tetap berada tepat di belakangnya, cukup dekat, tetapi tanpa mengawalnya terlalu ketat. Sulit untuk mencoba mengantisipasi atau menghalangi jalannya karena dia sangat kuat. Melawannya, selalu menjadi pertarungan yang sesungguhnya.
"Hal terpenting dalam duel dengannya adalah posisi awal dan postur tubuh Anda, sehingga Anda selalu bisa melihat bola dan dirinya. Jika dia berhasil lepas dari Anda, sulit untuk mengejarnya karena dia sangat cepat.
"Paradoksnya, menghadapi Haaland lebih merupakan pertarungan gerakan daripada pertarungan fisik murni. Kamu harus siap di setiap langkah dan memperhatikan di mana dia berada. Kita semua tahu dia tidak akan menyentuh bola sebanyak 50 kali. Dia hanya akan menguasai bola dua atau tiga kali, tapi dia akan memainkan dua atau tiga kesempatan itu dengan 100%, jadi kamu pun harus berada di level 100%."
"Tapi hati-hati — Haaland memang pemain yang luar biasa, tapi jangan lupakan [Alexander] Sorloth, yang pernah bermain bersama saya di Leipzig. Dia sangat kuat, sangat cepat, dan tendangannya sangat keras."
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Pertandingan bersejarah di Boston menanti
Pertandingan akbar ini menandai pertemuan pertama di ajang Piala Dunia pria antara kedua negara Eropa ini. Meskipun statistik historis sangat menguntungkan Prancis—yang telah memenangkan lima pertandingan terakhirnya melawan tim-tim Eropa—Norwegia justru tampil dalam performa terbaiknya. Haaland berada di ambang menyamai rekor legendaris turnamen dengan mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut, sehingga menjamin pertarungan yang menarik untuk memperebutkan supremasi.