Berbicara dalam acara 'Meet, Greet & Table Football' di Seville, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Kroasia itu mengakui Spanyol memang pantas difavoritkan, tetapi menegaskan mereka tetap rentan jika rasa puas diri muncul. Memperingatkan Spanyol agar tidak meremehkan laga ini, Suker mengatakan, seperti dikutip outlet Spanyol MARCA: "Spanyol adalah favorit, tetapi sebagai orang Kroasia, saya ingin menang. Anda punya tim yang luar biasa, pelatih yang bagus, dan ambisi. Semoga Anda bersantai, tetapi setiap kali orang meremehkan kami, kami akan bangkit."