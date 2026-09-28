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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Davor Suker melontarkan peringatan berani di Nations League kepada Spanyol yang "luar biasa" saat legenda Kroasia itu mendukung Luka Modric yang awet muda untuk membuat kejutan

D. Suker
L. Modric
Spain vs Croatia
Spain
Croatia
UEFA Nations League A
AC Milan
Serie A

Ikon Kroasia Davor Suker memperingatkan rival di UEFA Nations League, Spanyol, bahwa meremehkan negaranya bisa berakibat mahal menjelang duel Selasa di Ramon Sanchez-Pizjuan. Mantan striker Sevilla itu mengakui kualitas Spanyol, sambil menjagokan gelandang yang tak lekang oleh waktu, Luka Modric, untuk memimpin kejutan atas juara bertahan Eropa itu di Seville.

  • Striker ikonis bunyikan peringatan

    Suker melontarkan peringatan tegas kepada Spanyol jelang laga UEFA Nations League hari Selasa di Ramon Sanchez-Pizjuan. Mantan penyerang Sevilla dan Real Madrid itu menegaskan bahwa tim asuhan Luis de la Fuente bisa tergelincir jika mereka meremehkan semangat juang Kroasia. Suker juga menaruh kepercayaan penuh kepada Modric untuk memimpin Kroasia dan menciptakan kejutan besar di Andalusia.

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  • imago-sport-1079098841.jpgNurPhoto

    Mantan penyerang memperingatkan agar tidak lengah

    Berbicara dalam acara 'Meet, Greet & Table Football' di Seville, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Kroasia itu mengakui Spanyol memang pantas difavoritkan, tetapi menegaskan mereka tetap rentan jika rasa puas diri muncul. Memperingatkan Spanyol agar tidak meremehkan laga ini, Suker mengatakan, seperti dikutip outlet Spanyol MARCA: "Spanyol adalah favorit, tetapi sebagai orang Kroasia, saya ingin menang. Anda punya tim yang luar biasa, pelatih yang bagus, dan ambisi. Semoga Anda bersantai, tetapi setiap kali orang meremehkan kami, kami akan bangkit."

  • Playmaker veteran membangkitkan harapan untuk membuat kejutan

    Optimisme Kroasia semakin menguat berkat penampilan bersejarah Modric di Praha, saat ia menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah negaranya pada usia 41 tahun dalam kemenangan 2-1 atas Czechia. Mendukung pengaruh abadi sang gelandang veteran dan kualitas teknis skuad tersebut, mantan penyerang Kroasia itu menambahkan: "Modric telah menunjukkan bahwa ia masih bisa tampil. Kami punya kualitas yang luar biasa. Semoga akan ada gol karena saya tidak suka hasil 0-0."

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  • Spain v Croatia: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Rekor tak terkalahkan menghadapi ujian terberat

    Spanyol tiba di Seville usai meraih kemenangan 3-2 yang mendebarkan atas Inggris di Wembley yang memperpanjang catatan tak terkalahkan luar biasa mereka menjadi 39 pertandingan. Spanyol mungkin memetik kemenangan dalam masing-masing dari tiga pertemuan terakhir melawan Kroasia, tetapi tim tamu bertekad menggusur juara Eropa itu dari puncak Grup A3. Itu membuat laga Selasa menjadi ujian penting bagi lini pertahanan kedua kubu, dengan dua pertandingan Nations League lainnya masih menanti.

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