Getty Images Sport
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Davide Frattesi mengenang kembalinya Roberto Mancini ke Italia, kedekatannya dengan Gattuso, dan patah hati di Zenica
Frattesi yang terlahir kembali menyambut kembalinya Italia asuhan Roberto Mancini
Gelandang Lazio Davide Frattesi merayakan ulang tahunnya yang ke-27 di kamp latihan di Coverciano sambil merefleksikan perjalanan kariernya di tim nasional menjelang laga pembuka UEFA Nations League melawan Belgia di Roma pada Jumat. Setelah menjalani debut senior di bawah asuhan Roberto Mancini pada 2022, gelandang itu menyambut hangat kembalinya sang pelatih ke bangku tim nasional.
Frattesi membela Mancini dari sorotan publik pada masa lalu, dengan menegaskan bahwa skuad tetap sepenuhnya mendukung kepemimpinan taktisnya.
Pemain kelahiran Roma itu memasuki jeda internasional dalam performa impresif setelah mencetak tiga gol dalam tiga penampilan pertamanya bersama Lazio.
- Getty Images Sport
Panggilan telepon Gattuso meyakinkan Frattesi untuk pindah ke Lazio
Membuka cerita soal kepindahannya pada musim panas dari Inter, Frattesi memberi kredit kepada manajer Lazio Gennaro Gattuso karena secara pribadi membujuknya untuk kembali ke klub kota kelahirannya. Setelah dua musim yang membuat frustrasi karena tidak mendapat menit bermain reguler sebagai starter di San Siro, gelandang itu mengungkapkan bahwa pendekatan langsung Gattuso menyalakan kembali gairah masa kecilnya untuk bermain sepakbola.
Frattesi memuji kemampuan Gattuso dalam mengelola pemain, seraya menarik kesamaan antara intensitas dan mentalitas kompetitif yang mereka miliki bersama.
"Gattuso menelepon saya musim panas ini, dan saya tidak ragu untuk mengatakan ya karena saya menghormatinya sebagai pelatih maupun sebagai pria," kata Frattesi. "Saya mirip dengannya, dan saya menikmati tantangan seperti dirinya. Saya langsung merasa terhubung dengan Rino."
Gelandang ungkap patah hati Piala Dunia di Zenica masih menjadi luka yang belum sembuh
Meski memiliki hubungan yang kuat di Lazio, Frattesi mengakui bahwa baik dirinya maupun Gattuso tidak pernah membahas kegagalan menyakitkan Italia dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Bosnia di Zenica. Gelandang itu mengakui kekecewaan yang masih membekas tetap menjadi luka terbuka bagi mereka berdua, seraya mengungkapkan bahwa ia menolak menonton satu pun pertandingan selama turnamen Piala Dunia.
Ia menegaskan bahwa bahkan mencetak puluhan gol untuk klub dan negara tidak akan langsung menghapus kepedihan pribadi tersebut.
"Saya dan Gattuso tidak pernah lagi berbicara tentang malam itu karena itu adalah luka terbuka, masih ada dan masih berdarah bagi kami berdua," tambah Frattesi. "Butuh waktu untuk menyembuhkannya. Saya datang ke Lazio karena saya ingin kembali, dan karena Rino menginginkan saya."
- AFP
Italia bersiap menghadapi Belgia asuhan Van Bommel di Stadio Olimpico
Italia mengalihkan fokus mereka ke duel UEFA Nations League hari Jumat melawan Belgia di Stadio Olimpico, tempat Mark van Bommel memimpin tim tamu. Frattesi mendesak skuad untuk fokus sepenuhnya pada hasil dalam waktu dekat sambil mengintegrasikan talenta-talenta muda yang sedang muncul ke dalam racikan Mancini.
Bermain di stadion kandangnya, gelandang Lazio itu menargetkan untuk menjadi jangkar lini tengah Italia dan memulai siklus baru dengan tiga poin.
Italia memburu penampilan meyakinkan di Roma.
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