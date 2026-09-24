Gelandang Lazio Davide Frattesi merayakan ulang tahunnya yang ke-27 di kamp latihan di Coverciano sambil merefleksikan perjalanan kariernya di tim nasional menjelang laga pembuka UEFA Nations League melawan Belgia di Roma pada Jumat. Setelah menjalani debut senior di bawah asuhan Roberto Mancini pada 2022, gelandang itu menyambut hangat kembalinya sang pelatih ke bangku tim nasional.

Frattesi membela Mancini dari sorotan publik pada masa lalu, dengan menegaskan bahwa skuad tetap sepenuhnya mendukung kepemimpinan taktisnya.

Pemain kelahiran Roma itu memasuki jeda internasional dalam performa impresif setelah mencetak tiga gol dalam tiga penampilan pertamanya bersama Lazio.