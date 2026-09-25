Dari tahun-tahun yang dihabiskan di lapangan kecil hingga masa-masanya di Inter, lalu pulang ke rumah, ke Lazio: Davide Frattesi menjadi protagonis episode pertama musim baru MySkills, format DAZN yang berkolaborasi dengan EA SPORTS FC 27 dan kini memasuki musim keempatnya.

Format ini kembali tersedia secara eksklusif di DAZN dan mengajak para penggemar dalam perjalanan menelusuri rahasia para pesepakbola, mengulas pergerakan di lapangan, visi bermain, dan peran yang membedakan mereka baik di lapangan nyata maupun di lapangan virtual FC 27.