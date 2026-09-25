Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Frattesi Bologna LazioGetty Images
Diterjemahkan oleh

Davide Frattesi: "Lazio adalah pilihan hati. Di Inter, posisi kedua atau hasil imbang tidak pernah dipertimbangkan"

Serie A
Lazio
D. Frattesi

Dari tahun-tahun yang dihabiskan di lapangan kecil hingga masa-masanya di Inter, lalu pulang ke rumah, ke Lazio: Davide Frattesi menjadi protagonis episode pertama musim baru MySkills, format DAZN yang berkolaborasi dengan EA SPORTS FC 27 dan kini memasuki musim keempatnya.

Format ini kembali tersedia secara eksklusif di DAZN dan mengajak para penggemar dalam perjalanan menelusuri rahasia para pesepakbola, mengulas pergerakan di lapangan, visi bermain, dan peran yang membedakan mereka baik di lapangan nyata maupun di lapangan virtual FC 27.

  • Lazio, urusan hati

    "Sejak nenek saya meninggal, saya selalu punya keinginan untuk kembali tinggal di tempat yang selama bertahun-tahun menjadi rumah. Saya merasa Lazio sangat "milik saya", bahkan hasil pertandingan juga memengaruhi suasana hati saya. Bermain untuk Lazio seperti membela sesuatu yang merupakan bagian dari keluarga: saya pergi ke stadion bersama ayah dan kami membayangkan kemungkinan bisa bermain di tim utama di Stadio Olimpico."

    • Iklan

  • Hubungan dengan Gattuso

    "Saya sudah pernah bekerja dengannya di tim nasional dan saya selalu melihat bahwa dia punya kepercayaan besar kepada saya. Juga karena tahun lalu saya bermain sedikit atau nyaris tidak sama sekali di Inter dan dia, meski begitu, terus memanggil saya ke tim nasional, karena dia melihat sesuatu dalam diri saya. Saya berpikir dia bisa membantu saya mengeluarkan sesuatu yang lebih. Saya merasakan ikatan dengan Lazio, tetapi juga rasa terima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya."

  • Tahun-tahun di Inter

    "Berlatih bersama para juara besar membantu Anda meningkatkan level. Dari segi mentalitas, ini adalah salah satu tim yang paling terbiasa menang. Di Inter, posisi kedua atau hasil imbang tidak diperhitungkan. Ada mentalitas besar yang mencakup segala hal, dari pola makan hingga perawatan sebelum dan sesudah latihan."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Panggilan Mancini

    “Saya sempat berbicara dengan pelatih Mancini sebelum pindah ke Lazio dan sarannya adalah pergi untuk bermain, karena jika Anda datang ke tim nasional dengan 90 menit di kaki dan dalam kondisi bugar itu satu hal, datang ke sana setelah Anda hanya bermain 10 menit per pertandingan itu hal lain. Saya berusaha membantu tim semaksimal mungkin dan jika kemudian penampilan ini memungkinkan saya kembali ke tim nasional, tentu itu akan sangat baik.”

  • MODE THE GROUNDS

    "Saya harus bermain dengan seseorang di dekat saya karena saya harus menggodanya. Saya sering bermain dengan ipar saya (Geolier, red) dan di tim nasional Italia. Mode ini adalah cara untuk kembali menjadi anak-anak, saat dulu Anda bermain di lapangan kecil dekat rumah. Saya selalu pergi bersama ayah saya. Saya masih ingat dia tidak membiarkan saya menggunakan kaki kanan dan saya selalu marah, saya berkata: “saya tidak bisa memakainya, saya tidak bisa memakainya, percuma”. Namun pada akhirnya, pelan-pelan saya juga belajar menggunakan kaki kiri."

Club Friendlies
Lazio crest
Lazio
LAZ
S.S. Arezzo crest
S.S. Arezzo
ARE