Corinthians v Botafogo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Davide Ancelotti telah mencapai kesepakatan untuk melatih klub Ligue 1, yang akan menjadi peran sebagai pelatih kepala keduanya bagi mantan asisten pelatih Real Madrid tersebut

Davide Ancelotti telah mencapai kesepakatan menyeluruh untuk menjadi pelatih kepala baru klub Ligue 1, Lille, yang menandai peran kepelatihannya yang kedua sebagai pelatih kepala tunggal. Mantan asisten pelatih Real Madrid ini akan secara resmi menggantikan Bruno Genesio, yang mengundurkan diri dari jabatannya di Stade Pierre-Mauroy pada akhir Mei lalu setelah kontraknya berakhir.

    Lille telah menandatangani kesepakatan prinsip untuk menunjuk Davide sebagai pelatih kepala mereka menyusul kepergian Genesio, demikian dilaporkan RMC Sport. Pelatih asal Prancis itu meninggalkan klub meskipun berhasil membawa Les Dogues finis di posisi ketiga Ligue 1 dan memastikan tiket otomatis ke Liga Champions. Penggantinya yang berasal dari Italia dan berusia 36 tahun ini datang dengan pengalaman bertanding di level Eropa, kembali ke sepak bola klub Eropa setelah menjalani karier profesional yang menonjol di Amerika Selatan.

    Kebiasaan membantu transisi yang lancar

    Menurut laporan dari MARCA, klub asal Hauts-de-France tersebut telah sepenuhnya menyelesaikan negosiasi dengan pelatih asal Italia tersebut, dan kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub. Davide sudah fasih berbahasa Prancis dan sangat memahami seluk-beluk liga tersebut, setelah sebelumnya menjabat sebagai pelatih kebugaran di bawah bimbingan ayahnya di Paris Saint-Germain antara tahun 2012 dan 2013. Penguasaan bahasa dan pemahaman budaya yang mendalam terhadap sepak bola Prancis menjadikannya kandidat ideal untuk memimpin era baru klub yang ambisius ini.

  • Perjalanan karier Davide yang terus berkembang

    Penunjukan ini menandai tonggak penting bagi Davide, yang meninggalkan pengalamannya sebelumnya sebagai pelatih kepala Botafogo sambil tetap berkomitmen penuh pada perannya saat ini sebagai asisten pelatih tim nasional Brasil.

    Setelah bertugas sebagai tangan kanan yang tepercaya di klub-klub besar Eropa, ia mencatatkan 15 kemenangan, 10 hasil imbang, dan delapan kekalahan selama 33 pertandingan bersama tim Brasil tersebut sebelum bergabung dengan jajaran Selecao pada Maret 2026.

    Di Lille, ia mengambil alih satu-satunya klub yang mampu mematahkan dominasi PSG di liga domestik sejak 2018, saat mereka secara gemilang merebut gelar Ligue 1 pada 2021.

    Proyek Liga Champions menanti

    Davide akan langsung diuji di level elit saat ia mempersiapkan Lille untuk kampanye Liga Champions 2026-27 mendatang. Ia akan didukung oleh sejumlah pemain kunci, termasuk penyerang berbakat Matias Fernandez-Pardo, yang baru-baru ini dipanggil ke tim nasional Belgia. Manajer muda ini harus menavigasi bursa transfer musim panas yang ketat untuk mengejar ketertinggalan kualitas dari juara bertahan PSG, dengan tujuan mempertahankan momentum Lille belakangan ini dan menantang dominasi mereka di kancah domestik.

