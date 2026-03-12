J.LEAGUE
David Villa melakukan kembalinya yang mengesankan ke Atletico Madrid setelah Apollo Sports Capital menyelesaikan pengambilalihan
Seorang legenda kembali ke Metropolitano
Mantan striker yang masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spanyol, telah ditunjuk sebagai penasihat dewan direksi baru klub. Villa merupakan tokoh kunci selama musim 2013-14 yang bersejarah, memimpin serangan saat tim Diego Simeone meraih gelar La Liga dan mencapai final Liga Champions, dan kembalinya dia dianggap sebagai langkah untuk menjembatani kesenjangan antara pemilik baru dan warisan kaya klub.
Villa siap untuk tanggung jawab baru.
Berbicara kepada situs web resmi klub setelah pengumuman tersebut, Villa mengungkapkan kebanggaannya kembali ke tim di mana ia memiliki status ikon. "Saya sangat senang bisa kembali ke klub dengan tanggung jawab baru, tetapi dengan keinginan yang sama untuk terus membantu Atlético de Madrid menjadi lebih besar setiap musimnya," kata mantan bintang Barcelona dan New York City FC tersebut.
Pemain berusia 42 tahun ini antusias untuk berperan dalam arah masa depan klub di bawah bimbingan Apollo Sports Capital. Villa menambahkan: "Klub telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan saya berharap dapat berkontribusi agar kita terus meraih kesuksesan. Saya sangat bersyukur mereka telah mempertimbangkan saya untuk peran ini."
Pertemuan kelanjutan dengan investasi baru
Meskipun terjadi perubahan kepemilikan mayoritas, klub memilih untuk mempertahankan stabilitas dalam kepemimpinan eksekutifnya. Enrique Cerezo akan tetap menjabat sebagai ketua, sementara Miguel Angel Gil melanjutkan perannya sebagai direktur eksekutif. Cerezo segera memuji kembalinya penyerang legendaris tersebut, mengatakan: "Ini selalu menjadi rumahmu, David. Kami sangat senang kamu menerima tantangan ini, dan saya yakin dengan pengalamanmu yang luas, kamu akan membantu kami membuat Atlético de Madrid semakin kuat."
Miguel Angel Gil juga mengungkapkan antusiasmenya terhadap kemitraan dengan grup investasi Amerika, yang juga memiliki saham minoritas di Wrexham. "Kami bangga secara resmi menyambut Apollo Sports Capital ke Atlético de Madrid sebagai mitra yang berkomitmen dan jangka panjang, yang akan membangun warisan besar kami di dalam dan di luar lapangan untuk para penggemar, pemain, pelatih, staf, dan komunitas kami," kata Gil melalui situs web Apollo.
Dukungan keuangan besar-besaran telah dikonfirmasi.
Pengambilalihan ini tidak hanya soal personel; hal ini juga membawa suntikan dana yang signifikan. Kesepakatan ini mencakup investasi modal hingga €100 juta ($115 juta), yang secara khusus dialokasikan untuk skuad tim utama dan infrastruktur klub. Atleti telah mengonfirmasi bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk proyek "Sport City" yang saat ini sedang dibangun di samping Stadion Metropolitano.
