David Villa melakukan kembalinya yang mengesankan ke Atletico Madrid setelah Apollo Sports Capital menyelesaikan pengambilalihan

Berbicara kepada situs web resmi klub setelah pengumuman tersebut, Villa mengungkapkan kebanggaannya kembali ke tim di mana ia memiliki status ikon. "Saya sangat senang bisa kembali ke klub dengan tanggung jawab baru, tetapi dengan keinginan yang sama untuk terus membantu Atlético de Madrid menjadi lebih besar setiap musimnya," kata mantan bintang Barcelona dan New York City FC tersebut.

Pemain berusia 42 tahun ini antusias untuk berperan dalam arah masa depan klub di bawah bimbingan Apollo Sports Capital. Villa menambahkan: "Klub telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan saya berharap dapat berkontribusi agar kita terus meraih kesuksesan. Saya sangat bersyukur mereka telah mempertimbangkan saya untuk peran ini."